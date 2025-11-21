Μιλγουόκι Μπακς – Φιλαδέλφεια Σίξερς 114-123: Ήττα στην παράταση με «50άρα» του Μάξεϊ (vid)

Οι Φιλαδέλφεια 76ερς φεύγουν νικητές από το Μιλγουόκι, καθώς επικράτησαν στην παράταση των Μπακς με 114-123, σε ένα παιχνίδι που τα «ελάφια» δεν είχαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, καθώς απουσιάζει λόγω τραυματισμού. Η νίκη αυτή ανέβασε την ομάδα του Νικ Νερς στ 9-6, ενώ έριξε την ομάδα του Ντοκ Ρίβερς στο 8-8.

Ο Ταϊρίς Μάξεϊ πραγματοποίησε μία τρομερή εμφάνιση για να χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του, καθώς σημείωσε 54 πόντους, 5 ριμπάουντ, 9 ασίστ, ενώ είχε και 3 κλεψίματα και ισάριθμες τάπες, σε 47 λεπτά συμμετοχής. Σημαντικός για τους 76ερς ήταν και ο Πολ Τζορτς, ο οποίος σε 25 λεπτά κατάφερε να σκοράρει 21 πόντους, ενώ παράλληλα μάζεψε 5 ριμπάουντ και μοίρασε 3 ασίστ.

Όσον αφορά τους γηπεδούχους, ο Ράιαν Ρόλινς ήταν εξαιρετικός, σημειώνοντας 32 πόντους, 14 ασίστ και 5 ριμπάουντ σε 40 λεπτά, ωστόσο δεν ήταν αρκετό για να δώσει τη νίκη στους Μπακς.

Οι 76ερς μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι, παίρνοντας γρήγορα μεγάλη διαφορά από τους αντιπάλους τους, ενώ έκλεισαν το πρώτο δωδεκάλεπτο στο +13 (20-33), ωστόσο οι Μπακς αντέδρασαν και κατάφεραν να ανατρέψουν πλήρως τα δεδομένα, καθώς πήραν το προβάδισμα στο παιχνίδι για πρώτη φορά στο τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου και πήγαν στα αποδυτήρια με το σκορ υπέρ τους στο 57-55.

Η τρίτη περίοδος ήταν απόλυτα ισορροπημένη για το μεγαλύτερο διάστημα, με τις ομάδες να σκοράρουν εναλλάξ, μέχρι ένα σερί 7 πόντων του Κούζμα που ανέβασε τη διαφορά στους 6 για τα «ελάφια» (77-71) λίγα λεπτά πριν το τέλος. Με τη διαφορά να είναι μικρή μπαίνοντας στο τελευταίο δωδεκάλεπτο (81-77), οι 76ερς έβγαλαν αντίδραση και πέρασαν μπροστά, και 4 λεπτά πριν το τέλος προηγούνταν με 95-101, ωστόσο οι Μπακς βρήκαν μεγάλα σουτ που του έδωσαν το προβάδισμα στα τελευταία δευτερόλεπτα. Ο Μάξεϊ όμως αρνούνταν να χάσει και με δύο βολές έστειλε το ματς στην παράταση (106-106).

Εκεί, το παιχνίδι μετατράπηκε σε «one-man show», καθώς οι 76ερς ξέφυγαν γρήγορα, και οι Μπακς δεν κατάφεραν να πλησιάσουν, με αποτέλεσμα η ομάδα της Φιλαδέλφεια να πάρει τη νίκη με 114-123.

Τα δωδεκάλεπτα: 20-33, 57-55, 81-77, 106-106, 114-123(παρ.)