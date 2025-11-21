newspaper
Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Πειραιάς: Σοκ με τον θάνατο 13χρονης από πνιγμό με φαγητό σε ειδικό σχολείο – Τι καταγγέλλουν γονείς
Ελλάδα 21 Νοεμβρίου 2025 | 14:32

Πειραιάς: Σοκ με τον θάνατο 13χρονης από πνιγμό με φαγητό σε ειδικό σχολείο – Τι καταγγέλλουν γονείς

Για υποστελέχωση του ειδικού δημοτικού σχολείου Πειραιά έκανε λόγο μια μητέρα παιδιού που φοιτά στο συγκεκριμένο σχολείο, όπου πέθανε το 13χρονο κορίτσι.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ημικρανία: Κι όμως την πυροδοτούν οι… «ανατροπές»

Ημικρανία: Κι όμως την πυροδοτούν οι… «ανατροπές»

Spotlight

Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου μιας 13χρονης μαθήτριας στο 2ο Ειδικό Σχολείο στον Πειραιά. Το άτυχο κορίτσι, έχασε τη ζωή του από πνιγμό κατά τη διάρκεια του φαγητού.

Σύμφωνα με την έως τώρα ενημέρωση προς το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το 13χρονο κοριτσάκι, τρώγοντας το δεκατιανό του εμφάνισε σημάδια πνιγμού.

«Δεν μπορώ να διανοηθώ, έφυγε ένα παιδάκι. Έπρεπε να ενημερώσουν τους γονείς να πάρουν τα παιδιά, αφού συνέβη σήμερα αυτό το σκηνικό»

Παρόντες στο περιστατικό ήταν το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, καθώς το κοριτσάκι αντιμετώπιζε σοβαρά κινητικά προβλήματα, ο δάσκαλος αλλά και ο σχολικός νοσηλευτής.

Το κοριτσάκι υπέστη ανακοπή  καθώς έφραξαν οι αεραγωγοί. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν από τους επαγγελματίες του Κέντρου Υγείας Κερατσινίου και του ιδιωτικού διαγνωστικού κέντρου που είναι κοντά στο ειδικό σχολείο αλλά και τους γατρούς στο νοσοκομείο της Νίκαιας, το άτυχο κορίτσι κατέληξε.

Ακολούθησε η προσαγωγή του διευθυντή του 2ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Πειραιά και ενός ακόμη εκπαιδευτικού.

Καταγγελίες για χρόνιες ελλείψεις και υποστελέχωση

Γονείς των παιδιών που φοιτούν στο σχολείο, καταγγέλλουν χρόνιες ελλείψεις και ζητούν άμεση στελέχωση και μέτρα προστασίας. ​Μητέρα συμμαθητή της άτυχης 13χρονης, η οποία μιλώντας στην κάμερα εξέφρασε την οδύνη της αλλά και την αγανάκτησή της για το περιστατικό. «Δεν μπορώ να διανοηθώ, έφυγε ένα παιδάκι. Έπρεπε να ενημερώσουν τους γονείς να πάρουν τα παιδιά, αφού συνέβη σήμερα αυτό το σκηνικό» ανέφερε χαρακτηριστικά.

​Η ίδια τόνισε την ανάγκη για ειδική φροντίδα: «Αφού είναι αυτό το κοριτσάκι… άλλο δεν μπορώ να φανταστώ… Έπρεπε να με ενημερώσουν σαν μάνα, έλα να πάρεις το παιδάκι σου αφού συνέβη αυτό το πράγμα. Πού είναι το παιδί μου; Τι ανευθυνότητα είναι αυτή;».


Σε ό,τι αφορά το πρωτόκολλο σημείωσε ότι «υπάρχει βοηθός, υπάρχει ειδική κοπέλα βοηθός που βοηθάει τα παιδάκια να φάνε, τα παιδάκια ΑμεΑ. Εγώ αυτό ξέρω… Δεν έχουμε λεωφορεία να μεταφέρουμε τα παιδιά μας» προσέθεσε στη συνέχεια ζητώντας την παρέμβαση της κυβέρνησης.

Από την πλευρά της, η Σοφία Λιβέρη, εκπρόσωπος του Ενιαίου Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Αττικής και Νήσων, κατήγγειλε σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές. ​«Μόνο στον Νομό Αττικής και Νήσων και το τελευταίο διάστημα, έχουμε σηκώσει τα θέματα όλα αυτά που είναι για τα ειδικά σχολεία, όσον αφορά και με τη μεταφορά που υπάρχουν ελλείψεις προσωπικού. Υπάρχει και το θέμα με τις δομές που είναι παλιές και πάρα πολλά είναι επικίνδυνα. Όλα αυτά πρέπει να τα δει το κράτος και να μεριμνήσει» δήλωσε η κα Λιβέρη.

​Η εκπρόσωπος των γονέων έθεσε σειρά ερωτημάτων για τις συνθήκες του δυστυχήματος: «Η υποστελέχωση και το να μην υπάρχουν αυτό που λέμε ειδικοί παιδαγωγοί αρκετοί μέσα στα τμήματα, αυτά… Τώρα τα παιδάκια αυτά τα υπόλοιπα που έχουν μείνει; Και γενικά, νοσηλευτής υπήρχε; Υπήρχε απινιδωτής; Είχε ΕΚΑΒ; Ήταν όλα αυτά στην ώρα, στην κατάλληλη που έπρεπε ώστε να διασώσουμε μια ζωή;».

Κλείνοντας, η κα Λιβέρη υπογράμμισε την ανάγκη για παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού και κατά τη μεταφορά των μαθητών: «Εμείς ξέρουμε ότι πρέπει να υπάρχει και σχολικός νοσηλευτής γενικά όχι μόνο στα ειδικά, σε όλα τα σχολεία, και ψυχολόγος για να αντιμετωπίζονται όλα. Και μέσα στα λεωφορεία που πηγαινοφέρνουν τα παιδάκια να μην υπάρχει μόνο οδηγός και ένα άτομο χωρίς ειδίκευση. Πρέπει και εκεί μέσα να υπάρχει ψυχολόγος και να είναι και εκεί νοσηλευτής».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Παγκόσμιες αγορές: Από την ευφορία της Nvidia στην ανησυχία για τη Fed

Παγκόσμιες αγορές: Από την ευφορία της Nvidia στην ανησυχία για τη Fed

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ημικρανία: Κι όμως την πυροδοτούν οι… «ανατροπές»

Ημικρανία: Κι όμως την πυροδοτούν οι… «ανατροπές»

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 2,8 δισ. τα έσοδα στα 463,9 εκατ. τα EBITDA

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 2,8 δισ. τα έσοδα στα 463,9 εκατ. τα EBITDA

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ηράκλειο: Φωτιά σε εξέλιξη εν μέσω ισχυρών ανέμων – Επιχειρεί μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής
Συναγερμός 21.11.25

Φωτιά σε εξέλιξη στο Ηράκλειο εν μέσω ισχυρών ανέμων - Επιχειρεί μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής

Σε πλαγιά καίει η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στο Ηράκλειο Κρήτης - Για την κατάσβεσή της επιχειρούν πέντε οχήματα με 17 πυροσβέστες και μία ομάδα της ΕΜΟΔΕ

Σύνταξη
«Υπάρχει κοινό κέντρο παρακολούθησης ΕΥΠ και predator» – Τι κατέθεσε δημοσιογράφος του in για τις υποκλοπές
Συνεχίζεται η δίκη 21.11.25

«Υπάρχει κοινό κέντρο παρακολούθησης ΕΥΠ και predator» - Τι κατέθεσε δημοσιογράφος του in για τις υποκλοπές

Ο δημοσιογράφος του in Δημήτρης Τερζής κατέθεσε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας για τη διαβόητη υπόθεση των υποκλοπών - Τι αποκαλύπτει η μακροχρόνια δημοσιογραφική του έρευνα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Μεσολόγγι: Συνελήφθησαν δύο 14χρονοι για τον ξυλοδαρμό 15χρονου μέσα σε σχολείο
Βία ανηλίκων 21.11.25

