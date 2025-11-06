newspaper
Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
ΟΤ FORUM – Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Δεν πρέπει η ελληνική κοινωνία να ανέχεται μαύρες τρύπες όπως των ΕΛΤΑ
OT FORUM 06 Νοεμβρίου 2025 | 12:53

ΟΤ FORUM – Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Δεν πρέπει η ελληνική κοινωνία να ανέχεται μαύρες τρύπες όπως των ΕΛΤΑ

«Τα ΕΛΤΑ δεν είναι η μόνη “μαύρη τρύπα”», είπε ο πρόεδρος του ΣΕΒ – Δεν επιτρέπεται να αφήνουμε την οικονομία να αιμορραγεί στο όνομα κάποιων πολιτικών επιδιώξεων, τόνισε

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Το κολλητικό βακτήριο που εξαπλώνεται ανησυχητικά γρήγορα

Το κολλητικό βακτήριο που εξαπλώνεται ανησυχητικά γρήγορα

Spotlight

«Προσπαθούμε να μπούμε στην εποχή των νέων τεχνολογιών, αλλά υπάρχουν ακόμη πολλές αγκυλώσεις με χαρακτηριστικότερη περίπτωση αυτή των ΕΛΤΑ», είπε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, μιλώντας στο OT FORUM που πραγματοποιείται στο Μικρό Χρηματιστήριο και στους δημοσιογράφους του Οικονομικού Ταχυδρόμου, Χρήστο Κολώνα και Αλέξανδρο Κλώσσα.

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, μιλάμε για μετασχηματισμό της οικονομίας και του παραγωγικού μας μοντέλου αλλά συνεχίζουν να υφίστανται παθογένειες. Η περίπτωση των ΕΛΤΑ είναι ίσως το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα καθώς συγκεντρώνει το σύνολο των παθογενειών, είπε. «Δεν μπορεί η ελληνική κοινωνία να ανέχεται να υπάρχουν τέτοιες μαύρες τρύπες που δεσμεύουν πόρους από άλλους χώρους που θα μπορούσαν να επενδυθούν», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΕΒ.

«Τα ΕΛΤΑ δεν είναι η μόνη “μαύρη τρύπα”», ανέφερε χαρακτηριστικά. Δεν επιτρέπεται να αφήνουμε την οικονομία μας να αιμορραγεί στο όνομα κάποιων πολιτικών επιδιώξεων, τόνισε.

Μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις

Αναφερόμενος στην κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος τόνισε ότι ουσιαστικά αυτή η κάμψη μεταφράζεται σε μικρές αναθεωρήσεις, «είναι πιο πολύ διορθώσεις και όχι αναθεώρηση προς τα κάτω», είπε. Όπως διευκρίνισε, μπήκαμε σε δεκαετή οικονομική κρίση λόγω δύο ελλειμμάτων: το δημοσιονομικό και το εμπορικό. Το πρώτο, όπως σημείωσε, το έχουμε διορθώσει, το δεύτερο συνεχίζει να υφίσταται. «Είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο και η λύση είναι η αύξηση τόσο της παραγωγικότητας όσο και της παραγωγής», τόνισε.

Πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις από την πλευρά της κυβέρνησης και επενδύσεις από την πλευρά των επιχειρήσεων, είπε για να συμπληρώσει ότι αυτές οι παρεμβάσεις θα πρέπει να είναι υψηλής προστιθέμενης αξίας ώστε να βοηθήσουν το σύνολο της οικονομίας.

Σε ερώτημα σχετικά με την ανακολουθία κυβερνητικών εξαγγελιών και μεταρρυθμίσεων, ο πρόεδρος του ΣΕΒ είπε ότι η «μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που πρέπει να γίνει είναι στη Δικαιοσύνη». Όπως διευκρίνισε, «τα κεφάλαια είναι συντηρητικοί και φοβισμένοι οργανισμοί», αν η Δικαιοσύνη δεν μπορεί να τους προστατεύσει απλά δεν θα επενδύσουν. «Τέτοιου είδους μεταρρυθμίσεις έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην οικονομία»

Σχετικά με την πολιτική σταθερότητα και κατά πόσο επηρεάζει την επιχειρηματικότητα, ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος είπε ότι την πολιτική κατάσταση την αποφασίζει ο λαός, ωστόσο σημείωσε ότι το να υπάρχει μια κυβέρνηση που θα εφαρμόζει πρόγραμμα και θα παίρνει αποφάσεις σίγουρα είναι αυτό που θέλει ο επιχειρηματικός κόσμος.

Επιχειρείν και παραγωγικότητα

«Το επιχειρείν βρίσκεται σε αχαρτογράφητα νερά» είπε ο πρόεδρος του ΣΕΒ καθώς δεν υπάρχει πλέον καμία σταθερά. «Προσπαθούμε να κάνουμε πάντα το καλύτερο δυνατό», είπε υπενθυμίζοντας ότι κάθε πρόβλημα κρύβει και μία ευκαιρία και το αντίστροφο.

Αναφερόμενος στο θέμα της παραγωγικότητας σημείωσε ότι «δεν είναι ευθύνη των εργαζομένων» καθώς ουσιαστικά μιλάμε για παραγωγικότητα της εργασίας. Ο Έλληνας δουλεύει περισσότερο από πολλούς Ευρωπαίους, δεν έχει σημασία λοιπόν ο χρόνος εργασίας αλλά η αποδοτικότητα, διευκρίνισε. Η παραγωγικότητα πέφτει από πολλούς παράγοντες, το Δημόσιο έχει και αυτό χαμηλή παραγωγικότητα, είπε.

Αν διορθωθεί το επίπεδο παραγωγικότητας θα επιτραπεί στις επιχειρήσεις να κάνουν ουσιαστικές επενδύσεις, κατέληξε.

Ειδικότερα για τη χρήση νέων τεχνολογιών σε συνάρτηση με τις θέσεις εργασίας, ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος σημείωσε ότι όπως οι υπολογιστές δεν μείωσαν θέσεις εργασίας το ίδιο θα γίνει και με την Τεχνητή Νοημοσύνη. «Απλά πλέον δημιουργούνται πιο υψηλής εξειδίκευσης και προστιθέμενης αξίας θέσεις εργασίας», σημείωσε.

Στο σημείο αυτό αναφέρθηκε στα προγράμματα upskilling και reskilling που εφαρμόζονται τόσο από επιχειρήσεις όσο και από την ΔΥΠΑ, στα οποία δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα. Το θέμα είναι πώς θα ξαναμπούν στην αγορά εργασίας άνθρωποι που χάνουν τη δουλειά τους, είπε για να συμπληρώσει «εκπαιδεύουμε ανθρώπους σε υψηλότερες ικανότητες και γνώσεις».

Αναφερόμενος στο θέμα των κρατικών επιδοτήσεων, ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος είπε ότι το Δημόσιο επιδοτεί επιχειρήσεις για νέες επενδύσεις, αυτό γίνεται με φορολογικά κίνητρα ή «λεφτά στο χέρι». Αλλά, όπως είπε α συμμετάσχεις πρέπει να φτιάξεις ένα επιχειρηματικό σχέδιο, να υποβληθεί και να εγκριθεί, έτσι ένας αριθμός επιδοτείται και ένας που δεν επιδοτείται.

Όλο αυτό διαρκεί έως και 18 μήνες, είπε, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μεγάλο διάστημα το οποίο θα μπορούσε να διορθωθεί με την πρόταση του ΣΕΒ: να φύγουν από τη μέση οι τόσες διαδικασίες, ας γίνει η επένδυση από την επιχείρηση σε συνεργασία με την τράπεζα, να αρχίσει να αποδίδει και να φέρνει κέρδος για το Δημόσιο και αν έχει πάει καλά η επένδυση ας δοθεί μία φορολογική ελάφρυνση σε επίπεδο εσόδου, είπε.

«Η επένδυση πρέπει να γίνεται όταν τη χρειάζεται η επιχείρηση», κατέληξε.

Για το ενεργειακό κόστος

Σχετικά με το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας, ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος είπε οι προτάσεις του ΣΕΒ βασίζονται στο ιταλικό μοντέλο και «σε περίπου δύο εβδομάδες θα έχουμε απαντήσεις στα όσα έχουμε υποβάλει». Όπως είπε, προτιμήθηκε το ιταλικό μοντέλο καθώς έχει ήδη εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα υπάρχουν καθυστερήσεις.

Πηγή: OT

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
OT FORUM
OT FORUM – Εξάρχου: Σε 36 ώρες νέο deal στο LNG

OT FORUM – Εξάρχου: Σε 36 ώρες νέο deal στο LNG

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το κολλητικό βακτήριο που εξαπλώνεται ανησυχητικά γρήγορα

Το κολλητικό βακτήριο που εξαπλώνεται ανησυχητικά γρήγορα

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
Metlen: Αυξημένα κατά 22% τα έσοδα – Σε πορεία επίτευξης για ετήσιο στόχο EBITDA

Metlen: Αυξημένα κατά 22% τα έσοδα – Σε πορεία επίτευξης για ετήσιο στόχο EBITDA

inWellness
inTown
«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Οι προκλήσεις στον δρόμο της παραγωγικής ανασυγκρότησης
OT FORUM 06.11.25

Οι προκλήσεις στον δρόμο της παραγωγικής ανασυγκρότησης

Στο ΟΤ FORUM ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος θα μιλήσει για την ανάγκη ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, την ανάπτυξη αλλά και το ενεργειακό κόστος που αποτελεί τροχοπέδη για την ανταγωνιστικότητα

Σύνταξη
Σηκώνει αυλαία το 6ο ΟΤ FORUM: Η επιχείρηση του μέλλοντος
OT FORUM 06.11.25

Σηκώνει αυλαία το 6ο ΟΤ FORUM: Η επιχείρηση του μέλλοντος

Στην πρώτη ημέρα του 6ου ΟΤ FORUM κορυφαίοι εκπρόσωποι της πολιτικής και οικονομικής σκηνής του τόπου τοποθετούνται για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που φέρνει ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Μαμντάνι και οι άλλοι – Τα κλειδιά των εκλογών στις ΗΠΑ που ίσως αλλάξουν το πολιτικό κλίμα
Ιδεολογικές μάχες 06.11.25

Ο Μαμντάνι και οι άλλοι – Τα κλειδιά των εκλογών στις ΗΠΑ που ίσως αλλάξουν το πολιτικό κλίμα

Η νίκη του Ζοχράν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη είναι μία όψη των εκλογών στις ΗΠΑ. Αυτό που μένει να φανεί είναι αν το Δημοκρατικό Κόμμα θα επιλέξει μια ανοιχτά πιο αριστερή πολιτική ή θα «συμβιβαστεί».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
P-TEC: Μήνυμα διεύρυνσης των διεθνών συνεργασιών από Παπασταύρου, Κικίλια, Πιερρακάκη, Παπαστεργίου
P-TEC 06.11.25

P-TEC: Μήνυμα διεύρυνσης των διεθνών συνεργασιών από Παπασταύρου, Κικίλια, Πιερρακάκη, Παπαστεργίου

Οι 4 υπουργοί αναφέρθηκαν στις πολιτικές για την προώθηση επενδύσεων με τον κ. Παπασταύρου να δηλώνει υπερήφανος για την υπογραφή συμφωνίας για τη συμμετοχή της ExxonMobil στην παραχώρηση του "μπλοκ 2" στο Ιόνιο.

Σύνταξη
Χαλαρή και χαρούμενη: Η Μέγκαν Μαρκλ επιστρέφει – αλλά όχι στην Αγγλία και την αγκαλιά της βασιλικής οικογένειας
Η πρώτη αγάπη 06.11.25

Χαλαρή και χαρούμενη: Η Μέγκαν Μαρκλ επιστρέφει – αλλά όχι στην Αγγλία και την αγκαλιά της βασιλικής οικογένειας

Μετά από 8 χρόνια απουσίας, ώστε να αφοσιωθεί στα... γαλαζόαιματα καθήκοντά της, η Μέγκαν Μαρκλ επέστρεψε στο Χόλιγουντ, προκειμένου να παίξει στην ταινία Close Personal Friends.

Σύνταξη
Καθαρισμοί ρεμάτων και ποταμών στην Βοιωτία
Πολιτική προστασία 06.11.25

Καθαρισμοί ρεμάτων και ποταμών στην Βοιωτία

Το έργο καθαρισμού ποταμών και ρεμάτων στην Βοιωτία από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, έρχεται σε μια περίοδο που η κλιματική κρίση αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Σύνταξη
Ηγέτες συγκεντρώνονται στον Αμαζόνιο για την COP30 – Ανακούφιση από την απουσία των ΗΠΑ
COP30 06.11.25

Οι ηγέτες συγκεντρώνονται στον Αμαζόνιο για το μέλλον του κλίματος - Ανακούφιση από την απουσία των ΗΠΑ

Στη σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα (COP30) που πραγματοποιείται στο Μπέλεμ της Βραζιλίας, δίπλα στη ζούγκλα του Αμαζονίου, οι ηγέτες θα κληθούν να εφαρμόσουν όσα υποσχέθηκαν

Σύνταξη
Φουντώνει η κόντρα για τα λουκέτα στα ΕΛΤΑ – Αντιπολιτευτικοί μύδροι για την κυβερνητική «εξυγίανση»
Πολιτική Γραμματεία 06.11.25

Φουντώνει η κόντρα για τα λουκέτα στα ΕΛΤΑ – Αντιπολιτευτικοί μύδροι για την κυβερνητική «εξυγίανση»

«Μετασχηματισμό με κατεύθυνση την εξυγίανση», βαφτίζει η κυβέρνηση την απόφαση για λουκέτα στα ΕΛΤΑ, η αποία έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων

Σύνταξη
«Κάθε οικογένεια έχει μια κόρη που ονομάζεται Ζηνοβία»: Διεθνές σχέδιο για την «αναγέννηση» της αρχαίας πόλης της Παλμύρας
Συρία 06.11.25

«Κάθε οικογένεια έχει μια κόρη που ονομάζεται Ζηνοβία»: Διεθνές σχέδιο για την «αναγέννηση» της αρχαίας πόλης της Παλμύρας

Με τη στήριξη της UNESCO και του ιδρύματος Aliph ξεκινά η αποκατάσταση της Παλμύρας, με στόχο η πόλη να βγει από τη Λίστα Κινδύνου του Οργανισμού και να ξανασυνδεθεί με την τοπική κοινότητα.

Σύνταξη
Οι προκλήσεις στον δρόμο της παραγωγικής ανασυγκρότησης
OT FORUM 06.11.25

Οι προκλήσεις στον δρόμο της παραγωγικής ανασυγκρότησης

Στο ΟΤ FORUM ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος θα μιλήσει για την ανάγκη ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, την ανάπτυξη αλλά και το ενεργειακό κόστος που αποτελεί τροχοπέδη για την ανταγωνιστικότητα

Σύνταξη
Ζoχράν Μαμντάνι: Η ευρωπαϊκή αριστερά και κεντροαριστερά γιορτάζουν – και παίρνουν μαθήματα
«Υπέροχη στιγμή» 06.11.25

Ζoχράν Μαμντάνι: Η ευρωπαϊκή αριστερά και κεντροαριστερά γιορτάζουν – και παίρνουν μαθήματα

Από ενθουσιώδεις έως διθυραμβικές οι αντιδράσεις κομμάτων αριστεράς και κεντροαριστεράς στην Ευρώπη για τη νίκη του Μαμντάνι. Ο νεοεκλεγείς δήμαρχος της Νέας Υόρκης έδωσε ελπίδα και στη Γηραιά Ήπειρο

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βραζιλία: Η θανατηφόρα αστυνομική επιδρομή στο Ρίο φέρνει τον Λούλα σε πολιτικό αδιέξοδο
Πολιτική πίεση 06.11.25

Βραζιλία: Η θανατηφόρα αστυνομική επιδρομή στο Ρίο φέρνει τον Λούλα σε πολιτικό αδιέξοδο

Στη φονική αστυνομική επιχείρηση κατά ναρκοσυμμοριών έχασαν τη ζωή τους 132 άνθρωποι. Ο Λούλα την καταδίκασε ως «μαζική δολοφονία», ενώ βρίσκεται αντιμέτωπος με προσπάθεια εκμετάλλευσης από την αντιπολίτευση

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο