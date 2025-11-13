ΕΛ.ΑΣ: Μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση σπείρας απατεώνων – 30 συλλήψεις, πάνω από 7,5 εκατ. ευρώ η λεία

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Πέμπτης (13/11) μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, σε περιοχές της Αττικής, της Κορίνθου καθώς και στις φυλακές Κορυδαλλού, για την εξάρθρωση σπείρας απατεώνων.

Η εγκληματική οργάνωση διέπραττε συστηματικά απάτες και κλοπές σε βάρος πολιτών, αποκομίζοντας εκατομμύρια ευρώ.

Σπείρα απατεώνων: Παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή τους δημόσιους λειτουργούς

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα μέλη της οργάνωσης παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές ή τους δημόσιους λειτουργούς, εξαπατώντας πολίτες και αποσπώντας χρηματικά ποσά και τιμαλφή.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 30 άτομα, μεταδίδει το ΑΠΕ, ενώ έχει ταυτοποιηθεί η εμπλοκή τους σε περισσότερες από 1.000 περιπτώσεις απάτης και κλοπών, με εκτιμώμενο παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 7.600.000 ευρώ.

Η επιχείρηση συνεχίζεται και αναμένεται να ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση από την Ελληνική Αστυνομία.