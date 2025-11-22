Βαθμολογία Euroleague: Πώς διαμορφώθηκε μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Παρί

Ο Ολυμπιακός ήταν εντυπωσιακός και εύστοχος επιθετικά επικρατώντας με σκορ 98-86 της Παρί το βράδι της Παρασκευής (21/11) στο ΣΕΦ, για τη 12η αγωνιστική της regular season της Euroleague.

Μετά από αυτή τη νίκη οι Πειραιώτες βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 8-4 και ανέβηκαν στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, ενώ οι Γάλλοι απ’ την άλλη πλευρά έπεσαν στο 5-7 και βρίσκονται εκτός play in.

Την επόμενη αγωνιστική ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι (26/11, 20:30), ενώ η Παρί τη Ντουμπάι εκτός έδρας (25/11, 18:00).

Από την πλευρά του ο Παναθηναϊκός ο οποίος την Πέμπτη (20/11) νίκησε τη Ντουμπάι BC με 103-82 έχει επίσης 8 νίκες και 4 ήττες και είναι 4ος.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα παιχνίδια της Παρασκευής (21/11), ξεχωρίζει η νίκη της Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μέσα στο Βελιγράδι επί της Παρτιζάν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με 99-87, έχοντας κορυφαίο τον Γιάντουνεν με 19 πόντους.

Εξάλλου, σε ένα παιχνίδι που σημαδεύθηκε από σοβαρά επεισόδια πριν την έναρξή του, από διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης στην πόλη της Μπολόνια, η Βίρτους νίκησε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ με 99-87.

Από εκεί και πέρα η Μπασκόνια συνέτριψε στην Ισπανία τη Μπάγερν Μονάχου με 95-73, έχοντας πρώτο σκόρερ τον Καμπαρό με 18 πόντους, ενώ δύσκολη, αλλά σημαντική νίκη πέτυχε η Βαλένθια στην έδρα της με 76-73 κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, με κορυφαίο τον Σενεγαλέζο Μπρανκού Μπαντιό με 16 πόντους.

Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής της Euroleague

Τετάρτη 19/11

Βιλερμπάν-Μονακό 52-84

Πέμπτη20/11

Αναντολού Έφες-Μπαρτσελόνα 74-73

Παναθηναϊκός-Ντουμπάι 103-82

Αρμάνι Μιλάνο-Χάποελ Τελ Αβίβ 83-105

Ρεάλ Μαδρίτης-Ζάλγκιρις Κάουνας 100-99

Παρασκευή 21/11

Ολυμπιακός – Παρί 98-86

Βίρτους Μπολόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ 99-89

Παρτίζαν – Φενέρμπαχτσε 87-99

Μπασκόνια – Μπάγερν Μονάχου 95-73

Βαλένθια – Ερυθρός Αστέρας 76-73

Η βαθμολογία στη Euroleague σε 12 αγωνιστικές

Η επόμενη (13η) αγωνιστική:

Τρίτη 25/11

18:00 Ντουμπάι – Παρί

19:45 Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας – Μπασκόνια

20:00 Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης

21:15 Παναθηναϊκός – Παρτίζαν

21:30 Βαλένθια – Μπάγερν Μονάχου

Τετάρτη 26/11

19:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο

20:30 Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός

20:30 Μονακό – Αναντολού Έφες

21:30 Μπαρτσελόνα – Βιλερμπάν