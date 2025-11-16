Μουζακίτης: «Μας κράτησε η δύναμη που έχουμε σαν ομάδα – Μου έλειψε ο Κωστούλας» (vid)

Η Εθνική Ελλάδας νίκησε 3-2 τη Σκωτία στο Καραϊσκάκη για την 5η αγωνιστική της προκριματικής φάσης του Μουντιάλ 2026, σε ένα ματς που είχε… ροκ χαρακτήρα. Σημειώθηκαν 5 γκολ, υπήρξαν δύο δοκάρια, μια αποβολή και πολλές σημαντικές ευκαιρίες για τις δύο ομάδες, ενώ ο ρυθμός ήταν… καταιγιστικός.

Σε όλα τα παραπάνω αναφέρθηκε μετά το τέλος του αγώνα και ο Χρήστος Μουζακίτης, ο οποίος υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα μέσα στη μέρα είχε πάρει το βραβείο Golden Boy Web 2025. Ο νεαρός χαφ του Ολυμπιακούς μίλησε γα ρυθμό… Premier League στο ματς της Εθνικής, ενώ παράλληλα εξέφρασε και τη χαρά του για το ότι έπαιξε ξανά μαζί με τον πρώην συμπαίκτη του στους «ερυθρόλευκους» που πλέον αγωνίζεται στο αγγλικό πρωτάθλημα, τον Μπάμπη Κωστούλα.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Χρήστος Μουζακίτης:

Για τη συνύπαρξη με Κωστούλα: «Είμαι χαρούμενος για τον Μπάμπη. Για την Εθνική και το τεράστιο βήμα στην πρέμιερ. Αλήθεια είμαι ιδιαίτερος χαρούμενος. Μου είχε λείψει η καθημερινότητα που είχαμε μαζί. Όλα για καλό γίνονται»

Για τον ρυθμό: «Εμένα μου αρέσει ο ρυθμός αυτός γιατί θα σε βελτιώσει και θα σε πάει σε άλλο επίπεδο. Θέλει η ομάδα τέτοιου είδους παιχνίδια. Η Premier League είναι το καλύτερο πρωτάθλημα και ο καθένας θέλει να παίξει εκεί. Ήταν ωραίο το ματς γιατί ήταν μία μικρή αναπαράσταση».

Για το παιχνίδι: «Ξεκινήσαμε καλά. Βάλαμε γκολ και προηγηθήκαμε. Είδαμε ότι στο δεύτερο μέρος ότι έβγαλε αντίδραση ο αντίπαλος γιατί πάει για πρόκριση. Αυτό που μας κράτησε είναι η ομάδα και η δύναμη που έχουμε όλοι μαζί».

Για τον Παυλίδη: «Εύχομαι να είναι καλά ο Βαγγέλης. Εύχομαι να μην είναι σοβαρό».