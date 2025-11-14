Ιστορική απόφαση της MLS: Ευθυγραμμίζει το καλεντάρι με τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

Ιστορική απόφαση πήρε η Major League Soccer (MLS), η οποία μετά από δυο χρόνια συζητήσεων αλλάζει το καλεντάρι, με στόχο να ευθυγραμμιστεί με τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, θεωρώντας όχι μόνο ότι έχει πολλαπλά οφέλη αλλά και ότι μπορεί να τα ανταγωνιστεί! Το… ευρωπαϊκό καλεντάρι θα τεθεί σε ισχύ την σεζόν 2027-28 και το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει στα μέσα με τέλη Ιουλίου 2027 και θα ολοκληρωθεί με τα πλέι οφ και το MLS Cup τον Μάιο του 2028.

Μέχρι τώρα η MLS ακολουθεί ποδοσφαιρική σεζόν ίδια με το ημερολογιακό έτος. Οπότε έχουμε να κάνουμε με ανατροπή δεδομένων ή με «μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις στην ιστορία του πρωταθλήματος», όπως το διαφημίζουν.

Η απόφαση πάρθηκε με το σκεπτικό ότι θα υπάρχουν πολλά οφέλη, μεταξύ άλλων τα εξής:

-Οι ομάδες θα μπορούν να συμμετέχουν στην αγορά μεταγραφών και να παίρνουν παίκτες ανταγωνιζόμενες τις ευρωπαϊκές ομάδες.

-Οι ομάδες της MLS θα μπορούν να πάρουν παίκτες-ονόματα ή να πουλήσουν παίκτες σε συλλόγους εκτός των ΗΠΑ.

– Η ευθυγράμμιση με τα διεθνή παράθυρα αγώνων των εθνικών ομάδων θα μειώσει επίσης τις ημερολογιακές συγκρούσεις μεταξύ των αγώνων του πρωταθλήματος της MLS και των κλήσεων στις εθνικές ομάδες. Το Gold Cup, για παράδειγμα, το κορυφαίο τουρνουά ανδρών της Concacaf, διεξαγόταν πάντα παράλληλα με αγώνες της MLS, συχνά την ίδια ημέρα.

-Με τα πλέι οφ και το MLS Cup να διεξάγονται τον Μάιο θα είναι καλύτερες και οι καιρικές συνθήκες, ενώ δεν θα υπάρχει διακοπή τους λόγω αγώνων των FIFA, UEFA.

«Η αλλαγή του ημερολογίου είναι μία από τις πιο σημαντικές αποφάσεις στην ιστορία μας», δήλωσε ο Επίτροπος της MLS, Ντον Γκάρμπερ.

Επίσης, ανέλυσε τις θετικές επιπτώσεις: «Η ευθυγράμμιση του προγράμματός μας με τα κορυφαία πρωταθλήματα του κόσμου θα ενισχύσει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των συλλόγων μας, θα δημιουργήσει καλύτερες ευκαιρίες στην αγορά μεταγραφών και θα εξασφαλίσει ότι τα πλέι οφ του Audi MLS Cup θα βρίσκονται στο επίκεντρο χωρίς διακοπές. Σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής για το πρωτάθλημά μας και για το ποδόσφαιρο στη Βόρεια Αμερική».

Η MLS έκανε και έρευνα που δείχνει πως το 92% των φιλάθλων ποδοσφαίρου του πρωταθλήματος υποστηρίζει την αλλαγή του ημερολογίου. Μάλιστα, οι ερωτώμενοι θεωρούν ότι θα βελτιωθεί και η απόδοση των παικτών!