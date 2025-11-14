Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Πόσο πληρώνουμε τη… δωρεάν υγεία

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής:

Αποκαλυπτική έκθεση του ΟΟΣΑ

Πόσο πληρώνουμε τη… δωρεάν υγεία

• Οι ιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα ανέρχονται στο 39% (μέσος όρος ΟΟΣΑ 25%)

• Μόλις το 27% δηλώνει ικανοποιημένο με την ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης (μέσος όρος ΟΟΣΑ 64%)

• Μόνο το 3,1% των συνολικών δαπανών εστιάζει στην πρόληψη

Το 24ωρο της Γκίλφοϊλ

• Από την πρεσβεία στην Αρχιεπισκοπή και από το Πεντάγωνο στο στούντιο

«Μεταβίβασα στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο τους χαιρετισμούς του Προέδρου Τραμπ», είπε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, αποχωρώντας χθες το μεσημέρι από την Αρχιεπισκοπή. Λίγη ώρα αργότερα ήταν στο Πεντάγωνο, όπου συναντήθηκε με τον Νίκο Δένδια, ενώ έκλεισε την ημέρα με την πρώτη τηλεοπτική συνέντευξή της στη χώρα μας (Αnt1).

Επιστροφή ενοικίου

Αιτήσεις, δικαιολογητικά, προθεσμίες

Ολοι εναντίον όλων

Ενα βιβλίο που διαλύει την Αριστερά

• Πόλεμος αναρτήσεων, υπονοούμενων και κατηγοριών με αφορμή την «Ιθάκη»

Από τις ΗΠΑ

Δύο ελληνικές τρομο-οργανώσεις στη μαύρη λίστα

Τα όσκαρ της όπερας

• Οι πρώτοι των πρώτων βραβεύτηκαν στην Αθήνα

Φαινόμενο

1.500 εκπαιδευτικοί δεν ενδιαφέρονται για τον διορισμό τους

Φόροι

Ακριβότερα όλα τα φθηνά πακέτα από την Κίνα

• Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα στηρίζει τους δασμούς στα μικροδέματα από τρίτες χώρες»

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Ρεάλ – ΠΑΟ 77-87

Eκρυψε την μπάλα και στη Μαδρίτη

Τα κορίτσια του Ολυμπιακού

Το ερυθρόλευκο ρεκόρ και το βόλεϊ που μπήκε στην ελίτ της Ευρώπης