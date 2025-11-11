sports betsson
Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
11.11.2025 | 20:10
Τραγωδία στην Πάτρα: 3χρονο αγόρι έπεσε από μάντρα και σκοτώθηκε
Σημαντική είδηση:
11.11.2025 | 18:45
Τραγωδία στη Γαύδο: Ανατροπή λέμβου με τρεις νεκρούς μετανάστες
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Η Ιταλία αντιγράφει την Premier League και δημιουργεί επαγγελματική διαιτησία
Ποδόσφαιρο 11 Νοεμβρίου 2025 | 20:18

Η Ιταλία αντιγράφει την Premier League και δημιουργεί επαγγελματική διαιτησία

Είναι η απάντηση της ομοσπονδίας της Ιταλίας στα παράπονα των ομάδων της Serie A και εξαγγέλθηκε στη σύσκεψη των ομάδων στα γραφεία της στη Ρώμη

ΚείμενοΒάιος Μπαλάφας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Στρες και κατάθλιψη: Αυξάνουν τις πιθανότητες Αλτσχάιμερ

Στρες και κατάθλιψη: Αυξάνουν τις πιθανότητες Αλτσχάιμερ

Spotlight

Σχέδιο για επαγγελματική διαιτησία έχει ο πρόεδρος της ομοσπονδίας της Ιταλίας Γκαμπριέλε Γκραβίνα, όπως ανακοίνωσε στη σύσκεψη κορυφής που οργάνωσε στα γραφεία της στη Ρώμη. Όπως ανέφερε ο Γκραβίνα το σχέδιο είναι στα πρότυπα της Premier League, με έναν ανεξάρτητο φορέα όπως η PGMOL της Premier League Αγγλίας. Όπως έγινε γνωστό, οι διαιτητές θα χωριστούν σε δυο επαγγελματικές κατηγορίες, την πρώτη θα απαρτίζουν όσοι θα σφυρίζουν στη Serie A και η δεύτερη θα στελεχώνεται από ρέφερι που θα σφυρίζουν αγώνες στη Serie B.

Σύμφωνα με τον Γκραβίνα με την επαγγελματοποίηση της διαιτησίας θα ανέβει το επίπεδό της. Άλλωστε, στόχος είναι να δοθούν στους κορυφαίους διαιτητές καλύτερη υποστήριξη, αμοιβή και να αναβαθμιστούν οι δομές εκπαίδευσης.

Στη συνάντηση, όπου μετείχαν οι ιδιοκτήτες και οι πρόεδροι των ομάδων, ανέβηκαν οι τόνοι όχι μόνο για τα πολλά φάλτσα σφυρίγματα των διαιτητών αλλά και για το VAR, όπου υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ των ρέφερι για κάποιες φάσεις. Σύμφωνα με την Corriere dello Sport, ο πρόεδρος της Ιντερ Τζουζέπε Μαρότα έκανε την εξής ερώτηση στον επικεφαλής της Ιταλικής διαιτησίας Τζιανλούκα Ρόκι: «Τι χρειάζεται για να βελτιώσετε τη διαιτησία; Είμαστε όλοι εδώ και πρόθυμοι να βοηθήσουμε».

«Θα χρειαζόμουν να βλέπω τους διαιτητές κάθε εβδομάδα, όχι μία φορά κάθε τρεις εβδομάδες. Θα χρειαζόμουν ένα προσωπικό που να τους παρακολουθεί συνεχώς, συμπεριλαμβανομένου ενός ψυχολόγου, ειδικά για το VAR», απάντησε ο Ρόκι. Πάντως, τα αιτήματα αφορούσαν στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ιταλίας, δηλαδή τον Γκραβίνα, καθώς είναι η μόνη που μπορεί να δώσει λύσεις σε αυτά που ζήτησε ο αρχιδιαιτητής.

Επίσης, ο Ρόκι παραδέχτηκε ότι έγιναν λάθη από τους διαιτητές και πρόσθεσε ότι «το VAR προτείνει, αλλά ο διαιτητής αποφασίζει». Με την ευκαιρία αυτή παραδέχθηκε και ποσοστιαία πτώση της ακρίβειας των αποφάσεων, από 90% την περασμένη σεζόν σε μόλις 82% αυτόν τον μήνα.

Μέχρι τώρα ο Ρόκι έχει τιμωρήσει αρκετούς διαιτητές αυτή τη σεζόν, συμπεριλαμβανομένων των Μαουρίτσιο Μαριάνι, Σιμόνε Σότσα και Ντανιέλε Μπιντόνι. Ωστόσο, τα λάθη δεν λιγοστεύουν.

Headlines:
Economy
Ελληνική οικονομία: Δουλεύουμε πολύ, παράγουμε λίγο, κοστίζουμε ακριβά – Ο τριπλός εφιάλτης

Ελληνική οικονομία: Δουλεύουμε πολύ, παράγουμε λίγο, κοστίζουμε ακριβά – Ο τριπλός εφιάλτης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Στρες και κατάθλιψη: Αυξάνουν τις πιθανότητες Αλτσχάιμερ

Στρες και κατάθλιψη: Αυξάνουν τις πιθανότητες Αλτσχάιμερ

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Επιφυλακτικά ανοδικά – «Βαρίδι» οι τράπεζες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Επιφυλακτικά ανοδικά – «Βαρίδι» οι τράπεζες

inWellness
inTown
inTickets 10.11.25

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Αθλητισμός & Σπορ 11.11.25

Ολυμπιακός Β’: Αναβλήθηκε το παιχνίδι του και με τον Πανιώνιο

Λόγω των αγώνων των Εθνικών ομάδων, το ματς ανάμεσα στον Ολυμπιακό Β’ και τον Πανιώνιο που ήταν προγραμματισμένο να γίνει το ερχόμενο Σάββατο, δεν θα πραγματοποιηθεί και θα οριστεί άλλη ημερομηνία.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Ολυμπιακός Β’: Αναβλήθηκε το παιχνίδι του και με τον Πανιώνιο
Αθλητισμός & Σπορ 11.11.25

Ολυμπιακός Β’: Αναβλήθηκε το παιχνίδι του και με τον Πανιώνιο

Λόγω των αγώνων των Εθνικών ομάδων, το ματς ανάμεσα στον Ολυμπιακό Β’ και τον Πανιώνιο που ήταν προγραμματισμένο να γίνει το ερχόμενο Σάββατο, δεν θα πραγματοποιηθεί και θα οριστεί άλλη ημερομηνία.

Σύνταξη
Ρονάλντο: «Το Μουντιάλ του 2026 θα είναι το τελευταίο μου – Σύντομα θα αποσυρθώ»
Ποδόσφαιρο 11.11.25

Ρονάλντο: «Το Μουντιάλ του 2026 θα είναι το τελευταίο μου – Σύντομα θα αποσυρθώ»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ξεκαθάρισε ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα αποτελέσει την τελευταία του μεγάλη διοργάνωση και πρόσθεσε πως η απόσυρσή του από την ενεργό δράση δεν αργεί πολύ...

Σύνταξη
Το προφίλ των διαιτητών της Super League: Οι «καρτάκηδες», οι «πεναλτάκηδες», οι «εδράκηδες», οι αυστηροί
On Field 11.11.25

Το προφίλ των διαιτητών της Super League: Οι «καρτάκηδες», οι «πεναλτάκηδες», οι «εδράκηδες», οι αυστηροί

Μετά από δέκα αγωνιστικές οι διαιτητές της Super League έχουν δείξει δείγματα γραφής και υπάρχουν… νικητές σε διάφορες κατηγορίες! Όλα εξαρτώνται από τη φιλοσοφία που σφυρίζει κάποιος, σε συνδυασμό με τις οδηγίες της ΚΕΔ

Βάιος Μπαλάφας
Γκιεντράιτις: «Για να κερδίσει η Ζαλγκίρις θα πρέπει να σταματήσει σχεδόν όλους τους παίκτες του Ολυμπιακού»
Euroleague 11.11.25

Γκιεντράιτις: «Για να κερδίσει η Ζαλγκίρις θα πρέπει να σταματήσει σχεδόν όλους τους παίκτες του Ολυμπιακού»

Σύμφωνα με τον Ντοβίντας Γκιεντράιτις, η ομάδα του Ζάλγκιρις Κάουνας θα πρέπει να περιορίσει τη δράση του συνόλου των παικτών του Ολυμπιακού προκειμένου να καταφέρει να τον κερδίσει στο ΣΕΦ.

Σύνταξη
Ο Μέσι συνεχίζει να… τερματίζει τη μπάλα: Έφτασε τις 400 ασίστ και σπάει ένα στοιχειωμένο ρεκόρ (vids)
Ποδόσφαιρο 11.11.25

Ο Μέσι συνεχίζει να… τερματίζει τη μπάλα: Έφτασε τις 400 ασίστ και σπάει ένα στοιχειωμένο ρεκόρ (vids)

Χρειάστηκε να περάσουν 59 χρόνια, ωστόσο ο Λιονέλ Μέσι θα το κάνει και αυτό -θα γίνει ο πρώτος σε ασίστ στην ιστορία του ποδοσφαίρου και θα προσθέσει μια ακόμη «κορυφή» στην απλησίαστη καριέρα του.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Χωρίς Γιαμάλ η Ισπανία στα προκριματικά του Μουντιάλ – Κόντρα της Ομοσπονδίας με την Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 11.11.25

Χωρίς Γιαμάλ η Ισπανία στα προκριματικά του Μουντιάλ – Κόντρα της Ομοσπονδίας με την Μπαρτσελόνα

Ο Λαμίν Γιαμάλ δεν θα ενισχύσει τις προσπάθειες της Ισπανίας στα δύο τελευταία ματς των προκριματικών του Μουντιάλ με την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας να αφήνει… υπονοούμενα για την Μπαρτσελόνα.

Σύνταξη
Στατιστική και… εικόνα συμφωνούν: Ο Λεβαδειακός κάνει ιστορικά πράγματα στη Super League (vids)
Ποδόσφαιρο 11.11.25

Στατιστική και… εικόνα συμφωνούν: Ο Λεβαδειακός κάνει ιστορικά πράγματα στη Super League (vids)

Δέκα αγωνιστικές μετά την έναρξη της σεζόν, ο Λεβαδειακός είναι η πιο hot ομάδα της Super League και -όσο απίστευτο κι αν μπορεί να ακούγεται- αυτή τη στιγμή είναι σε τροχιά... πρωταθλητισμού.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Μπαρτζώκας: «Ο Έβανς θα παίξει ανάλογα την εξέλιξη του αγώνα»
Euroleague 11.11.25

Μπαρτζώκας: «Ο Έβανς θα παίξει ανάλογα την εξέλιξη του αγώνα»

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Τετάρτη τη Ζαλγκίρις για την Ευρωλίγκα. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για το ματς με τους πρωτοπόρους Λιθουανούς, την επάνοδο του Έβανς στην αγωνιστική δράση, αλλά και τον Μόουζες Ράιτ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΥΠΕΝ: Περισσότεροι από 100.000 πολίτες εντάσσονται στο πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»
Οριστικός πίνακας 11.11.25

Περισσότεροι από 100.000 πολίτες εντάσσονται στο πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καλεί τους δικαιούχους να ενημερωθούν για την κατάσταση της αίτησής τους μέσω της πλατφόρμας και να επιλέξουν τον εγκεκριμένο προμηθευτή και τον εξοπλισμό που καλύπτει τις ανάγκες τους

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford έφτασε στην Καραϊβική για επιχειρήσεις «κατά των ναρκωτικών»
Διαρκής κλιμάκωση 11.11.25

Βενεζουέλα: Το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford έφτασε στην Καραϊβική για επιχειρήσεις «κατά των ναρκωτικών»

Το αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι το αεροπλανοφόρο βρίσκεται σε απόσταση μερικών εκατοντάδων χιλιομέτρων από τις ακτές στη Βενεζουέλα. Την ανάπτυξη του στρατού στη χώρα ανακοίνωσε ο Μαδούρο.

Σύνταξη
Δεξαμενή Αλληλεγγύης: Ελλάδα, Κύπρος, Ισπανία και Ιταλία είναι οι χώρες που θα δεχθούν βοήθεια στο προσφυγικό
Κομισιόν 11.11.25

Δεξαμενή Αλληλεγγύης: Ελλάδα, Κύπρος, Ισπανία και Ιταλία είναι οι χώρες που θα δεχθούν βοήθεια στο προσφυγικό

Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να βοηθήσουν όσες χώρες βρίσκονται στη «Δεξαμενή Αλληλεγγύης» αναλαμβάνοντας την μετεγκατάσταση προσφύγων στις χώρες τους ή το οικονομικό κόστος

Σύνταξη
«Η χειρότερη πληγή για έναν επιζώντα είναι η ενοχή» – Ο Ντέιβιντ Φριτζ κρεμάστηκε από ένα παράθυρο του Μπατακλάν στο Παρίσι το 2015
Τρομοκρατία 11.11.25

«Η χειρότερη πληγή για έναν επιζώντα είναι η ενοχή» - Ο Ντέιβιντ Φριτζ κρεμάστηκε από ένα παράθυρο του Μπατακλάν στο Παρίσι το 2015

Στην 10η επέτειο της χειρότερης τρομοκρατικής επίθεσης στην ιστορία της Γαλλίας, ο γαλλο-χιλιανός φωτογράφος, Ντέιβιντ Φριτζ, ο οποίος πέρασε δυόμισι ώρες σε ένα διάδρομο μαζί με έντεκα άλλα άτομα και έναν βομβιστή αυτοκτονίας, πιστεύει ότι είναι καιρός να γυρίσει σελίδα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εικόνες καταστροφής στη Λέσβο από την κακοκαιρία – «Έσπασε» ο ποταμός Τσικνιάς σε δύο σημεία
Ελλάδα 11.11.25

Εικόνες καταστροφής στη Λέσβο από την κακοκαιρία – «Έσπασε» ο ποταμός Τσικνιάς σε δύο σημεία

Καθώς η Σκάλα Καλλονής στη Λέσβο βρέθηκε αντιμέτωπη με σφοδρή κακοκαιρία, μεγάλοι όγκοι νερού πλημμύρισαν δρόμους και σπίτια, προκαλώντας ανυπολόγιστες ζημιές και θέτοντας το νησί σε γενική επιφυλακή.

Σύνταξη
Με στρατιωτική εκρηκτική ύλη η βόμβα στα Βορίζια – Τα άφαντα όπλα και το προξενιό που δεν προχώρησε
Ελλάδα 11.11.25

Με στρατιωτική εκρηκτική ύλη η βόμβα στα Βορίζια – Τα άφαντα όπλα και το προξενιό που δεν προχώρησε

Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από περίπου έναν χρόνο κατηγορούμενος από την οικογένεια Φραγκιαδάκη είχε ζητήσει να νυμφευτεί νεαρή από την οικογένεια Καργάκη κάτι που του το αρνήθηκαν.

Σύνταξη
Ολυμπιακός Β’: Αναβλήθηκε το παιχνίδι του και με τον Πανιώνιο
Αθλητισμός & Σπορ 11.11.25

Ολυμπιακός Β’: Αναβλήθηκε το παιχνίδι του και με τον Πανιώνιο

Λόγω των αγώνων των Εθνικών ομάδων, το ματς ανάμεσα στον Ολυμπιακό Β’ και τον Πανιώνιο που ήταν προγραμματισμένο να γίνει το ερχόμενο Σάββατο, δεν θα πραγματοποιηθεί και θα οριστεί άλλη ημερομηνία.

Σύνταξη
Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι δεν κρύβει πια τον έρωτά της – Ρομάν Γαβράς και δημόσια τρυφερά στιγμιότυπα στη Νέα Υόρκη
Φωτογραφίες 11.11.25

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι δεν κρύβει πια τον έρωτά της – Ρομάν Γαβράς και δημόσια τρυφερά στιγμιότυπα στη Νέα Υόρκη

Σε βραδινή έξοδο στη Νέα Υόρκη, η Έμιλι Ραταϊκόφσκι απαθανατίστηκε να φιλά και να αγκαλιάζει τον Γάλλο σκηνοθέτη Ρομάν Γαβρά, επιβεβαιώνοντας τη νέα σχέση τους με τρυφερότητα σε κοινή θέα

Σύνταξη
Το ταχύτερο σύστημα «φόρτισης» ηλεκτρικών αυτοκινήτων παγκοσμίως
Αυτοκίνητο 11.11.25

Το ταχύτερο σύστημα «φόρτισης» ηλεκτρικών αυτοκινήτων παγκοσμίως

Η κινεζική Nio εφαρμόζει ήδη σε εκτεταμένη κλίμακα τη διαδικασία αντικατάστασης της μπαταρίας αντί της φόρτισης εξασφαλίζοντας χρόνους αντίστοιχους του ανεφοδιασμού με ορυκτά καύσιμα

Νατάσσα Κοντογιάννη
Γιατί οι γαίες… σπανίζουν;
Αυτοκίνητο 11.11.25

Γιατί οι γαίες… σπανίζουν;

Οι λόγοι και ένα σύντομο χρονικό που τα πολύτιμα αυτά ορυκτά αποτελούν ολοένα και μεγαλύτερο κομμάτι της καθημερινής επικαιρότητας (και) για την αυτοκίνηση

Νατάσσα Κοντογιάννη
Συνελήφθη 19χρονος για εκδικητική πορνογραφία σε βάρος ανήλικης – Οι απειλές και οι εκβιασμοί για να μην χωρίσουν
Ελλάδα 11.11.25

Συνελήφθη 19χρονος για εκδικητική πορνογραφία σε βάρος ανήλικης – Οι απειλές και οι εκβιασμοί για να μην χωρίσουν

Ο 19χρονος απειλούσε την ανήλικη ότι θα ανεβάσει στα social media εικόνες από προσωπικές τους στιγμές και ότι θα έκανε κακό στην ίδια αν τον χώριζε όπως επιθυμούσε η ίδια

Σύνταξη
Πακιστάν: Οι Ταλιμπάν ανέλαβαν την ευθύνη για την τρομοκρατική επίθεση στο Ισλαμαμπάντ
«Κατάσταση πολέμου» 11.11.25

Πακιστάν: Οι Ταλιμπάν ανέλαβαν την ευθύνη για την τρομοκρατική επίθεση στο Ισλαμαμπάντ

Ο υπουργός Άμυνας δηλώνει ότι η χώρα βρίσκεται σε «κατάσταση πολέμου» μετά από επίθεση αυτοκτονίας που σκότωσε 12 και τραυμάτισε 27 έξω από το δικαστικό μέγαρο. Κορυφώνεται η κρίση με το Αφγανιστάν.

Σύνταξη
Χαλκίδα: Ταυτοποιήθηκαν 4 άτομα για τις κόντρες με μηχανές στην εθνική οδό – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 11.11.25

Χαλκίδα: Ταυτοποιήθηκαν 4 άτομα για τις κόντρες με μηχανές στην εθνική οδό – Βίντεο ντοκουμέντο

Πρόκειται για δύο άτομα, που συμμετείχαν ως οδηγοί μοτοσικλετών στις κόντρες καθώς και ακόμη δύο που συμμετείχαν ως θεατές στην εθνική οδό στη Χαλκίδα το μεσημέρι της Κυριακής

Σύνταξη
Ο Γεραπετρίτης «καρφώνει» τους επικριτές του: Ας σταθεί ο καθένας ενώπιον των ευθυνών του
Διπλωματία 11.11.25

Ο Γεραπετρίτης «καρφώνει» τους επικριτές του: Ας σταθεί ο καθένας ενώπιον των ευθυνών του

Μιλώντας στο Athens Security Forum ο Γεραπετρίτης σημείωσε ότι όλες οι κυβερνήσεις ασχολήθηκαν με τα ελληνοτουρκικά, από τη μεταπολίτευση και μετά και υπενθύμισε ότι προηγήθηκαν 64 γύροι διερευνητικών επαφών.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ρονάλντο: «Το Μουντιάλ του 2026 θα είναι το τελευταίο μου – Σύντομα θα αποσυρθώ»
Ποδόσφαιρο 11.11.25

Ρονάλντο: «Το Μουντιάλ του 2026 θα είναι το τελευταίο μου – Σύντομα θα αποσυρθώ»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ξεκαθάρισε ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα αποτελέσει την τελευταία του μεγάλη διοργάνωση και πρόσθεσε πως η απόσυρσή του από την ενεργό δράση δεν αργεί πολύ...

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο