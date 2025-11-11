Εντυπωσιακό θέαμα στον ουρανό από την ομάδα «ΖΕΥΣ» της Πολεμικής Αεροπορίας
Μία εντυπωσιακή επίδειξη πραγματοποίησε το μεσημέρι της Τρίτης η ομάδας «ΖΕΥΣ» της Πολεμικής Αεροπορίας
Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην περιοχή του Καράβολα για να παρακολουθήσει το εντυπωσιακό θέαμα που προσέφερε η ομάδα «ΖΕΥΣ» της Πολεμικής Αεροπορίας, πραγματοποιώντας εντυπωσιακούς ελιγμούς με F16 Viper στον ουρανό του Ηρακλείου στο πλαίσιο του εορτασμού του πολιούχου της πόλης, Αγίου Μηνά.
Μάλιστα, ο κόσμος είχε απλωθεί και σε διάφορα σημεία του παραλιακού μετώπου, προκειμένου να παρακολουθήσει την εντυπωσιακή επίδειξη του μονοθέσιου αεροσκάφους F-16 Viper, με χειριστή τον Επισμηναγό Γιώργο Σωτηρίου.
Η επίδειξη ξεκίνησε στις 12.30 και διήρκησε περίπου 10 λεπτά.
Δείτε βίντεο της ομάδας ΖΕΥΣ:
