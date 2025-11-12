sports betsson
Ντόρσεϊ: «Θέλω να προσευχηθώ για τον Κίναν Έβανς»
Euroleague 12 Νοεμβρίου 2025 | 23:35

Ντόρσεϊ: «Θέλω να προσευχηθώ για τον Κίναν Έβανς»

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ρωτήθηκε για την επιβλητική νίκη που πέτυχε ο Ολυμπιακός επί της Ζαλγκίρις, ωστόσο ο ομογενής γκαρντ θέλησε να αναφερθεί στον τραυματισμό του Έβανς.

Σύνταξη
Καταπληκτικός ο Τάιλερ Ντόρσεϊ σε μια ακόμη βραδιά στην φετινή Euroleague. Ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Ολυμπιακού στην άνετη επικράτηση επί της Ζαλγκίρις με 95-78, σκοράροντας ο ίδιος 30 πόντους (με 5/9 τρίποντα, 6/9 δίποντα), δίνοντας συνέχεια στις καλές του εμφανίσεις από τα τέλη της περσινής σεζόν και το καλοκαίρι με την Εθνική.

Επίδοση που ήταν μόλις κατά δύο πόντους μικρότερη από το ρεκόρ του στη διοργάνωση μια νύχτα του 2021 στη Μόσχα, πάλι με τα ερυθρόλευκα. Όταν όμως ο Ντόρσεϊ κλήθηκε μετά το τέλος του ματς να σχολιάσει τον εαυτό του, το μυαλό του ήταν αλλού. Πού; Μα στον Κίναν Έβανς που τραυματίστηκε και υπάρχουν φόβοι οτι πρόκειται για κάτι σοβαρό. Ένας τραυματισμός που σόκαρε όλο το ΣΕΦ το βράδι της Τετάρτης (12/11).

«Προσεύχομαι για τον Κίναν Έβανς. Για να μην είναι κάτι σοβαρό» αρκέστηκε να δηλώσει ο ομογενής γκαρντ. Και τίποτε άλλο…

