Χωρίς τρεις παίκτες κόντρα στη Λευκορωσία η Εθνική

Η Εθνική ομάδα αφήνει πίσω της το ματς με τη Σκωτία και στρέφεται στην τελευταία αναμέτρηση με τη Λευκορωσία στην Ουγγαρία (18/11, 21:45), για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα προπονήθηκε το πρωί του Σαββάτου στου Ρέντη, με τους παίκτες που αγωνίστηκαν στο χθεσινό ματς να κάνουν αποθεραπεία, ενώ οι υπόλοιποι ακολούθησαν κανονικό πρόγραμμα.

Ποιοι θα μείνουν εκτός για την Εθνική Ελλάδας

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αποφάσισε να αφήσει εκτός τους Βαγγέλη Παυλίδη, ο οποίος υπέστη τενοντίτιδα, και Δημήτρη Γιαννούλη, καθώς δεν υπάρχει λόγος να παρθεί κάποιο ρίσκο και δεν θα ταξιδέψουν στην Ουγγαρία για λόγους προφύλαξης. Εκτός θα μείνει και ο Τάσος Μπακασέτας, μετά την αποβολή του στο ματς με τους Σκωτσέζους.

Αξίζει να σημειωθεί πως η αποστολή της ελληνικής ομάδας αναχωρεί στις 17:30 για την Ουγγαρία.