Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025
17.11.2025 | 07:58
Πολυτεχνείο: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς – Ποιοι σταθμοί του Μετρό κλείνουν
Οριστικό: Αυτό είναι το γήπεδο που θα γίνει το Καϊράτ – Ολυμπιακός
Champions League 17 Νοεμβρίου 2025 | 11:27

Οριστικό: Αυτό είναι το γήπεδο που θα γίνει το Καϊράτ – Ολυμπιακός

Επισημοποιήθηκε το γήπεδο που θα φιλοξενήσει την αναμέτρηση της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, Καϊράτ – Ολυμπιακός.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Καϊράτ, για την έκτη αγωνιστική της League Phase του Champions League, με την ομάδα του Καζακστάν να έχει καταθέσει αίτημα αλλαγής έδρας για την εν λόγω αναμέτρηση.

Αίτημα το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες από το εξωτερικό έγινε δεκτό από την UEFA, για την αναμέτρηση της 9ης Δεκεμβρίου, στις 17:30 (ώρα Ελλάδος). Κάπως έτσι, το ματς θα γίνει στην Αστάνα, σε ένα γήπεδο που διαθέτει τεχνητό χλοοτάπητα, αναδιπλούμενη οροφή, χωρητικότητας 30.000 θέσεων που εγκαινιάστηκε επίσημα στις 3 Ιουλίου του 2009 και έτσι θα μπορεί να διεξαχθεί ο αγώνας στις καλύτερες δυνατές συνθήκες.

Ο λόγος που αλλάζει η έδρα του Καϊράτ – Ολυμπιακός

Οι καιρικές συνθήκες στο Αλμάτι, εκεί που βρίσκεται η έδρα της ομάδας, δεν είναι οι ιδανικές για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών και η διοίκηση της Καϊράτ θέλησε να μεταφέρει το ματς αλλού.

Αυτό είναι το γήπεδο που θα διεξαχθεί το ματς

Το γήπεδο στην Αστάνα ο Ολυμπιακός το γνωρίζει, καθώς το έχει επισκεφθεί και στο παρελθόν, έχοντας αγωνιστεί με την τοπική ομάδα. Συγκεκριμένα στις 3 Νοεμβρίου 2016, οι ερυθρόλευκοι αντιμετώπισαν την Αστάνα για την 4η αγωνιστική των ομίλων του Europa League, σε ένα ματς στο οποίο αγωνιζόταν και ο νυν αρχηγός του Ολυμπιακού, Παναγιώτης Ρέτσος.

Για την ιστορία το ματς είχε ολοκληρωθεί 1-1, με τον Ντεσπότοβιτς να ανοίγει το σκορ στο 8′ για τους Καζακστανούς και τον Σεμπά να ισοφαρίζει για τους Πειραιώτες στο 30 λεπτό της αναμέτρησης.

Economy
Κομισιόν: Ανάπτυξη 2,2% και πλεόνασμα 0,3% στην Ελλάδα το 2026

Κομισιόν: Ανάπτυξη 2,2% και πλεόνασμα 0,3% στην Ελλάδα το 2026

Το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο αλλάζει ιδιοκτησία: 22 δισ. ευρώ από funds σε τέσσερα χρόνια
Ποδόσφαιρο 17.11.25

Το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο αλλάζει ιδιοκτησία: 22 δισ. ευρώ από funds σε τέσσερα χρόνια

Το 36% των ομάδων των Big Five έχει πλέον εξωτερικό επενδυτή – Από την Ατλέτικο και τη Μίλαν μέχρι τη Μάντσεστερ Σίτι, το ιδιωτικό κεφάλαιο διαμορφώνει ένα νέο, πιο επιχειρηματικό και λιγότερο ρομαντικό ποδόσφαιρο

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Golden Boy Web: Τι έκαναν στην καριέρα τους τα άλλα… χρυσά παιδιά πριν τον Μουζακίτη
Ποδόσφαιρο 15.11.25

Golden Boy Web: Τι έκαναν στην καριέρα τους τα άλλα… χρυσά παιδιά πριν τον Μουζακίτη

Ο Χρήστος Μουζακίτης πήρε το βραβείο Golden Boy Web για το 2025, ξεπερνώντας πανάκριβους παίκτες των κορυφαίων ευρωπαϊκών ομάδων - Τι έκαναν στην καριέρα τους και ποια ήταν η εξέλιξη των προηγούμενων νικητών

Σύνταξη
Ο Μουζακίτης πάνω από… εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ: Ποιους άφησε πίσω του για το βραβείο Golden Boy Web και πόσο κοστίζουν (vids)
Ποδόσφαιρο 15.11.25

Ο Μουζακίτης πάνω από… εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ: Ποιους άφησε πίσω του για το βραβείο Golden Boy Web και πόσο κοστίζουν (vids)

Παίκτες όπως οι Γιαμάλ, Ντουέ, Γιλντίζ, Γκιουλέρ και Κουμπαρσί... έφαγαν τη σκόνη του Χρήστου Μουζακίτη ο οποίος πήρε το βραβείο European Golden Boy Web για το 2025 - Πόσο κοστίζει η πρώτη δεκάδα της λίστας.

Σύνταξη
Ο Μέσι συνεχίζει να… τερματίζει τη μπάλα: Έφτασε τις 400 ασίστ και σπάει ένα στοιχειωμένο ρεκόρ (vids)
Ποδόσφαιρο 11.11.25

Ο Μέσι συνεχίζει να… τερματίζει τη μπάλα: Έφτασε τις 400 ασίστ και σπάει ένα στοιχειωμένο ρεκόρ (vids)

Χρειάστηκε να περάσουν 59 χρόνια, ωστόσο ο Λιονέλ Μέσι θα το κάνει και αυτό -θα γίνει ο πρώτος σε ασίστ στην ιστορία του ποδοσφαίρου και θα προσθέσει μια ακόμη «κορυφή» στην απλησίαστη καριέρα του.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Μεντιλίμπαρ: «Στεκόμαστε στο ύψος των απαιτήσεων του Champions League»
Ποδόσφαιρο 07.11.25

Μεντιλίμπαρ: «Στεκόμαστε στο ύψος των απαιτήσεων του Champions League»

Ικανοποιημένος από την προσπάθεια που έχει κάνει ως τώρα ο Ολυμπιακός στο Champions League, δηλώνει ο Μεντιλίμπαρ, ενώ αναφέρθηκε και στο επικίνδυνο παιχνίδι πρωταθλήματος κόντρα στην Κηφισιά.

Σύνταξη
Φάμελλος: Το Πολυτεχνείο ζει και μας καλεί σε νέους αγώνες
Πολιτική Γραμματεία 17.11.25

Φάμελλος: Το Πολυτεχνείο ζει και μας καλεί σε νέους αγώνες

«Οι νέοι και οι νέες του Νοέμβρη του Πολυτεχνείου του 1973, έδωσαν ένα μήνυμα, ότι με αγώνες κατακτιούνται τα δικαιώματά μας και η Δημοκρατία απαιτεί αγώνες και θυσία», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Σύνταξη
Μπανγκλαντές: Η ανατραπείσα πρωθυπουργός Σεΐχ Χασίνα καταδικάστηκε σε θάνατο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας
Κόσμος 17.11.25

Η ανατραπείσα πρωθυπουργός του Μπανγκαλντές καταδικάστηκε σε θάνατο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Η Σεΐχ Χασίνα βρίσκεται στην Ινδία όπου κατέφυγε μετά την εξέγερση στο Μπανγκλαντές που οδήγησε στην ανατροπή της εν μέσω αιματηρής καταστολής

Σύνταξη
Ράνια Καρατζαφέρη: Τι είπε η δημοσιογράφος που συνελήφθη για απειλή και εξύβριση αστυνομικών
Ελλάδα 17.11.25

Ράνια Καρατζαφέρη: Τι είπε η δημοσιογράφος που συνελήφθη για απειλή και εξύβριση αστυνομικών

Η Ράνια Καρατζαφέρη είναι η δημοσιογράφος που ενεπλάκη στο επεισόδιο με αστυνομικούς στην Αττική Οδό - «Αισθάνθηκα κατάχρηση εξουσίας» λέει και δίνει τη δική της εκδοχή για το περιστατικό

Σύνταξη
9 φορείς, 7 χώρες, 1 στόχος: Υποστηρίζοντας μια πιο «έξυπνη» περιοχή Αδριατικής-Ιονίου
Διεθνής συνεργασία 17.11.25

9 φορείς, 7 χώρες, 1 στόχος: Υποστηρίζοντας μια πιο «έξυπνη» περιοχή Αδριατικής-Ιονίου

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας για την ψηφιακή μετάβαση των δημοσίων υπηρεσιών των χωρών της περιοχής Αδριατικής-Ιονίου.

Σύνταξη
«Οι ταινίες δεν είναι αυτό που κάνω, αλλά αυτό που είμαι»: Με 35 χρόνια καθυστέρηση ο Τομ Κρουζ πήρε ένα Όσκαρ – έστω και τιμητικό
Έπρεπε 17.11.25

«Οι ταινίες δεν είναι αυτό που κάνω, αλλά αυτό που είμαι»: Με 35 χρόνια καθυστέρηση ο Τομ Κρουζ πήρε ένα Όσκαρ – έστω και τιμητικό

Στα 63 του χρόνια, ο Τομ Κρουζ είδε να μπαίνει στη συλλογή του το μοναδικό βραβείο που του έλειπε: ένα Όσκαρ. Έστω κι αν έπρεπε να το είχε κερδίσει τουλάχιστον μια φορά τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Δένδιας για επέτειο Πολυτεχνείου: Τιμάμε όσους αγωνίστηκαν για τη Δημοκρατία
Πολιτική 17.11.25

Δένδιας για επέτειο Πολυτεχνείου: Τιμάμε όσους αγωνίστηκαν για τη Δημοκρατία

«Εξέφρασαν ομόθυμα, ανεξαρτήτως ιδεολογικής προέλευσης ή πολιτικής ένταξης, την αντίθεσή τους σε ένα καθεστώς που κατέστειλε τους δημοκρατικούς θεσμούς» αναφέρει μεταξύ άλλων ο κ. Δένδιας

Σύνταξη
Συνήγορος του Καταναλωτή: Καθυστερήσεις και αδικαιολόγητες αρνήσεις αποζημιώσεων από ασφαλιστικές σε ασθενείς
Συνήγορος του Καταναλωτή 17.11.25

Καθυστερήσεις και αδικαιολόγητες αρνήσεις αποζημιώσεων από ασφαλιστικές σε ασθενείς - Οι παγίδες

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή επισημαίνει τις παράτυπες τακτικές ασφαλιστικών εταιρειών και υπογραμμίζει τη σημασία της διαμεσολάβησης από ανεξάρτητες αρχές

Σύνταξη
