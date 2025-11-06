Ελεύθερη αφέθηκε σήμερα, Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, από φυλακή της Λα Πας η πρώην πρόεδρος της Βολιβίας Τζανίνε Άνιες.

Η Τζανίνε Άνιες ήταν έγκλειστη εδώ και πάνω από τέσσερα χρόνια, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε την καταδίκη της σε κάθειρξη 10 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος.

Η πρώην πρόεδρος της Βολιβίας προφυλακίστηκε το 2021 και την επόμενη χρονιά καταδικάστηκε σε κάθειρξη 10 ετών, αφού κρίθηκε ένοχη για πραξικοπηματική κατάληψη της εξουσίας μετά την παραίτηση το 2019 του προέδρου Έβο Μοράλες – ο οποίος υπέκυψε στις πιέσεις που δέχθηκε από την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και της αστυνομίας εν μέσω επεισοδιακών διαδηλώσεων που συγκλόνιζαν τη χώρα.

Η συντηρητική πρώην πρόεδρος κατηγορήθηκε από υποστηρικτές του Μοράλες πως ενορχήστρωσε την παράνομη ανατροπή του. Παρέμεινε στον προεδρικό θώκο για έναν χρόνο προτού τη διαδεχθεί ο εκλεγμένος πρόεδρος Λουίς Άρσε.

«Δεν υπήρξε ποτέ πραξικόπημα (…) Δεν θα μετανιώσω ποτέ που υπηρέτησα τη χώρα μου», τόνισε στις πρώτες της δηλώσεις έξω από τη φυλακή, όπου την περίμεναν δεκάδες υποστηρικτές, φίλοι και συγγενείς. Η Τζανίνε Άνιες εμφανίστηκε ανεμίζοντας μια βολιβιανή σημαία, με ένα πλατύ χαμόγελο στο πρόσωπό της.

Διαπιστώθηκαν «παραβιάσεις της εννόμου τάξεως σε ισχύ και των δικαιωμάτων»

«Είναι παρήγορο να διαπιστώνεις ότι βασιλεύει ξανά η δικαιοσύνη στη Βολιβία», δήλωσε η Λισέτ Μάουρε, μια 46χρονη νοσηλεύτρια που ήταν μεταξύ των συγκεντρωμένων έξω από τη φυλακή της Λα Πας.

Η καταδίκη της Άνιες ακυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο που διαπίστωσε «παραβιάσεις της εννόμου τάξεως σε ισχύ και των δικαιωμάτων» της πρώην αρχηγού του κράτους. Η απόφαση έγινε γνωστή καθώς το κοινοβούλιο, στο οποίο κυριαρχούν κόμματα της δεξιάς μετά τις φετινές εκλογές, ενδέχεται – σύμφωνα με συλλόγους συγγενών θυμάτων – να φρενάρει τυχόν νέες διώξεις για θανάτους διαδηλωτών επί προεδρίας της Άνιες. Η βίαιη καταστολή αντικυβερνητικών διαδηλώσεων είχε στοιχίσει τη ζωή σε 36 ανθρώπους την εποχή εκείνη, σύμφωνα με το Γραφείο του Συνηγόρου του Πολίτη.