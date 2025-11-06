newspaper
05.11.2025 | 17:55
Κύμα κακοκαιρίας από το Σάββατο - Πολλές βροχές και κίνδυνος για πλημμύρες
Η Πολωνία ξεκινά στρατιωτική εκπαίδευση για όλους τους πολίτες με στόχο τους 400.000 στρατιώτες
Κόσμος 06 Νοεμβρίου 2025 | 20:27

Η Πολωνία ξεκινά στρατιωτική εκπαίδευση για όλους τους πολίτες με στόχο τους 400.000 στρατιώτες

Η Πολωνία θα ξεκινήσει πρόγραμμα στρατιωτικής εκπαίδευσης αυτό το μήνα, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου για την εκπαίδευση περίπου 400.000 ατόμων έως το 2026, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.

Συγκέντρωση: Γιατί γίνεται όλο και πιο δύσκολη;

Συγκέντρωση: Γιατί γίνεται όλο και πιο δύσκολη;

Spotlight

Υποκινούμενη από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Πολωνία δαπανά πλέον μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ της για την άμυνα από οποιοδήποτε άλλο μέλος του ΝΑΤΟ. Έχει εξελιχθεί στον τρίτο μεγαλύτερο στρατό της συμμαχίας, με 216.000 άτομα προσωπικό, και σχεδιάζει να επεκτείνει τις δυνάμεις της κατά σχεδόν ένα τρίτο την επόμενη δεκαετία, όπως αναφέρει το Reuters.

Το πρόγραμμα «At Readiness» δηλαδή «Σε Ετοιμότητα», που ο υπουργός Άμυνας Βλάντισλαβ Κοσίνιακ- Καμίζ χαρακτήρισε ως «το μεγαλύτερο πρόγραμμα αμυντικής εκπαίδευσης στην ιστορία της Πολωνίας», θα είναι εθελοντικό και ανοιχτό σε όλους τους πολίτες από μαθητές έως ενήλικες που εργάζονται, εταιρείες και ηλικιωμένους.

«Μόνο τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο (…) θα εκπαιδεύσουμε περίπου 20.000 άτομα σε ατομική εκπαίδευση, αλλά ο συνολικός αριθμός (…) όσον αφορά όλες τις μορφές εκπαίδευσης, είναι περίπου 100.000 άτομα», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας Τσεζάρι Τόμζικ.

Το υπουργείο σχεδιάζει να εκπαιδεύσει το επόμενο έτος περίπου 400.000 άτομα «ατομικά, σε ομάδες, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκπαίδευση με τον Στρατό», της εκπαίδευσης εφέδρων και της εθελοντικής υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας», πρόσθεσε ο Τόμζικ.

YouTube thumbnail

Τι θα κερδίσει η Πολωνία από το πρόγραμμα

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Πολωνίας, στρατηγός Βιεσλάβ Κουκούλα, δήλωσε ότι το πρόγραμμα έχει δύο βασικούς στόχους — να ενισχύσει την ανθεκτικότητα των πολιτών και των κοινοτήτων και να αυξήσει τη διαθεσιμότητα, την ετοιμότητα και τις δυνατότητες των εφεδρειών.

Το πρόγραμμα ανακοινώθηκε για πρώτη φορά από τον πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ τον Μάρτιο με σκοπό τη «δημιουργία ενός στρατού εφέδρων» εν μέσω αυξημένων ανησυχιών για την ασφάλεια μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Ζούμε στην πιο επικίνδυνη εποχή από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένας πόλεμος μαίνεται πίσω από τα σύνορά μας, υπάρχουν πράξεις σαμποτάζ στη Βαλτική Θάλασσα και μάχες στον κυβερνοχώρο», δήλωσε ο Κοσίνιακ- Καμίζ, αναφερόμενος στη γειτονική Ουκρανία. Απευθύνεται σε «όλους τους Πολωνούς πολίτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν» πρόσθεσε.

Εθελοντική επιστράτευση… με ένα κλικ

Το πρόγραμμα αποτελείται από τέσσερα μέρη: Βασικές αρχές ασφάλειας, Επιβίωση, Πρώτες βοήθειες και Κυβερνοασφάλεια. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα πραγματοποιούνται τα Σαββατοκύριακα και κάθε μέρος διαρκεί συνήθως μία ημέρα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Ψηφιακής Μεταρρύθμισης στις X, όπως αναφέρουν Πολωνικά μέσα.

Κάθε πολίτης μπορεί να χρησιμοποιήσει μια εφαρμογή για να κλείσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα που τον ενδιαφέρουν κοντά στον τόπο διαμονής του.

Οι εταιρείες μπορούν επίσης να οργανώσουν ομαδικά μαθήματα κατάρτισης για το σύνολο του προσωπικού τους. «Η εκπαίδευση στην άμυνα δεν είναι το ίδιο με τη στρατιωτική θητεία, δεν τελειώνει με έναν όρκο ή την εγγραφή στον κατάλογο των εφέδρων», διευκρινίζει το Υπουργείο Ψηφιοποίησης.

Η Πολωνία, μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, είναι ένας από τους στενότερους πολιτικούς και στρατιωτικούς συμμάχους της Ουκρανίας. Έχει επίσης σημαντική λειτουργία ως κόμβος αποθήκευσης και μεταφορών για τη στρατιωτική βοήθεια της Δύσης προς το Κίεβο. Η Πολωνία θεωρεί επίσης ότι απειλείται από τη Ρωσία και για αυτό το λόγο οπλίζεται μαζικά.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Σύνταξη
Βέλγιο: Έκτακτα μέτρα μετά την εισβολή drones στον εναέριο χώρο – Τι αποφάσισε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας
Μέτρα πρόληψης 06.11.25

Βέλγιο: Έκτακτα μέτρα μετά την εισβολή drones στον εναέριο χώρο – Τι αποφάσισε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας

Εθνικό Κέντρο Ασφάλειας Εναέριου Χώρου θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία στο Βέλγιο έως την 1η Ιανουαρίου, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, που συνεκλήθη εξαιτίας της εισβολής drones.

Σύνταξη
Λίβανος: Ισραηλινοί βομβαρδισμοί κατά στόχων της Χεζμπολάχ – Η οργάνωση αποκήρυξε «πολιτική διαπραγμάτευση»
Μέση Ανατολή 06.11.25

Λίβανος: Ισραηλινοί βομβαρδισμοί κατά στόχων της Χεζμπολάχ – Η οργάνωση αποκήρυξε «πολιτική διαπραγμάτευση»

Οι κάτοικοι τριών χωριών κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι θα πλήξει στρατιωτικούς στόχους της Χεζμπολάχ, ώστε να μην ανασυνταχθεί η οργάνωση.

Σύνταξη
Καθώς η ισλαμοφοβία αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη, ποια χώρα έχει δει τα περισσότερα ρατσιστικά επεισόδια;
Κόσμος 06.11.25

Καθώς η ισλαμοφοβία αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη, ποια χώρα έχει δει τα περισσότερα ρατσιστικά επεισόδια;

Τα αντιμουσουλμανικά επεισόδια στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί από τις επιθέσεις της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023, ιδίως στην Αυστρία, το Βέλγιο και τη Βουλγαρία.

Σύνταξη
Ψάχνει στρατιώτες το Κίεβο: Πήραν δημοσιογράφο σηκωτό για να του βάλουν στολή
Φρούδες ελπίδες 06.11.25

Ψάχνει στρατιώτες το Κίεβο: Πήραν δημοσιογράφο σηκωτό για να του βάλουν στολή

Με τη συντριπτική πλειονότητα των Ουκρανών να ζητάει ειρήνη και τις απώλειες στο μέτωπο να είναι δυσαναπλήρωτες, το Κίεβο έχει δώσει το ελεύθερο στους στρατολόγους να βρουν στρατιώτες με όλα τα μέσα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο Μαμντάνι και οι άλλοι – Τα κλειδιά των εκλογών στις ΗΠΑ που ίσως αλλάξουν το πολιτικό κλίμα
Ιδεολογικές μάχες 06.11.25

Ο Μαμντάνι και οι άλλοι – Τα κλειδιά των εκλογών στις ΗΠΑ που ίσως αλλάξουν το πολιτικό κλίμα

Η νίκη του Ζοχράν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη είναι μία όψη των εκλογών στις ΗΠΑ. Αυτό που μένει να φανεί είναι αν το Δημοκρατικό Κόμμα θα επιλέξει μια ανοιχτά πιο αριστερή πολιτική ή θα «συμβιβαστεί».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ζoχράν Μαμντάνι: Η ευρωπαϊκή αριστερά και κεντροαριστερά γιορτάζουν – και παίρνουν μαθήματα
«Υπέροχη στιγμή» 06.11.25

Ζoχράν Μαμντάνι: Η ευρωπαϊκή αριστερά και κεντροαριστερά γιορτάζουν – και παίρνουν μαθήματα

Από ενθουσιώδεις έως διθυραμβικές οι αντιδράσεις κομμάτων αριστεράς και κεντροαριστεράς στην Ευρώπη για τη νίκη του Μαμντάνι. Ο νεοεκλεγείς δήμαρχος της Νέας Υόρκης έδωσε ελπίδα και στη Γηραιά Ήπειρο

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βραζιλία: Η θανατηφόρα αστυνομική επιδρομή στο Ρίο φέρνει τον Λούλα σε πολιτικό αδιέξοδο
Πολιτική πίεση 06.11.25

Βραζιλία: Η θανατηφόρα αστυνομική επιδρομή στο Ρίο φέρνει τον Λούλα σε πολιτικό αδιέξοδο

Στη φονική αστυνομική επιχείρηση κατά ναρκοσυμμοριών έχασαν τη ζωή τους 132 άνθρωποι. Ο Λούλα την καταδίκασε ως «μαζική δολοφονία», ενώ βρίσκεται αντιμέτωπος με προσπάθεια εκμετάλλευσης από την αντιπολίτευση

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Όταν σου κάνουν τον εργασιακό βίο αβίωτο: Γιατί αυξάνεται το mobbing στους χώρους δουλειάς
Επιθεώρηση Εργασίας 06.11.25

Όταν σου κάνουν τον εργασιακό βίο αβίωτο: Γιατί αυξάνεται το mobbing στους χώρους δουλειάς

Το mobbing, η ηθική και ψυχολογική παρενόχληση στην εργασία, έχει εκτοξευθεί. Ειδικοί από το ΚΕΠΕΑ-ΓΣΕΕ και την Επιθεώρηση Εργασίας, αναλύουν το φαινόμενο και προτείνουν λύσεις.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΟΤ FORUM – Νίκος Ανδρουλάκης: Ο κλέψας του κλέψαντος από μια γαλάζια συμμορία στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Το ΠΑΣΟΚ η απάντηση στη ΝΔ
ΟΤ FORUM 06.11.25

Ανδρουλάκης: Ο κλέψας του κλέψαντος από μια γαλάζια συμμορία στον ΟΠΕΚΕΠΕ - Το ΠΑΣΟΚ η απάντηση στη ΝΔ

Ζητώ από τους πολίτες να μας εμπιστευτούν για να έχουμε καλύτερες ημέρες», υπογράμμισε, μιλώντας στο OT FORUM, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
OT FORUM – Μαργώνης, Μιτζάλης: Οι άνθρωποι θα είναι πάντα πρωταγωνιστές στις επιχειρήσεις
OT FORUM 06.11.25

Μαργώνης, Μιτζάλης: Οι άνθρωποι θα είναι πάντα πρωταγωνιστές στις επιχειρήσεις

Για την αξία των επιχειρηματικών συνεργειών και το αποτύπωμά τους σε οικονομία και κοινωνία μίλησαν ο Γιώργος Μαργώνης, προέδρος και CEO Papastratos και ο Αντώνης Μιτζάλης, Εντεταλμένος Σύμβουλος ομίλου AVAX στο OT FORUM

Σύνταξη
Σίνδος: Σε λάθος γραμμή o ΟΣΕ με την Hellenic Train τρία χρόνια μετά τα Τέμπη
Αλαλούμ 06.11.25

Σε λάθος γραμμή o ΟΣΕ με την Hellenic Train τρία χρόνια μετά τα Τέμπη

Σύγχυση προκαλούν στο επιβατικό κοινό οι ανακοινώσεις της Hellenic Train και του ΟΣΕ για το περιστατικό της 5ης Νοεμβρίου 2025, με την αμαξοστοιχία 2591 (Θεσσαλονίκη–Λάρισα). Πινγκ πονγκ ευθυνών και στο ίδιο έργο θεατές σχεδόν τρία χρόνια από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η μέρα που άλλαξε η Γιουνάιτεντ
On Field 06.11.25

Η μέρα που άλλαξε η Γιουνάιτεντ

Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον ανέλαβε τα «ηνία» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σαν σήμερα πριν από 39 χρόνια και τα όσα ακολούθησαν έγραψαν ιστορία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Παπασταύρου για γεώτρηση στο μπλοκ 2: Σε λιγότερο από δύο χρόνια θα έχουμε την πρώτη γεώτρηση
Στο Ιόνιο 06.11.25

Παπασταύρου για γεώτρηση στο μπλοκ 2: Σε λιγότερο από δύο χρόνια θα έχουμε την πρώτη γεώτρηση

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, χαρακτήρισε τη σημερινή μέρα ως ιστορική, λόγω των υπογραφών ανάμεσα στην ExxonMobil, τη HelleniQ Energy και την Energean Hellas

Σύνταξη
Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της βιογραφικής ταινίας του Μάικλ Τζάκσον – «Μια εκ βαθέων ματιά στην ζωή του»
«Thriller» 06.11.25

Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της βιογραφικής ταινίας του Μάικλ Τζάκσον – «Μια εκ βαθέων ματιά στην ζωή του»

Το τρέιλερ της ταινίας «Michael» ξεκινά με τον Μάικλ Τζάκσον στο στούντιο με τον Κουίνσι Τζόουνς (Κέντρικ Σάμσον), ο οποίος λέει: «Ξέρω ότι περίμενες πολύ καιρό για αυτό. Τα κομμάτια είναι έτοιμα».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπουρίνι έπληξε Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο – Προβλήματα από πλημμυρισμένους δρόμους και διακοπές ρεύματος
Κακοκαιρία 06.11.25

Μπουρίνι έπληξε Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο – Προβλήματα από πλημμυρισμένους δρόμους και διακοπές ρεύματος

Μεγάλα προβλήματα προκάλεσε στην Κρήτη το δυνατό μπουρίνι που πέρασε από τρεις νομούς του νησιού. Εξαιτίας της βροχής, πολλοί δρόμοι πλημμύρισαν, ενώ στα Χανιά αρκετές περιοχές έμειναν χωρίς ρεύμα.

Σύνταξη
LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Λιλ
Europa League 06.11.25

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Λιλ

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Λιλ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ερυθρός Αστέρας – Λιλ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Στουρμ Γκρατς – Νότιγχαμ Φόρεστ
Europa League 06.11.25

LIVE: Στουρμ Γκρατς – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Στουρμ Γκρατς – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Στουρμ Γκρατς – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 9 HD.

Σύνταξη
LIVE: Μάλμε – Παναθηναϊκός
Europa League 06.11.25

LIVE: Μάλμε – Παναθηναϊκός

LIVE: Μάλμε – Παναθηναϊκός Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάλμε – Παναθηναϊκός για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από ANT1 και COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς
Conference League 06.11.25

LIVE: ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς

LIVE: ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4 HD.

Σύνταξη
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις 11 και 12 Νοεμβρίου στην Αθηνών – Θεσσαλονίκης
Τα σημεία 06.11.25

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις 11 και 12 Νοεμβρίου στην Αθηνών – Θεσσαλονίκης

Η ΕΛ.ΑΣ. απευθύνει έκκληση στους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στα σημεία που θα τεθούν σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σύνταξη
Η ENTERSOFTONE F&B φέρνει την επανάσταση στην εστίαση με τις νέες λύσεις POINT2ORDER και Kitchen Management System
Τα Νέα της Αγοράς 06.11.25

Η ENTERSOFTONE F&B φέρνει την επανάσταση στην εστίαση με τις νέες λύσεις POINT2ORDER και Kitchen Management System

Με τις νέες λύσεις POINT2ORDER και Kitchen Management System, η ENTERSOFTONE F&B οδηγεί την εστίαση και τη φιλοξενία σε μια ολοκληρωμένη ψηφιακή εμπειρία, που συνδυάζει καινοτομία, ευελιξία και βιώσιμη ανάπτυξη.

Σύνταξη
Θεοδωράτος (ΣΕΕΝ)-Δεμενόπουλος (ΟΛΠ): Ακτοπλοϊα και λιμενικές υποδομές, καταλύτες ανάπτυξης
OT FORUM 06.11.25

Θεοδωράτος (ΣΕΕΝ)-Δεμενόπουλος (ΟΛΠ): Ακτοπλοϊα και λιμενικές υποδομές, καταλύτες ανάπτυξης

Στο ΟΤ FORUM μίλησαν οι κκ.Διονύσης Θεοδωράτος, πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας και Νεκτάριος Δεμενόπουλος αναπλ. διευθυντής Δημοσίων και Επενδυτικών Σχέσεων ΟΛΠ

Σύνταξη
Ο Πολ και η Λίντα ΜακΚάρτνεϊ έστειλαν κάποτε τη λερωμένη πάνα της κόρης τους σε έναν «προδότη δημοσιογράφο»
Fizz 06.11.25

Ο Πολ και η Λίντα ΜακΚάρτνεϊ έστειλαν κάποτε τη λερωμένη πάνα της κόρης τους σε έναν «προδότη δημοσιογράφο»

Ο ντράμερ Ντένι Σέιγουελ των Wings, του συγκρότημα του Πολ ΜακΚάρτνεϊ μετά τους Beatles δήλωσε σε ένα νέο βιβλίο ότι θεωρούσε αυτή την κίνηση «την τέλεια απάντηση».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
