Γιώργος Αλκαίος: Ψεύτικο προφίλ «παρίστανε» τον τραγουδιστή και ζητούσε 3.000 ευρώ από θαυμαστές

Θύμα σοβαρής διαδικτυακής απάτης φαίνεται πως έπεσε ο Γιώργος Αλκαίος, με άγνωστους επιτήδειους να εκμεταλλεύονται το όνομά του για να υφαρπάξουν χρήματα από ανυποψίαστους θαυμαστές.

Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε ο ίδιος, κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένας ψεύτικος λογαριασμός που εμφανιζόταν ως «επίσημο προφίλ» του δημοφιλούς τραγουδιστή, χρησιμοποιώντας μάλιστα προσωπικές φωτογραφίες και υλικό του για να γίνει πειστικός.

Ο Γιώργος Αλκαίος εντόπισε τη δράση του επίμαχου λογαριασμού και ενημέρωσε άμεσα το κοινό του μέσω Instagram, επισημαίνοντας πως δεν έχει καμία σχέση με τον συγκεκριμένο χρήστη.

Στην ανάρτησή του, ανέβασε στιγμιότυπο συνομιλίας από άτομο που επικοινώνησε μαζί του για να διασταυρώσει πληροφορίες: ο απατεώνας, προσποιούμενος τον καλλιτέχνη, ζητούσε χρηματικό ποσό που έφθανε τις 3.000 ευρώ, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα δήθεν προσωπικές ανάγκες.

Report/block

Ο τραγουδιστής προειδοποίησε ότι τέτοιου είδους πρακτικές αποτελούν συχνή μέθοδο εξαπάτησης στα κοινωνικά δίκτυα και κάλεσε τους χρήστες να μην απαντούν ποτέ σε τέτοια μηνύματα, ούτε να αποστέλλουν χρήματα ή προσωπικά στοιχεία. Παράλληλα, ζήτησε από το κοινό να προχωρά άμεσα σε αναφορά και μπλοκάρισμα κάθε ψεύτικου λογαριασμού που χρησιμοποιεί το όνομά του ή οποιαδήποτε παραπλανητική ταυτότητα.

«Παρακαλώ μην ανταποκρίνεστε σε τέτοια αιτήματα και κάντε report/block το προφίλ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Αλκαίος, ευχαριστώντας τους θαυμαστές του για την εγρήγορση και τη στήριξή τους, ενώ διαβεβαίωσε πως οι επίσημες ανακοινώσεις και επικοινωνίες γίνονται αποκλειστικά μέσα από τους πραγματικούς του λογαριασμούς.