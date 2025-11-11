Ο Παναθηναϊκός «ψάχνεται» και για δεύτερο σέντερ μετά τον Φαρίντ – Ποιοι είναι οι στόχοι (vids)

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να βρίσκεται στη Γαλλία για τη δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση με την Παρί για την 10η αγωνιστική της Euroleague στην τέταρτη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν, όμως ταυτόχρονα συνεχίζει τις προσπάθειές του για ενίσχυση στη γραμμή των ψηλών.

Οι τραυματισμοί των Ρισόν Χολμς και Ομέρ Γιουρτσέβεν σε συνάρτηση με την αγωνιστική κατάσταση και το πρόβλημα του Ματίας Λεσόρ, έχουν αναγκάσει το «τριφύλλι» να βγει στην αγορά για να πάρει άμεσα όχι έναν, αλλά δύο ψηλούς. Ο πρώτος αποκτήθηκε και βρίσκεται ήδη στο Παρίσι για το ματς με την Παρί και δεν είναι άλλο από τον Κένεθ Φαρίντ, ο οποίος μάλιστα αναμένεται να παίξει και αρκετά.

Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός «τρέχει» την υπόθεση του δεύτερου σέντερ, που θέλει να αποκτήσει άμεσα, ιδανικά πριν τελειώσει η «διαβολοβδομάδα», όμως μόνο εύκολο δεν είναι κάτι τέτοιο. Ο λόγος είναι πως δεν υπάρχουν επιλογές και για να κάνει κάποια μεταγραφή ο Παναθηναϊκός η λογική λέει ότι πρέπει να «σπάσει» συμβόλαιο είτε από τη Euroleague, είτε από το Eurocup, ή οποιαδήποτε άλλη διοργάνωση.

Ο Παναθηναϊκός και οι Ράιτ και Αλεξάντερ

Τα σενάρια γύρω από τον σέντερ στον Παναθηναϊκό πέφτουν… βροχή, ενώ η διοίκησή του φαίνεται πως είναι διατεθειμένη να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να κάνει την καλύτερη δυνατή κίνηση. Αυτό που αξίζει να σημειωθεί όμως είναι ότι κυκλοφορεί μια «τρελή» φήμη στο εξωτερικό που αναπαράγεται όλο και περισσότερο και αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός προσέγγισε τη Ζαλγκίρις για τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, Μόουζες Ράιτ, που κάνει καταπληκτική χρονιά φέτος στη Λιθουανία.

Ο Αμερικανός είναι ο πιο «καυτός» ψηλός στη Euroleague μετά τις πρώτες 9 αγωνιστικές, ενώ οδηγεί την ομάδα του Κάουνας στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο Ράιτ έχει 12,9 πόντους, 6,1 ριμπάουντ και 17,4 στο σύστημα αξιολόγησης και θα ήταν ιδανικός, όμως το σενάριο είναι ακραίο.

Η Ζαλγκίρις ενδεχομένως να μην έλεγε «όχι» σε μια καλή πρόταση στο buy out του, όμως ο ίδιος φέρεται λόγω και του παρελθόντος του στον Ολυμπιακό, αλλά και του πόσο καλά είναι στο Κάουνας να μην σκέφτεται καν κάτι τέτοιο, όπως αναφέρουν και στο εξωτερικό.

Από εκεί και πέρα, το όνομα του Κάιλ Αλεξάντερ του Καναδού που παίζει στην Τουρκ Τέλεκομ, είναι επίσης στη λίστα του Παναθηναϊκού και αρέσει. Έχει παίξει Euroleague, έχει περάσει και λίγο από το NBA με τους Μαϊάμι Χιτ και πέρσι απασχόλησε και τον Ολυμπιακό όταν είχε προβλήματα με απουσίες και τραυματισμούς χωρίς όμως να προχωρήσει κάτι. Το buy out του Αλεξάντερ στην Τουρκ Τέλεκομ είναι περίπου στις 500.000 ευρώ και θα μπορούσε επίσης να είναι μια περίπτωση.