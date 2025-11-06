Μπουρίνι έπληξε Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο – Προβλήματα από πλημμυρισμένους δρόμους και διακοπές ρεύματος

Μπουρίνι, με ισχυρές βροχές, έπληξε την Κρήτη, επηρεάζοντας κυρίως τους νομούς Ηρακλείου και Χανίων, αλλά και την πόλη του Ρεθύμνου. Οι αρχές προειδοποιούν τους κατοίκους και τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, λόγω των καιρικών φαινομένων.

Το μπουρίνι βρήκε το νησί μετά τη σφοδρή καταιγίδα της Τετάρτης, που προκάλεσε προβλήματα στην κυκλοφορία στον ΒΟΑΚ.

Στο Ηράκλειο

Στον νομό Ηρακλείου, το μπουρίνι επηρέασε κυρίως ορεινές και ημιορεινές περιοχές, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορίας. Ειδικά στο Παλαιόκαστρο, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους.

Προβλήματα παρουσιάστηκαν και στην πόλη του Ηρακλείου, λόγω των πλημμυρισμένων δρόμων, που καθιστούν την κίνηση των οχημάτων επικίνδυνη.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, υπάρχουν αναφορές και για κατολισθήσεις μικρής έκτασης σε ορεινές διαδρομές.

Στα Χανιά

Στον νομό Χανίων, το μπουρίνι έφερε έντονες καταιγίδες, ενώ σε αρκετές περιοχές καταγράφηκαν υψηλά επίπεδα βροχόπτωσης μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Επίσης, περιοχές έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Πολλοί δρόμοι και αγροτικές διαδρομές έχουν πλημμυρίσει και οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις έως ότου υποχωρήσουν τα φαινόμενα, προβλήματα υπήρξαν και στην παλαιά εθνική οδό Χανίων – Κισάμου. Επίσης, η Πολιτική Προστασία ανακοίνωσε ότι παραμένει σε ετοιμότητα, ώστε να παρέμβει όπου κριθεί αναγκαίο.

Σύμφωνα με το hania.news, στην παλιά πόλη των Χανίων, το νερό κάλυψε τα πλακόστρωτα σοκάκια σε τέτοιο βαθμό, ώστε η μετακίνηση να καταστεί σχεδόν αδύνατη σε συγκεκριμένα σημεία. Νερά εισχώρησαν σε ξενοδοχειακές μονάδες και καταστήματα. Παρόμοια εικόνα καταγράφηκε και στη Νέα Χώρα.

Η βροχόπτωση προκάλεσε υπερχειλίσεις φρεατίων και προβλήματα στο αποχετευτικό δίκτυο. Αναφορές για κατολισθήσεις υπήρξαν στην οδό Περιβολίων. Παράλληλα, οι Αρχές δέχτηκαν δεκάδες κλήσεις για απάντληση υδάτων και για βοήθεια σε πλημμυρισμένα σημεία σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα.

Στο Ρέθυμνο

Κυρίως στην πόλη του Ρεθύμνου καταγράφηκαν τα περισσότερα προβλήματα από το μπουρίνι.

Εξαιτίας της βροχής προκλήθηκε κυκλοφοριακή συμφόρηση στο κέντρο της πόλης. Οχήματα και οδηγοί παρέμειναν για μακρά χρονικά διαστήματα εγκλωβισμένοι στους δρόμους του Ρεθύμνου.