11.11.2025 | 15:19
Συνετρίβη τουρκικό μεταγωγικό αεροσκάφος στη Γεωργία – Επέβαιναν 20 άτομα
Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του Σαρκοζί μετά την αποφυλάκιση – Καταχειροκροτήθηκε από τον κόσμο
Κόσμος 11 Νοεμβρίου 2025 | 17:22

Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του Σαρκοζί μετά την αποφυλάκιση – Καταχειροκροτήθηκε από τον κόσμο

Τη στιγμή που Νικολά Σαρκοζί και Κάρλα Μπρούνι έφευγαν από το εστιατόριο χειροκροτήθηκαν θερμά από τους θαμώνες.

Έντερο: Το μικροβίωμά του μπορεί να επηρεάζει τον κίνδυνο στεφανιαίας νόσου

Έντερο: Το μικροβίωμά του μπορεί να επηρεάζει τον κίνδυνο στεφανιαίας νόσου

Μετά από σχεδόν τρεις εβδομάδες πίσω από τα κάγκελα, ο Νικολά Σαρκοζί έκανε την πρώτη του έξοδο ως ελεύθερος άνθρωπος.

Δεν άργησε να γιορτάσει την ελευθερία του και μόλις μια μέρα μετά την αποφυλάκισή του, επέστρεψε στις παλιές του συνήθειες.

Έπειτα από 20 μέρες κράτησης στη φυλακή La Santé, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, που έχει καταδικαστεί σε πέντε χρόνια φυλάκισης για την υπόθεση της λιβυκής χρηματοδότησης, απόλαυσε μαζί με τη σύζυγο του Κάρλα Μπρούνι ένα γεύμα στο Flandrin, μια εμβληματική μπρασερί στη 16η συνοικία.

Τη στιγμή που Νικολά Σαρκοζί και Κάρλα Μπρούνι έφευγαν από το εστιατόριο χειροκροτήθηκαν θερμά από τους θαμώνες. Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας στη συνέχεια μπήκε στο αυτοκίνητό του και αναχώρησε για το σπίτι του.

Σαρκοζί: Η αποφυλάκιση του 20 μέρες μετά

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί αποφυλακίστηκε πρόωρα το απόγευμα της Δευτέρας από τη φυλακή της Σαντέ στο Παρίσι, λίγο πριν από τις 15:00 τοπική ώρα (16:00 ώρα Ελλάδας), ύστερα από απόφαση του Εφετείου του Παρισιού.

Ο 70χρονος πολιτικός επιβιβάστηκε σε αυτοκίνητο με φιμέ τζάμια, υπό αστυνομική συνοδεία, χωρίς να κάνει δηλώσεις στους δημοσιογράφους.

Η αποφυλάκισή του αποφασίστηκε ύστερα από 20 ημέρες εγκλεισμού, τις οποίες εξέτιε μετά την καταδίκη του για την υπόθεση της παράνομης χρηματοδότησης από τη Λιβύη της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007. Το δικαστήριο έκρινε ότι ο Σαρκοζί μπορεί να τεθεί υπό δικαστική επιτήρηση μέχρι την εκδίκαση της έφεσης, θέτοντάς του αυστηρούς περιοριστικούς όρους.

Ο γιος του Νικολά Σαρκοζί, Λουί Σαρκοζί, χαιρέτισε την απόφαση του δικαστηρίου με την δημοσίευση μιας φωτογραφίας από την παιδική του ηλικία με τον πατέρα του, συνοδευόμενη από ένα σύντομο σχόλιο: «Ζήτω η ελευθερία!»

Economy
Δημόσιο Χρέος: Η Ελλάδα θα βγει στις αγορές για 8 δισ. το 2026

Δημόσιο Χρέος: Η Ελλάδα θα βγει στις αγορές για 8 δισ. το 2026

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Μπούμερανγκ η πείνα των λαών στα πλούσια κράτη – «Ταΐστε τους τώρα, ειδάλλως θα το πληρώσετε»
Παραλογισμός 11.11.25

Μπούμερανγκ η πείνα των λαών στα πλούσια κράτη – «Ταΐστε τους τώρα, ειδάλλως θα το πληρώσετε»

«Κάθε ευρώ που δαπανάται για να αποτραπεί η ακραία πείνα εξοικονομεί πολλά περισσότερα που θα έπρεπε διαφορετικά να δαπανηθούν για την αντιμετώπιση κρίσεων»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Προς ένα νέο «Στάλινγκραντ» στο Ποκρόβσκ – «Ζελένσκι πάρε τώρα τον στρατό από εκεί»
Σκληρή πραγματικότητα 11.11.25

Προς ένα νέο «Στάλινγκραντ» στο Ποκρόβσκ – «Ζελένσκι πάρε τώρα τον στρατό από εκεί»

Τι μπορεί να κάνει ένας στρατός που αναθέτει τη φύλαξη κάθε χιλιόμετρου σε 7 το πολύ στρατιώτες; Ακόμα και μέσα στην Ουκρανία ειδικοί βλέπουν ότι κάθε αγώνας για το Ποκρόβσκ, όχι μόνο είναι μάταιος, αλλά θα γυρίσει μπούμερανγκ στο Κίεβο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ινδία: Ο Μόντι απειλεί με σκληρή απάντηση σε όσους ευθύνονται για την έκρηξη αυτοκινήτου στο Δελχί
Κόσμος 11.11.25

Ο Μόντι απειλεί με σκληρή απάντηση σε όσους ευθύνονται για την έκρηξη αυτοκινήτου στο Δελχί

Ο πρωθυπουργός στην Ινδία, Ναρέντρα Μόντι, τόνισε ότι δεν θα υπάρξει επιείκεια προς τους εμπλεκόμενους στην έκρηξη αυτοκινήτου στο Δελχί, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 8 ανθρώπους

Σύνταξη
Μεταξύ πολέμου και ειρήνης η Ευρώπη – Πώς οι εμφανίσεις drones διαταράσσουν την ήδη εύθραυστη σχέση με τη Ρωσία
Προς αναζήτηση λύσεων 11.11.25

Μεταξύ πολέμου και ειρήνης η Ευρώπη – Πώς οι εμφανίσεις drones διαταράσσουν την ήδη εύθραυστη σχέση με τη Ρωσία

Τεταμένη είναι η κατάσταση στην Ευρώπη μετά τις συχνές εμφανίσεις drones στον εναέριο χώρο αρκετών κρατών, δημιουργώντας περαιτέρω τριβές με τη Ρωσία

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Βρετανία: Φάρμακα αδυνατίσματος – Επιτήδειοι παρασκευάζουν τα δικά τους και είναι ολόιδια με τα νόμιμα
Προσοχή 11.11.25

Φάρμακα αδυνατίσματος - Εγκληματικές ομάδες παρασκευάζουν τα δικά τους και είναι ολόιδια με τα νόμιμα

Εποπτικός φορέας για τα φάρμακα αναφέρει ότι οι εγκληματίες σχεδιάζουν συσκευασίες και εμπορικά σήματα ώστε να μοιάζουν με νόμιμα προϊόντα

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Gaslighting για την υποκειμενική φτώχεια: «Δεν είσαι φτωχός, είναι όλα στο μυαλό σου»
Τεχνικές χειραγώγησης 11.11.25

Gaslighting για την υποκειμενική φτώχεια: «Δεν είσαι φτωχός, είναι όλα στο μυαλό σου»

Oι δείκτες της Εurostat για την υποκειμενική φτώχεια έδωσαν και φέτος αφορμή για απαξιωτικά σχόλια. Όμως η δυσκολία του κόσμου να τα βγάλει πέρα, δεν είναι στο μυαλό του. Είναι υπαρκτή.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο Πιρς Μπρόσναν συμφιλιώνεται με τον αποξενωμένο γιο του Κρίστοφερ, 20 χρόνια μετά την απομάκρυνσή τους
Φαμίλια 11.11.25

Ο Πιρς Μπρόσναν συμφιλιώνεται με τον αποξενωμένο γιο του Κρίστοφερ, 20 χρόνια μετά την απομάκρυνσή τους

Ο 72χρονος ηθοποιός του «Τζέιμς Μποντ», Πιρς Μπρόσναν, συναντήθηκε με τον 52χρονο γιο του Κρίστοφερ για δείπνο στο Λονδίνο την περασμένη Τετάρτη το βράδυ, μετά από χρόνια αποξένωσης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τσίπρας: Η Ιθάκη είναι ένα χρέος απέναντι στην ιστορία, λέω την αλήθεια μου – Προσπάθησα αλλά δεν μπορείς να μην είσαι καθόλου άδικος
Πολιτική Γραμματεία 11.11.25

Τσίπρας: Η Ιθάκη είναι ένα χρέος απέναντι στην ιστορία, λέω την αλήθεια μου – Προσπάθησα αλλά δεν μπορείς να μην είσαι καθόλου άδικος

Κανείς πρώην πρωθυπουργός δεν γράφει σε ενεστώτα χρόνο, κάνω αυτοκριτική αλλά και κριτική τονίζει ο Τσίπρας, προσθέτοντας ότι η διαδικασία της συγγραφής είχε ένα χαρακτήρα λύτρωσης. «Όταν αποφάσισα να παραιτηθώ, είχα στο μυαλό μου ότι έρχεται η στιγμή που πρέπει να μιλήσω».

Σύνταξη
Το προφίλ των διαιτητών της Super League: Οι «καρτάκηδες», οι «πεναλτάκηδες», οι «εδράκηδες», οι αυστηροί
On Field 11.11.25

Το προφίλ των διαιτητών της Super League: Οι «καρτάκηδες», οι «πεναλτάκηδες», οι «εδράκηδες», οι αυστηροί

Μετά από δέκα αγωνιστικές οι διαιτητές της Super League έχουν δείξει δείγματα γραφής και υπάρχουν… νικητές σε διάφορες κατηγορίες! Όλα εξαρτώνται από τη φιλοσοφία που σφυρίζει κάποιος, σε συνδυασμό με τις οδηγίες της ΚΕΔ

Βάιος Μπαλάφας
Δημοσκόπηση: Χάνει 4 περιφέρειες η ΝΔ – «Εκτός ελέγχου» η κατάσταση στη χώρα λέει το 68% – Πώς βλέπουν την επιστροφή Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 11.11.25

Χάνει 4 περιφέρειες η ΝΔ - «Εκτός ελέγχου» η κατάσταση στη χώρα λέει το 68% - Πώς βλέπουν την επιστροφή Τσίπρα

Μπορεί να παραμένει πρώτο κόμμα η ΝΔ σε νέα δημοσκόπηση, ωστόσο, η γενικευμένη δυσαρέσκεια κατά της κυβέρνησης είναι πιο εμφανής από ποτέ - «Πρασίνισαν» 4 περιφέρειες της χώρας - Πρώτος ο «Κανένας»

Σύνταξη
Αθήνα: Δωρεάν παραχώρηση δημοτικού κτιρίου για τη λειτουργία του πρώτου Κέντρου διημέρευσης και φροντίδας ΑμεΑ
Κοινωνική πολιτική 11.11.25

Αθήνα: Δωρεάν παραχώρηση δημοτικού κτιρίου για τη λειτουργία του πρώτου Κέντρου διημέρευσης και φροντίδας ΑμεΑ

Ένα σημαντικό βήμα προς μια πόλη συμπεριληπτική κάνει ο Δήμος Αθηναίων με την λειτουργία του πρώτου Κέντρου διημέρευσης και φροντίδας ΑμεΑ.

Σύνταξη
Το παρελθόν του ψευτοϊερέα που κατηγορείται για συμμετοχή σε κύκλωμα ναρκωτικών
Ελλάδα 11.11.25

Το παρελθόν του ψευτοϊερέα που κατηγορείται για συμμετοχή σε κύκλωμα ναρκωτικών

Με ορμητήριο το εκκλησάκι στη Λιοσίων που είχε φτιάξει με τα χρήματα που του έστειλε ομογενής, ο ψετοϊερέας κατηγορείται πως αποθήκευε ναρκωτικά και πολλές φορές τα παρέδιδε ο ίδιος σε τοξικομανείς

Σύνταξη
Γκιεντράιτις: «Για να κερδίσει η Ζαλγκίρις θα πρέπει να σταματήσει σχεδόν όλους τους παίκτες του Ολυμπιακού»
Euroleague 11.11.25

Γκιεντράιτις: «Για να κερδίσει η Ζαλγκίρις θα πρέπει να σταματήσει σχεδόν όλους τους παίκτες του Ολυμπιακού»

Σύμφωνα με τον Ντοβίντας Γκιεντράιτις, η ομάδα του Ζάλγκιρις Κάουνας θα πρέπει να περιορίσει τη δράση του συνόλου των παικτών του Ολυμπιακού προκειμένου να καταφέρει να τον κερδίσει στο ΣΕΦ.

Σύνταξη
VIP πίσω από τα κάγκελα: Τα προνόμια του Diddy στη φυλακή πριν καν συμπληρώσει μια εβδομάδα
RDAP 11.11.25

VIP πίσω από τα κάγκελα: Τα προνόμια του Diddy στη φυλακή πριν καν συμπληρώσει μια εβδομάδα

Ο Sean «Diddy» Combs, λίγες ημέρες μετά την εισαγωγή του στη φυλακή Fort Dix, έχει ήδη εξασφαλίσει θέση κύρους στο παρεκκλήσι και συμμετέχει σε πρόγραμμα που μπορεί να μειώσει την ποινή του.

Σύνταξη
Τα λάθη που κάνουν οι οδηγοί όταν ανανεώνουν την ασφάλεια του αυτοκινήτου τους
Αυτοκίνητο 11.11.25

Τα λάθη που κάνουν οι οδηγοί όταν ανανεώνουν την ασφάλεια του αυτοκινήτου τους

Όσα συνήθως αμελούμε συνειδητά ή ασυνείδητα κατά την ανανέωση ενός ασφαλιστήριου συμβολαίου αυτοκινήτου και τα οποία μπορεί να μας φέρουν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση σε περίπτωση ατυχήματος

Σύνταξη
Ο Μέσι συνεχίζει να… τερματίζει τη μπάλα: Έφτασε τις 400 ασίστ και σπάει ένα στοιχειωμένο ρεκόρ (vids)
Ποδόσφαιρο 11.11.25

Ο Μέσι συνεχίζει να… τερματίζει τη μπάλα: Έφτασε τις 400 ασίστ και σπάει ένα στοιχειωμένο ρεκόρ (vids)

Χρειάστηκε να περάσουν 59 χρόνια, ωστόσο ο Λιονέλ Μέσι θα το κάνει και αυτό -θα γίνει ο πρώτος σε ασίστ στην ιστορία του ποδοσφαίρου και θα προσθέσει μια ακόμη «κορυφή» στην απλησίαστη καριέρα του.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Η ροκ εν ρολ ζωή της Τζάνις Μάρτιν – Η γυναικεία εκδοχή του Έλβις που χάθηκε στα στερεότυπα
Προκαταλήψεις 11.11.25

Η ροκ εν ρολ ζωή της Τζάνις Μάρτιν - Η γυναικεία εκδοχή του Έλβις που χάθηκε στα στερεότυπα

Το ροκ εν ρολ έσβησε τον συντηρητισμό της Αμερικής της δεκαετίας του 1950, αλλά ούτε τα θορυβώδη ριφφ του Σκότι Μουρ ή του Τσακ Μπέρι δεν κατάφεραν να καταργήσουν τους βαθιά ριζωμένους ρόλους των φύλων που μάστιζαν κάθε πτυχή της αμερικανικής κοινωνίας – αυτό ήταν έργο για προσωπικότητες όπως η Τζάνις Μάρτιν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τσίπρας: Πώς ξεπέρασε τον «Γολγοθά του 2015» στη συγγραφή του βιβλίου του
Πολιτική Γραμματεία 11.11.25

Τσίπρας: Πώς ξεπέρασε τον «Γολγοθά του 2015» στη συγγραφή του βιβλίου του

«Δεν ήταν μόνο Γολγοθάς σε ό,τι έχει να κάνει με τη δυσκολία να συλλέξω τα στοιχεία, να τα βάλω σε μια σειρά [...], αλλά ήταν κι ένας ψυχολογικός Γολγοθάς» αποκάλυψε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας για τη συγγραφή του βιβλίου Ιθάκη με το δραματικό 2015 να είναι από τα πιο δύσκολα και επώδυνα κεφάλαια. Ο κρίσιμος ρόλος των συνεργατών του.

Σύνταξη
Φάμελλος: Φυγάς ο Μητσοτάκης, το έσκασε από την πίσω πόρτα στην Αλεξανδρούπολη για να αποφύγει τους αγρότες
ΣΥΡΙΖΑ 11.11.25

Φάμελλος: Φυγάς ο Μητσοτάκης, το έσκασε από την πίσω πόρτα στην Αλεξανδρούπολη για να αποφύγει τους αγρότες

«Ο κ. Μητσοτάκης, αφού προκάλεσε την τέλεια καταιγίδα και την κατάρρευση του πρωτογενούς τομέα, σήμερα το έσκασε από την πίσω πόρτα της περίφραξης του αεροδρομίου στην Αλεξανδρούπολη», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat για τους μακροχρόνια άνεργους – Ποιες περιφέρειες έχουν υψηλότερο ποσοστό
Οικονομία 11.11.25

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat για τους μακροχρόνια άνεργους – Ποιες περιφέρειες έχουν υψηλότερο ποσοστό

Σε τέσσερις περιφέρειες της Ελλάδας οι μακροχρόνια άνεργοι ξεπερνάνε το ποσοστό του 7%, δείχνοντας ότι ο εργασιακός κλάδος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα

Σύνταξη
Κικίλιας με υπουργό Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων Αιγύπτου: Οι χώρες μας έχουν όλα τα πλεονεκτήματα για φιλόδοξα πρότζεκτ
Όσα συζήτησαν 11.11.25

Κικίλιας με υπουργό Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων Αιγύπτου: Οι χώρες μας έχουν όλα τα πλεονεκτήματα για φιλόδοξα πρότζεκτ

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Βασίλη Κικίλια με τον Καρίμ Μπανταουί επισημάνθηκε ο κομβικός ρόλος του ελληνόκτητου εμπορικού στόλου στη μεταφορά LNG παγκοσμίως

Σύνταξη
Καλπάζει η ακρίβεια, γονατίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις – «Πρωταθλητές» βασικά τρόφιμα και ενοίκια
Δεν πάει άλλο 11.11.25

Καλπάζει η ακρίβεια, γονατίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις - «Πρωταθλητές» βασικά τρόφιμα και ενοίκια

Στο 2% έφτασε ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο από τη συνεχιζόμενη ακρίβεια - Οι πέντε μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις τιμών καταγράφονται σε σοκολατοειδή, καφέ, κρέατα, φρούτα και ενοίκια κατοικιών

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Η αναταραχή από την παρέμβαση Σαμαρά αναζωπυρώνει τα σενάρια ανασχηματισμού
Πολιτική 11.11.25

Η αναταραχή από την παρέμβαση Σαμαρά αναζωπυρώνει τα σενάρια ανασχηματισμού

Το παρασκήνιο της απόφασης για τη στάση του Μαξίμου απέναντι στην τελευταία εμφάνιση του Αντώνη Σαμαρά. Τι προκαλεί στο εσωτερικό της ΝΔ η παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού και η προοπτική δημιουργίας νέου κόμματος. Τα σενάρια ανασχηματισμού που κυκλοφορούν εκ νέου έντονα στο κυβερνητικό στρατόπεδο.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