Συνελήφθησαν δύο 14χρονοι για τον ξυλοδαρμό 15χρονου μέσα σε σχολείο

Είκοσι πέντε περιστατικά μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα στη δυτική Ελλάδα - Σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος των δύο ανηλίκων στο Μεσολόγγι αλλά και των γονέων τους για παραμέληση εποπτείας τους

Σύνταξη
Βορίζια: Ελεύθερος υπό όρους ο 23χρονος που κατηγορείται για τη βόμβα – Το βίντεο που προσκομίστηκε
«Καμία εμπλοκή» 21.11.25

Ελεύθερος υπό όρους ο 23χρονος που κατηγορείται για τη βόμβα στα Βορίζια - Το βίντεο που προσκομίστηκε

Βίντεο προσκόμισε η υπεράσπιση προς τεκμηρίωση τα λεγομένων του ανιψιού του Φανούρη Καργάκη - «Σωστή απόφαση, καμία εμπλοκή του 23χρονου» στην έκρηξη στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων στα Βορίζια

Σύνταξη
Ήταν μία σειρά ατυχών επιλογών εκ μέρους μου: Η Δήμητρα Ματσούκα για την περιπέτεια της σύλληψής της από την Τροχαία
Ελλάδα 21.11.25

Ήταν μία σειρά ατυχών επιλογών εκ μέρους μου: Η Δήμητρα Ματσούκα για την περιπέτεια της σύλληψής της από την Τροχαία

Η γνωστή ηθοποιός Δήμητρα Ματσούκα «πρωταγωνίστησε» στον Τύπο τις τελευταίες 24 ώρες, με αφορμή τη σύλληψή της σε μπλόκο της Τροχαίας. Η ίδια μίλησε στην κάμερα του MEGA για το περιστατικό μετά το τέλος της παράστασης «Η Κόμισσα της Φάμπρικας».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πετρούσεφ: «Σέβομαι τον Μπαρτζώκα και τον Ολυμπιακό – Θα πήγαινα στον Παναθηναϊκό»
Euroleague 21.11.25

Πετρούσεφ: «Σέβομαι τον Μπαρτζώκα και τον Ολυμπιακό – Θα πήγαινα στον Παναθηναϊκό»

Ο Φίλιπ Πετρούσεφ μίλησε μετά την ήττα της Ντουμπάι στο ΟΑΚΑ από τον Παναθηναϊκό, με πολλές ενδιαφέρουσες ατάκες για Μπαρτζώκα, Ολυμπιακό και πιθανότητα επιστροφής στην Ελλαδα.

Σύνταξη
Η Αρχαία Ήλιδα υποδέχεται την Ολυμπιακή Φλόγα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Milano – Cortina 2026»
Το γεγονός 21.11.25

Η Αρχαία Ήλιδα υποδέχεται την Ολυμπιακή Φλόγα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Milano – Cortina 2026»

Η Αρχαία Ήλιδα, η πόλη - κράτος που αποτέλεσε διοργανώτρια των Ολυμπιακών Αγώνων στην αρχαιότητα, θα φιλοξενήσει για ακόμη μία χρονιά την ιερή φλόγα, τιμώντας την ανεκτίμητη ολυμπιακή της κληρονομιά.

Σύνταξη
Ηράκλειο: Φωτιά σε εξέλιξη εν μέσω ισχυρών ανέμων – Επιχειρεί μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής
Συναγερμός 21.11.25

Φωτιά σε εξέλιξη στο Ηράκλειο εν μέσω ισχυρών ανέμων - Επιχειρεί μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής

Σε πλαγιά καίει η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στο Ηράκλειο Κρήτης - Για την κατάσβεσή της επιχειρούν πέντε οχήματα με 17 πυροσβέστες και μία ομάδα της ΕΜΟΔΕ

Σύνταξη
Εδώ θα κριθούν όλα: Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό πάνε τη σχέση τους στο επόμενο επίπεδο
Crash test 21.11.25

Εδώ θα κριθούν όλα: Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό πάνε τη σχέση τους στο επόμενο επίπεδο

Αφού εδώ και ένα μήνα έχουν επιβεβαιώσει ότι είναι ζευγάρι, η pop star Κέιτι Πέρι και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό είναι έτοιμη για το επόμενο βήμα στη σχέση τους.

Σύνταξη
«Υπάρχει κοινό κέντρο παρακολούθησης ΕΥΠ και predator» – Τι κατέθεσε δημοσιογράφος του in για τις υποκλοπές
Συνεχίζεται η δίκη 21.11.25

«Υπάρχει κοινό κέντρο παρακολούθησης ΕΥΠ και predator» - Τι κατέθεσε δημοσιογράφος του in για τις υποκλοπές

Ο δημοσιογράφος του in Δημήτρης Τερζής κατέθεσε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας για τη διαβόητη υπόθεση των υποκλοπών - Τι αποκαλύπτει η μακροχρόνια δημοσιογραφική του έρευνα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Στον Μυστακίδη η ΚΑΕ ΠΑΟΚ
Αθλητισμός & Σπορ 21.11.25

Στον Μυστακίδη η ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού η μεταβίβαση των μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στον Αριστοτέλη Μυστακίδη.

Σύνταξη
Μεσολόγγι: Συνελήφθησαν δύο 14χρονοι για τον ξυλοδαρμό 15χρονου μέσα σε σχολείο
Βία ανηλίκων 21.11.25

Συνελήφθησαν δύο 14χρονοι για τον ξυλοδαρμό 15χρονου μέσα σε σχολείο

Είκοσι πέντε περιστατικά μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα στη δυτική Ελλάδα - Σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος των δύο ανηλίκων στο Μεσολόγγι αλλά και των γονέων τους για παραμέληση εποπτείας τους

Σύνταξη
GOAT και παλτό: Ο Ντόναλντ Τραμπ «παίζει μπάλα» με τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο Οβάλ Γραφείο
ΑΙ 21.11.25

GOAT και παλτό: Ο Ντόναλντ Τραμπ «παίζει μπάλα» με τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο Οβάλ Γραφείο

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε ένα σουρεαλιστικό, AI-generated βίντεο όπου εμφανίζεται να παίζει ποδόσφαιρο με τον Κριστιάνο Ρονάλντο μέσα στο Οβάλ Γραφείο, λίγες ώρες μετά το κοινό τους δείπνο με τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τσουκαλάς: Παρά τις εγγυήσεις Μητσοτάκη η κυβέρνηση οργάνωσε την απόδραση του «Φραπέ» από την Εξεταστική
ΟΠΕΚΕΠΕ 21.11.25

Τσουκαλάς: Παρά τις εγγυήσεις Μητσοτάκη η κυβέρνηση οργάνωσε την απόδραση του «Φραπέ» από την Εξεταστική

Ο Κώστας Τσουκαλάς εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσο η απόφαση του Γιώργου Ξυλούρη να μην παραστεί στην Εξεταστική ήταν αποκλειστικά δική του

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της σπεύδουν για να απαντήσουν στο σχέδιο Τραμπ – Πίεση ΗΠΑ στον Ζελένσκι
Έκτακτη σύσκεψη 21.11.25 Upd: 14:38

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας σπεύδουν για να απαντήσουν στο σχέδιο Τραμπ - Πίεση ΗΠΑ στον Ζελένσκι

Οι Financial Times γράφουν για πανικό στα ευρωπαϊκά κυβερνητικά επιτελεία λόγω του σχεδίου Τραμπ - Οι ΗΠΑ θέλουν το Κίεβο να υπογράψει το πλαίσιο της συμφωνίας μέχρι τις 27/11, σύμφωνα με το Reuters

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ελίν: Ολοκληρωμένα προγράμματα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου για κάθε προφίλ κατανάλωσης
Τα Νέα της Αγοράς 21.11.25

Ελίν: Ολοκληρωμένα προγράμματα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου για κάθε προφίλ κατανάλωσης

Ως διέξοδο στην πίεση που δημιουργεί η αύξηση του ενεργειακού κόστους, η ελίν προσφέρει λύσεις που μας εξασφαλίζουν σταθερές τιμές, ευελιξία και προβλεψιμότητα.

Σύνταξη
Βορίζια: Ελεύθερος υπό όρους ο 23χρονος που κατηγορείται για τη βόμβα – Το βίντεο που προσκομίστηκε
«Καμία εμπλοκή» 21.11.25

Ελεύθερος υπό όρους ο 23χρονος που κατηγορείται για τη βόμβα στα Βορίζια - Το βίντεο που προσκομίστηκε

Βίντεο προσκόμισε η υπεράσπιση προς τεκμηρίωση τα λεγομένων του ανιψιού του Φανούρη Καργάκη - «Σωστή απόφαση, καμία εμπλοκή του 23χρονου» στην έκρηξη στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων στα Βορίζια

Σύνταξη
«Να κατεδαφίζεις;» – Η Μισέλ Ομπάμα κατακρίνει την ανακαίνιση του Λευκού Οίκου από τους Τραμπ
Ανατολική Πτέρυγα 21.11.25

«Να κατεδαφίζεις;» - Η Μισέλ Ομπάμα κατακρίνει την ανακαίνιση του Λευκού Οίκου από τους Τραμπ

Σε μια εκδήλωση στο Μπρούκλιν για το νέο της βιβλίο, The Look, η πρώην πρώτη κυρία, Μισέλ Ομπάμα, μίλησε για τη μόδα, τη ζωή μετά τον Λευκό Οίκο και πώς αισθάνεται πραγματικά για την επερχόμενη αίθουσα χορού του Τραμπ κόστους 250 εκατ. δολαρίων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η ΚΕΔΕ επικοινωνεί τις θέσεις της ελληνικής αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη
Τοπική διακυβέρνηση 21.11.25

Η ΚΕΔΕ επικοινωνεί τις θέσεις της ελληνικής αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη

Συμμετοχή της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης στις διεθνείς διεργασίες για το Νέο Δημοκρατικό Σύμφωνο του Συμβουλίου της Ευρώπης. Παρέμβαση του Αντιπροέδρου του Κογκρέσου κ. Κωνσταντίνου Κουκά στη Βαρκελώνη.

Σύνταξη
Ήταν μία σειρά ατυχών επιλογών εκ μέρους μου: Η Δήμητρα Ματσούκα για την περιπέτεια της σύλληψής της από την Τροχαία
Ελλάδα 21.11.25

Ήταν μία σειρά ατυχών επιλογών εκ μέρους μου: Η Δήμητρα Ματσούκα για την περιπέτεια της σύλληψής της από την Τροχαία

Η γνωστή ηθοποιός Δήμητρα Ματσούκα «πρωταγωνίστησε» στον Τύπο τις τελευταίες 24 ώρες, με αφορμή τη σύλληψή της σε μπλόκο της Τροχαίας. Η ίδια μίλησε στην κάμερα του MEGA για το περιστατικό μετά το τέλος της παράστασης «Η Κόμισσα της Φάμπρικας».

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Αν ο Φραπές πήγαινε στην εξεταστική θα είχε φθορά ο πρωθυπουργός – Να σταματήσει ο πόλεμος προπαγάνδας
Πολιτική Γραμματεία 21.11.25

Ανδρουλάκης: Αν ο Φραπές πήγαινε στην εξεταστική θα είχε φθορά ο πρωθυπουργός – Να σταματήσει ο πόλεμος προπαγάνδας

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στο ΣΚΑΪ καταφέρθηκε εναντίον της κυβέρνησης που επιχειρεί να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα με τη στήριξη φιλικών προς αυτή ΜΜΕ

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο