ΕΛ.ΑΣ: Μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση σπείρας απατεώνων – 30 συλλήψεις, πάνω από 7,5 εκατ. ευρώ η λεία
Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ σε περιοχές της Αττικής, της Κορίνθου καθώς και στις φυλακές Κορυδαλλού για την εξάρθρωση σπείρας απατεώνων - Παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή τους δημόσιους λειτουργούς
Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Πέμπτης (13/11) μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, σε περιοχές της Αττικής, της Κορίνθου καθώς και στις φυλακές Κορυδαλλού, για την εξάρθρωση σπείρας απατεώνων.
Η εγκληματική οργάνωση διέπραττε συστηματικά απάτες και κλοπές σε βάρος πολιτών, αποκομίζοντας εκατομμύρια ευρώ.
Σπείρα απατεώνων: Παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή τους δημόσιους λειτουργούς
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα μέλη της οργάνωσης παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές ή τους δημόσιους λειτουργούς, εξαπατώντας πολίτες και αποσπώντας χρηματικά ποσά και τιμαλφή.
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 30 άτομα, μεταδίδει το ΑΠΕ, ενώ έχει ταυτοποιηθεί η εμπλοκή τους σε περισσότερες από 1.000 περιπτώσεις απάτης και κλοπών, με εκτιμώμενο παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 7.600.000 ευρώ.
Η επιχείρηση συνεχίζεται και αναμένεται να ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση από την Ελληνική Αστυνομία.
- Λαμία: Κάθειρξη 18 ετών σε 30χρονο για παιδική πορνογραφία
- Πλατεία Αμερικής: Συναγερμός μετά από εκρήξεις σε πολυκατοικία
- «Πανζουρλισμός» για τον Μέσι στην προπόνηση της εθνικής Αργεντινής (vids)
- Βορίζια: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο 23χρονος ανιψιός του Καργάκη για την βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων
- Όταν εμπιστεύονταν το BBC ακόμα και οι… σοβιετικοί
- «Απειλή εθνικής ασφάλειας» – Το Ρεύμα του Κόλπου εξασθενίζει, η Ισλανδία ανησυχεί για την ύπαρξή της
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις