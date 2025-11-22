Live streaming: Ολυμπιακός – Νέα Ιωνία

Μετά από δύο εβδομάδες, η ομάδα μπάσκετ Γυναικών του Ολυμπιακού επιστρέφει στην αγωνιστική δράση.

Σήμερα Σάββατο (22/11) το μεσημέρι, ώρα 13:00 (YouTube: OSFP TV), οι «ερυθρόλευκες» νταμπλούχες Ελλάδας αντιμετωπίζουν την ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας, την οποία υποδέχονται στην αίθουσα 5 του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α1.

Παρακολουθήστε το Ολυμπιακός – Νέα Ιωνία: