Σημαντική είδηση:
11.11.2025 | 18:45
Τραγωδία στη Γαύδο: Ανατροπή λέμβου με τρεις νεκρούς μετανάστες
Σημαντική είδηση:
11.11.2025 | 15:19
Συνετρίβη τουρκικό μεταγωγικό αεροσκάφος στη Γεωργία – Επέβαιναν 20 άτομα
Χαλκίδα: Ταυτοποιήθηκαν 4 άτομα για τις κόντρες με μηχανές στην εθνική οδό – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 11 Νοεμβρίου 2025 | 18:02

Χαλκίδα: Ταυτοποιήθηκαν 4 άτομα για τις κόντρες με μηχανές στην εθνική οδό – Βίντεο ντοκουμέντο

Πρόκειται για δύο άτομα, που συμμετείχαν ως οδηγοί μοτοσικλετών στις κόντρες καθώς και ακόμη δύο που συμμετείχαν ως θεατές στην εθνική οδό στη Χαλκίδα το μεσημέρι της Κυριακής

Σύνταξη
Ταυτοποιήθηκαν τέσσερα άτομα για τις κόντρες στην Εθνική Οδό Σχηματαρίου – Χαλκίδας, στη νέα γέφυρα.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας από το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Βοιωτίας, έπειτα από συγκέντρωση, ανάλυση και αξιοποίηση προανακριτικού υλικού, στο πλαίσιο της ενδελεχούς προανακριτικής διαδικασίας, ταυτοποιήθηκαν τέσσερις ημεδαποί για την συμμετοχή τους στους αυτοσχέδιους αγώνες.

Βίντεο ντοκουμέντο

Συγκεκριμένα, πρόκειται για δύο ημεδαπούς, οι οποίοι, όπως προέκυψε, συμμετείχαν, ως οδηγοί δίκυκλων μοτοσικλετών, σε αυτοσχέδιο αγώνα, καθώς και ακόμη δύο ημεδαπούς, οι οποίοι συμμετείχαν ως θεατές.

Δικογραφία εις βάρος τους

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία, -κατά περίπτωση- για επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική ασφάλεια και επικίνδυνη οδήγηση. Παράλληλα θα εφαρμοστούν και τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Η έρευνα συνεχίζεται για την ταυτοποίηση και άλλων συμμετεχόντων στο εν λόγω περιστατικό, ενώ με την ολοκλήρωση της προανακριτικής διαδικασίας, η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας.

Τι συνέβη

Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα της Κυριακής (9/11) στη Χαλκίδα σημειώθηκαν απίστευτα περιστατικά, όταν μια ομάδα νεαρών που οδηγούσε μοτοσικλέτες έκλεισε την Υψηλή Γέφυρα για να πραγματοποιήσει παράνομους αγώνες ταχύτητας, παρουσία δεκάδων θεατών που είχαν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν το επικίνδυνο θέαμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεκάδες οδηγοί αυτοκινήτων εγκλωβίστηκαν στην κυκλοφορία για περίπου δεκαπέντε λεπτά, καθώς η γέφυρα παρέμεινε κλειστή, προκαλώντας μεγάλη ταλαιπωρία και ουρές οχημάτων.

Πολλοί αγανακτισμένοι οδηγοί επικοινώνησαν με την Τροχαία Χαλκίδας ζητώντας άμεση επέμβαση, ωστόσο δεν υπήρξε καμία αστυνομική παρουσία ούτε πριν ούτε μετά το περιστατικό.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Επιφυλακτικά ανοδικά – «Βαρίδι» οι τράπεζες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Επιφυλακτικά ανοδικά – «Βαρίδι» οι τράπεζες

Σύνταξη
Νίκος Πλακιάς: «Υπαίτιος ο Καραμανλής για τη δολοφονία 57 ψυχών» δήλωσε έξω από τον Άρειο Πάγο
Ξεχωριστή νομική διαδικασία 11.11.25

«Υπαίτιος ο Καραμανλής για τη δολοφονία 57 ψυχών» - Τι δήλωσε ο Νίκος Πλακιάς έξω από τον Άρειο Πάγο

Οι συγγενείς θυμάτων των Τεμπών δήλωσαν παράσταση υποστήριξης κατηγορίας εναντίον του Καραμανλή - Ζητούν αναβάθμιση σε κακούργημα - «Είναι δύσκολο με το άρθρο 86, πρέπει να καταργηθεί» λέει ο Πλακιάς

Σύνταξη
Πατίνια: Νέοι κανόνες για τη χρήση τους στην Αθήνα – Ζώνες πάρκινγκ, περιορισμοί και απαγορεύσεις
Τάξη στο χάος 11.11.25

Νέοι κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια στην Αθήνα - Ζώνες πάρκινγκ, περιορισμοί και απαγορεύσεις

Ο νέος κανονισμός του Δήμου Αθηναίων για τα πατίνια έχει στόχο την ασφάλεια πεζών και οδηγών και την αποκατάσταση της τάξης στους δημόσιους χώρους, δήλωσε η αρμόδια αντιδήμαρχος

Σύνταξη
Το ταχύτερο σύστημα «φόρτισης» ηλεκτρικών αυτοκινήτων παγκοσμίως
Αυτοκίνητο 11.11.25

Το ταχύτερο σύστημα «φόρτισης» ηλεκτρικών αυτοκινήτων παγκοσμίως

Η κινεζική Nio εφαρμόζει ήδη σε εκτεταμένη κλίμακα τη διαδικασία αντικατάστασης της μπαταρίας αντί της φόρτισης εξασφαλίζοντας χρόνους αντίστοιχους του ανεφοδιασμού με ορυκτά καύσιμα

Νατάσσα Κοντογιάννη
Γιατί οι γαίες… σπανίζουν;
Αυτοκίνητο 11.11.25

Γιατί οι γαίες… σπανίζουν;

Οι λόγοι και ένα σύντομο χρονικό που οι σπάνιες γαίες αποτελούν ολοένα και μεγαλύτερο κομμάτι της καθημερινής επικαιρότητας για την αυτοκίνηση

Νατάσσα Κοντογιάννη
Πακιστάν: Οι Ταλιμπάν ανέλαβαν την ευθύνη για την τρομοκρατική επίθεση στο Ισλαμαμπάντ
«Κατάσταση πολέμου» 11.11.25

Πακιστάν: Οι Ταλιμπάν ανέλαβαν την ευθύνη για την τρομοκρατική επίθεση στο Ισλαμαμπάντ

Ο υπουργός Άμυνας δηλώνει ότι η χώρα βρίσκεται σε «κατάσταση πολέμου» μετά από επίθεση αυτοκτονίας που σκότωσε 12 και τραυμάτισε 27 έξω από το δικαστικό μέγαρο. Κορυφώνεται η κρίση με το Αφγανιστάν.

Σύνταξη
Ο Γεραπετρίτης «καρφώνει» τους επικριτές του: Ας σταθεί ο καθένας ενώπιον των ευθυνών του
Διπλωματία 11.11.25

Ο Γεραπετρίτης «καρφώνει» τους επικριτές του: Ας σταθεί ο καθένας ενώπιον των ευθυνών του

Μιλώντας στο Athens Security Forum ο Γεραπετρίτης σημείωσε ότι όλες οι κυβερνήσεις ασχολήθηκαν με τα ελληνοτουρκικά, από τη μεταπολίτευση και μετά και υπενθύμισε ότι προηγήθηκαν 64 γύροι διερευνητικών επαφών.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ρονάλντο: «Το Μουντιάλ του 2026 θα είναι το τελευταίο μου – Σύντομα θα αποσυρθώ»
Ποδόσφαιρο 11.11.25

Ρονάλντο: «Το Μουντιάλ του 2026 θα είναι το τελευταίο μου – Σύντομα θα αποσυρθώ»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ξεκαθάρισε ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα αποτελέσει την τελευταία του μεγάλη διοργάνωση και πρόσθεσε πως η απόσυρσή του από την ενεργό δράση δεν αργεί πολύ...

Σύνταξη
Νέο σκάνδαλο στην Ουκρανία: Στενός συνεργάτης του Ζελένσκι στο επίκεντρο μεγάλης έρευνας για διαφθορά
Έκανε «φτερά» 11.11.25

Νέο σκάνδαλο στην Ουκρανία: Στενός συνεργάτης του Ζελένσκι στο επίκεντρο μεγάλης έρευνας για διαφθορά

Ο Τιμούρ Μίντιτς, που είναι πρώην επιχειρηματικός εταίρος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι διέφυγε από την Ουκρανία λίγο πριν τις έρευνες στις 11 Νοεμβρίου

Σύνταξη
Gaslighting για την υποκειμενική φτώχεια: «Δεν είσαι φτωχός, είναι όλα στο μυαλό σου»
Τεχνικές χειραγώγησης 11.11.25

Gaslighting για την υποκειμενική φτώχεια: «Δεν είσαι φτωχός, είναι όλα στο μυαλό σου»

Oι δείκτες της Εurostat για την υποκειμενική φτώχεια έδωσαν και φέτος αφορμή για απαξιωτικά σχόλια. Όμως η δυσκολία του κόσμου να τα βγάλει πέρα, δεν είναι στο μυαλό του. Είναι υπαρκτή.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο Πιρς Μπρόσναν συμφιλιώνεται με τον αποξενωμένο γιο του Κρίστοφερ, 20 χρόνια μετά την απομάκρυνσή τους
Φαμίλια 11.11.25

Ο Πιρς Μπρόσναν συμφιλιώνεται με τον αποξενωμένο γιο του Κρίστοφερ, 20 χρόνια μετά την απομάκρυνσή τους

Ο 72χρονος ηθοποιός του «Τζέιμς Μποντ», Πιρς Μπρόσναν, συναντήθηκε με τον 52χρονο γιο του Κρίστοφερ για δείπνο στο Λονδίνο την περασμένη Τετάρτη το βράδυ, μετά από χρόνια αποξένωσης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τσίπρας: Η Ιθάκη είναι ένα χρέος απέναντι στην ιστορία, λέω την αλήθεια μου – Προσπάθησα αλλά δεν μπορείς να μην είσαι καθόλου άδικος
Πολιτική Γραμματεία 11.11.25

Τσίπρας: Η Ιθάκη είναι ένα χρέος απέναντι στην ιστορία, λέω την αλήθεια μου – Προσπάθησα αλλά δεν μπορείς να μην είσαι καθόλου άδικος

Κανείς πρώην πρωθυπουργός δεν γράφει σε ενεστώτα χρόνο, κάνω αυτοκριτική αλλά και κριτική τονίζει ο Τσίπρας, προσθέτοντας ότι η διαδικασία της συγγραφής είχε ένα χαρακτήρα λύτρωσης. «Όταν αποφάσισα να παραιτηθώ, είχα στο μυαλό μου ότι έρχεται η στιγμή που πρέπει να μιλήσω».

Σύνταξη
Η Σλοβακία απαγορεύει με νομό το… γρήγορο περπάτημα – Το προτεινόμενο όριο που προκάλεσε χλευασμό
Κόσμος 11.11.25

Η Σλοβακία απαγορεύει με νομό το… γρήγορο περπάτημα – Το προτεινόμενο όριο που προκάλεσε χλευασμό

Οι παραβάτες θα αντιμετωπίζουν πρόστιμο ύψους 100 ευρώ - Ο νόμος έχει προκαλέσει χλευασμό και οργή σε μέρος του πληθυσμού κατά της κυβέρνησης στη Σλοβακία

Σύνταξη
Το προφίλ των διαιτητών της Super League: Οι «καρτάκηδες», οι «πεναλτάκηδες», οι «εδράκηδες», οι αυστηροί
On Field 11.11.25

Το προφίλ των διαιτητών της Super League: Οι «καρτάκηδες», οι «πεναλτάκηδες», οι «εδράκηδες», οι αυστηροί

Μετά από δέκα αγωνιστικές οι διαιτητές της Super League έχουν δείξει δείγματα γραφής και υπάρχουν… νικητές σε διάφορες κατηγορίες! Όλα εξαρτώνται από τη φιλοσοφία που σφυρίζει κάποιος, σε συνδυασμό με τις οδηγίες της ΚΕΔ

Βάιος Μπαλάφας
Δημοσκόπηση: Χάνει 4 περιφέρειες η ΝΔ – «Εκτός ελέγχου» η κατάσταση στη χώρα λέει το 68% – Πώς βλέπουν την επιστροφή Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 11.11.25

Χάνει 4 περιφέρειες η ΝΔ - «Εκτός ελέγχου» η κατάσταση στη χώρα λέει το 68% - Πώς βλέπουν την επιστροφή Τσίπρα

Μπορεί να παραμένει πρώτο κόμμα η ΝΔ σε νέα δημοσκόπηση, ωστόσο, η γενικευμένη δυσαρέσκεια κατά της κυβέρνησης είναι πιο εμφανής από ποτέ - «Πρασίνισαν» 4 περιφέρειες της χώρας - Πρώτος ο «Κανένας»

Σύνταξη
Αθήνα: Δωρεάν παραχώρηση δημοτικού κτιρίου για τη λειτουργία του πρώτου Κέντρου διημέρευσης και φροντίδας ΑμεΑ
Κοινωνική πολιτική 11.11.25

Αθήνα: Δωρεάν παραχώρηση δημοτικού κτιρίου για τη λειτουργία του πρώτου Κέντρου διημέρευσης και φροντίδας ΑμεΑ

Ένα σημαντικό βήμα προς μια πόλη συμπεριληπτική κάνει ο Δήμος Αθηναίων με την λειτουργία του πρώτου Κέντρου διημέρευσης και φροντίδας ΑμεΑ.

Σύνταξη
Γκιεντράιτις: «Για να κερδίσει η Ζαλγκίρις θα πρέπει να σταματήσει σχεδόν όλους τους παίκτες του Ολυμπιακού»
Euroleague 11.11.25

Γκιεντράιτις: «Για να κερδίσει η Ζαλγκίρις θα πρέπει να σταματήσει σχεδόν όλους τους παίκτες του Ολυμπιακού»

Σύμφωνα με τον Ντοβίντας Γκιεντράιτις, η ομάδα του Ζάλγκιρις Κάουνας θα πρέπει να περιορίσει τη δράση του συνόλου των παικτών του Ολυμπιακού προκειμένου να καταφέρει να τον κερδίσει στο ΣΕΦ.

Σύνταξη
VIP πίσω από τα κάγκελα: Τα προνόμια του Diddy στη φυλακή πριν καν συμπληρώσει μια εβδομάδα
RDAP 11.11.25

VIP πίσω από τα κάγκελα: Τα προνόμια του Diddy στη φυλακή πριν καν συμπληρώσει μια εβδομάδα

Ο Sean «Diddy» Combs, λίγες ημέρες μετά την εισαγωγή του στη φυλακή Fort Dix, έχει ήδη εξασφαλίσει θέση κύρους στο παρεκκλήσι και συμμετέχει σε πρόγραμμα που μπορεί να μειώσει την ποινή του.

Σύνταξη
Δεν είναι ταμπού, είναι πραγματικότητα: Το Σωματείο ΕΛΙΖΑ μιλάει ανοιχτά για την παιδική κακοποίηση
Media 11.11.25

Δεν είναι ταμπού, είναι πραγματικότητα: Το Σωματείο ΕΛΙΖΑ μιλάει ανοιχτά για την παιδική κακοποίηση

Υπάρχει τρόπος να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από την κακοποίηση; Την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου το Σωματείο ΕΛΙΖΑ - Εταιρεία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού διοργανώνει μια ενημερωτική συζήτηση για την παιδική κακοποίηση.

Σύνταξη
