Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η απόφαση της Κιμ Καρντάσιαν να ανοίξει καταστήματα SKIMS στο Ισραήλ
«Η εταιρεία της Κιμ Καρντάσιαν επεκτείνεται στην ισραηλινή αγορά, ενώ η χώρα κατηγορείται για γενοκτονία στη Γάζα», ανέφερε ένας χρήστης του Χ, καταδικάζοντας το νέο επιχειρηματικό πλάνο της influencer.
Η Κιμ Καρντάσιαν δέχτηκε σφοδρή κριτική μετά την ανακοίνωση ότι η εταιρεία της, SKIMS, πρόκειται να ανοίξει 15 καταστήματα σε ολόκληρο το Ισραήλ έως το 2026, εν μέσω των φρικαλεοτήτων που διαπράττει η χώρα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και τη Γάζα.
Σύμφωνα με διάφορες αναφορές στα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, η μάρκα υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την Irani Corp, μια «οικογενειακή επιχείρηση με 50 χρόνια ιστορίας, η οποία έχει επηρεάσει βαθιά το οικονομικό τοπίο του Ισραήλ», σύμφωνα με το εισαγωγικό της σημείωμα.
«Χτίζουν μια αυτοκρατορία πάνω σε ηθικές αξίες που προωθούν το απαρτχάιντ»
Ενώ πολλοί Ισραηλινοί ενθουσιάστηκαν με την είδηση, πολλοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από κάθε γωνιά της γης που εναντιώνονται στην γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα, καταδίκασαν την επερχόμενη επιχειρηματική κίνηση της Κιμ Καρντάσιαν.
«Το @bds.movement πρέπει να πάρει μαθήματα από αυτή την οικογένεια. Χτίζουν μια αυτοκρατορία πάνω σε ηθικές αξίες που προωθούν το απαρτχάιντ και σιωπούν για τη γενοκτονία», έγραψε ένας χρήστης.
«Η εταιρεία της Κιμ Καρντάσιαν επεκτείνεται στην ισραηλινή αγορά, ενώ το Ισραήλ κατηγορείται για γενοκτονία στη Γάζα — και ενώ πολλές δημόσιες προσωπικότητες αρνούνται να συνεργαστούν με το Ισραήλ ή υποστηρίζουν ανοιχτά τις δράσεις του BDS. Μέχρι στιγμής, η SKIMS δεν έχει κάνει καμία δημόσια δήλωση καταδικάζοντας τις φρικαλεότητες του Ισραήλ ή τις μαζικές επιθέσεις εναντίον αμάχων», ανέφερε μια άλλη ανάρτηση στο X.
«Δεν ξέρω με πόσους τρόπους ακόμη μπορεί να δείξει ότι είναι απαίσιος άνθρωπος, ώστε να την μποϊκοτάρουν οι άνθρωποι, μαζί με όλη την οικογένειά της», υποστήριξε κάποιος άλλος.
«Ζητώ συγγνώμη»
Η Καρντάσιαν δέχτηκε σφοδρή κριτική τον Οκτώβριο του 2023, μετά την έναρξη της γενοκτονίας του Ισραήλ στη Γάζα, όταν δήλωσε ότι «προσεύχεται για όλους στο Ισραήλ».
Σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, η Καρντάσιαν διέγραψε αργότερα την ανάρτηση και δημοσίευσε άλλη μια δήλωση στον προσωπικό της blog, στην οποία ανέφερε: «Θέλω να παραδεχτώ και να εξηγήσω ότι νωρίτερα σήμερα έγραψα δύο tweets σχετικά με προσευχές για τους ανθρώπους στην Παλαιστίνη και το Ισραήλ και, αφού άκουσα τις απόψεις των ακολούθων μου, αποφάσισα να διαγράψω τα tweets, επειδή ορισμένοι άνθρωποι προσβλήθηκαν και πληγώθηκαν από τα λόγια μου, και γι’ αυτό ζητώ συγγνώμη».
Οι εκκλήσεις για μποϊκοτάζ της SKIMS έρχονται σε μια στιγμή που το Ισραήλ συνεχίζει να παρεμποδίζει σε μεγάλο βαθμό της παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή, ενώ από την αρχή της γενοκτονίας τον Οκτώβριο του 2023, τουλάχιστον 68.800 Παλαιστινίοι – οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν γυναίκες και παιδιά- έχουν σκοτωθεί και άλλοι 100.000 έχουν τραυματιστεί σοβαρά.
Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού των Παλαιστινίων στη Γάζα έχει εκτοπιστεί και πάνω από το 80% των κτιρίων στην περιοχή έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί ζημιές.
*Με πληροφορίες από: The New Arab
