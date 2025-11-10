Η GAIS από τη Σουηδία πανηγυρίζει την επιστροφή της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, καθώς τελείωσε το πρωτάθλημα στην τρίτη θέση και πήρε το εισιτήριο για τα προκριματικά του επόμενου Conference League.

Η χαρά του κόσμου της σουηδικής ομάδας εκφράστηκε με έναν ιδιαίτερο και άκρως ελληνικό τρόπο. Στο γήπεδο ήχησε ένα από τα τραγούδια του Νότη Σφακιανάκη και συγκεκριμένα το «ώπα, ώπα» που ακούστηκε και από τα μεγάφωνα.

Το ελληνικό στοιχείο ενίσχυσε την ατμόσφαιρα, καθώς στην κερκίδα υψώθηκε μεγάλο πανό με το σύνθημα «Opa, Opa GAIS i Europa». Χιλιάδες φίλαθλοι τραγουδούσαν και χόρευαν, δίνοντας πανηγυρικό και ελληνικό χαρακτήρα στην ιστορική πρόκριση.

Να αναφέρουμε πως η GAIS εδράζεται στο Γκέτεμποργκ, και επιστρέφει στην Ευρώπη μετά από 36 χρόνια! Η ομάδα ιδρύθηκε το 1896 και θεωρείται ως ένας από τους ιστορικούς συλλόγους της πόλης, έχοντας εξασφαλίσει την παρουσία της στην κορυφαία κατηγορία της χώρας πριν από δύο σεζόν.

Δείτε βίντεο από τους πανηγυρισμούς με το ελληνικό τραγούδι