05.11.2025 | 15:01
Κανονικά αύριο τα ταξί από τις 6 το πρωί - Αναστολή της απεργίας
InShorts 05 Νοεμβρίου 2025 | 14:16
Eνσωμάτωση

Θλίψη στο παγκόσμιο βόλεϊ: «Έφυγε» ο Σαμπέρ Καζέμι σε ηλικία 26 ετών

Πένθος στο παγκόσμιο βόλεϊ με την είδηση του θανάτου Σαμπέρ Καζέμι, ο οποίος αποσυνδέθηκε από τη μηχανική υποστήριξη, αφήνοντας την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα της Τετάρτης (5/11).

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ευερέθιστο έντερο: Η διατροφή «φάρμακο», σύμφωνα με την επιστήμη

Ευερέθιστο έντερο: Η διατροφή «φάρμακο», σύμφωνα με την επιστήμη

Spotlight

Θλίψη για το παγκόσμιο βόλεϊ, καθώς ο Σαμπέρ Καζέμι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 26 χρόνων.

Ο 26χρονος Ιρανός διαγώνιος, που είχε ανακηρυχθεί εγκεφαλικά νεκρός, άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα της Τετάρτης (5/11), καθώς οι γιατροί αποσύνδεσαν τη μηχανική υποστήριξη.

Ο Καζέμι υπέστη εγκεφαλική βλάβη, από ηλεκτροπληξία σε πισίνα στο Κατάρ, όπου και αγωνιζόταν και μεταφέρθηκε από την Ντόχα στην Τεχεράνη, όπου βρέθηκε σε κέντρο αποκατάστασης. Οι γιατροί προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, δίχως να ανταποκρίνεται στις εξετάσεις και επαναφορά του εγκεφάλου του τελικά δεν κατέστη δυνατή, γράφοντας τον τραγικό επίλογο στη ζωή του βολεϊμπολίστα.

Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας βόλεϊ του Ιράν:

«Ο Σάμπερ Καζεμί δεν πρόλαβε να χαρίσει κι άλλες στιγμές δόξας.

Το ιρανικό βόλεϊ βυθίστηκε στο πένθος.

Ο Σάμπερ Καζεμί, το νέο και αριστερόχειρο αστέρι του ιρανικού βόλεϊ, έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Τετάρτης 14 Αμπάν (5 Νοεμβρίου) σε ηλικία 26 ετών, σκορπίζοντας βαθιά θλίψη στην οικογένεια του αθλήματος. Ο Καζεμί είχε νοσηλευθεί πριν από λίγες ημέρες σε νοσοκομείο της Τεχεράνης λόγω οξείας εγκεφαλικής βλάβης. Παρά τις αδιάκοπες προσπάθειες της ιατρικής ομάδας να αποκαταστήσει τη λειτουργία του εγκεφάλου του, τελικά υπέστη εγκεφαλικό θάνατο και έσβησε σήμερα το πρωί.

Ο Σάμπερ Καζεμί επρόκειτο να αγωνιστεί τη φετινή σεζόν με την ομάδα Al Rayyan του Κατάρ.

Την Παρασκευή 25 Μεχρ (16 Οκτωβρίου) υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο ενώ έκανε αποθεραπεία σε πισίνα και μεταφέρθηκε επειγόντως στο νοσοκομείο. Στις 5 Αμπάν (27 Οκτωβρίου), με τη συνδρομή της Ιρανικής Ομοσπονδίας Βόλεϊ και της ιατρικής του ομάδας, μεταφέρθηκε από τη Ντόχα στην Τεχεράνη, όμως, δυστυχώς, οι προσπάθειες ανάνηψης απέβησαν μάταιες.

Προς την σεβαστή οικογένεια Καζεμί και τη μεγάλη οικογένεια του ιρανικού βόλεϊ,
Με βαθιά οδύνη και λύπη εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια για τον χαμό του αγαπητού Σάμπερ, ενός πολύτιμου παίκτη της εθνικής ομάδας βόλεϊ.

Προσευχόμαστε στον Παντοδύναμο Θεό να χαρίσει αιώνια ανάπαυση και συγχώρεση στον εκλιπόντα και να δώσει υπομονή και δύναμη στην οικογένειά του και στους φίλους του».

Xρηματιστήριο Αθηνών
Bank of America: Παραμένει overweight για την Ελλάδα – Οι 5 μετοχές που ξεχωρίζει

Bank of America: Παραμένει overweight για την Ελλάδα – Οι 5 μετοχές που ξεχωρίζει

Vita.gr
Ευερέθιστο έντερο: Η διατροφή «φάρμακο», σύμφωνα με την επιστήμη

Ευερέθιστο έντερο: Η διατροφή «φάρμακο», σύμφωνα με την επιστήμη

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Φυσικό αέριο
LNG: Τα μηνύματα Εξάρχου – Ξιφαρά για το deal AKTOR – ΔΕΠΑ

LNG: Τα μηνύματα Εξάρχου – Ξιφαρά για το deal AKTOR – ΔΕΠΑ

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Η απίστευτη «σύνδεση» του Ράφα Μπενίτεθ με τη Μάλμε
Europa League 05.11.25

Η απίστευτη «σύνδεση» του Ράφα Μπενίτεθ με τη Μάλμε

Ο Ράφα Μπενίτεθ θα κάνει το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο με τον Παναθηναϊκό κόντρα στη Μάλμε (6/11, 19:45), για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League, ενώ τον συνδέει μια απίστευτη ιστορία με τη σουηδική ομάδα.

Σύνταξη
Stream view
Ληστεία στη Σαλαμίνα: Μαρτυρικός ο θάνατος της 75χρονης – Τι αποκαλύπτει το ιατροδικαστικό πόρισμα
Στοιχεία σοκ 05.11.25

Ληστεία στη Σαλαμίνα: Μαρτυρικός ο θάνατος της 75χρονης – Τι αποκαλύπτει το ιατροδικαστικό πόρισμα

Ο θάνατος της ηλικιωμένης στη Σαλαμίνα προήλθε από βαριές κακώσεις στο κεφάλι, τον τράχηλο και τον θώρακα, από χτυπήματα με ρόπαλο και αιχμηρά εργαλεία.

Σύνταξη
Βορίζια: Εντείνεται ο φόβος για συνέχεια της βεντέτας – Οι απειλές και οι άκαρπες έρευνες για δράστες και οπλισμό
Ελλάδα 03.11.25

Εντείνεται ο φόβος για συνέχεια της βεντέτας στα Βορίζια - Οι απειλές και οι άκαρπες έρευνες για δράστες και οπλισμό

Τις τελευταίες ώρες υπάρχει η πληροφορία ότι τα τρία αδέρφια ηλικίας 19, 25 και 29 ετών έχουν έρθει σε επικοινωνία μέσω δικηγόρου προκειμένου να παραδοθούν.

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
«Κομφούζιο» στα ΕΛΤΑ: Πολίτες φτάνουν στα κλειστά καταστήματα – «Δεν το γνωρίζαμε»
Ελλάδα 03.11.25

«Κομφούζιο» στα ΕΛΤΑ: Πολίτες φτάνουν στα κλειστά καταστήματα – «Δεν το γνωρίζαμε»

Ένα από τα 46 σημεία που κλείνουν από σήμερα είναι το μέχρι πρότινος πολυσύχναστο κατάστημα των ΕΛΤΑ στον αριθμό 164 της Ιπποκράτους, όπου από το πρωί καταφθάνουν πολίτες για να εξυπηρετηθούν.

Σύνταξη
Το in στο κατεστραμμένο σπίτι στα Βορίζια που εξερράγη η βόμβα – Το σημείο «μηδέν» του μακελειού
Ελλάδα 03.11.25

Το in στο κατεστραμμένο σπίτι στα Βορίζια που εξερράγη η βόμβα – Το σημείο «μηδέν» του μακελειού

Μεγάλη είναι η καταστροφή στο σπίτι στα Βορίζια στο οποίο είχε τοποθετηθεί αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός μία ημέρα πριν το αιματοκύλισμα

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Βορίζια – Αδελφός 56χρονης στο in: Είδα τη Βαγγελιώ πεσμένη στην άσφαλτο – Πρέπει πια να επικρατήσει η λογική
Ελλάδα 03.11.25

Βορίζια – Αδελφός 56χρονης στο in: Είδα τη Βαγγελιώ πεσμένη στην άσφαλτο – Πρέπει πια να επικρατήσει η λογική

Ο αδελφός της 56χρονης που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών στα Βορίζια περιέγραψε στο in, όλα όσα έζησε

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Η απίστευτη «σύνδεση» του Ράφα Μπενίτεθ με τη Μάλμε
Europa League 05.11.25

Η απίστευτη «σύνδεση» του Ράφα Μπενίτεθ με τη Μάλμε

Ο Ράφα Μπενίτεθ θα κάνει το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο με τον Παναθηναϊκό κόντρα στη Μάλμε (6/11, 19:45), για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League, ενώ τον συνδέει μια απίστευτη ιστορία με τη σουηδική ομάδα.

Σύνταξη
Αθώος, θεσμικός και ανεύθυνος σε όλα δηλώνει ο Αυγενάκης στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
«Καμία ευθύνη» 05.11.25

Αθώος, θεσμικός και ανεύθυνος σε όλα δηλώνει ο Αυγενάκης στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Στόχος μου να αποκαταστήσω τη θεσμικότητα και τη διαφάνεια στον ΟΠΕΚΕΠΕ», υπογράμμισε στην εξεταστική επιτροπή ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Σε ποιον δεν έχει συμβεί: Γυμνιστές μπερδεύονται και τα πετάνε όλα σε λάθος παραλία – η αστυνομία δεν τους λυπήθηκε
Freedom 05.11.25

Σε ποιον δεν έχει συμβεί: Γυμνιστές μπερδεύονται και τα πετάνε όλα σε λάθος παραλία – η αστυνομία δεν τους λυπήθηκε

Η χαλαρή απόδραση για έξι γυμνιστές στη θάλασσα, κατέληξε στο αστυνομικό τμήμα, καθώς μπέρδεψαν τις παραλίες. Και οι Αρχές στη Φλόριντα δεν έδειξαν επιείκεια.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τσουκαλάς: Άμεσο διαχειριστικό έλεγχο στα ΕΛΤΑ για να δούμε πού πήγαν τα χρήματα
ΠΑΣΟΚ 05.11.25

Τσουκαλάς: Άμεσο διαχειριστικό έλεγχο στα ΕΛΤΑ για να δούμε πού πήγαν τα χρήματα

Η κυβέρνηση «απαξιώνει οτιδήποτε υπάρχει και στηρίζει την κοινωνία, ενώ τα ΕΛΤΑ έχουν και κοινωνική αποστολή», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Κολωνός: Αγωνία για 16χρονη που εξαφανίστηκε τον Απρίλιο από χώρο παιδικής προστασίας
Ελλάδα 05.11.25

Αγωνία για 16χρονη που εξαφανίστηκε τον Απρίλιο από χώρο παιδικής προστασίας στον Κολωνό

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα για το συμβάν και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο

Σύνταξη
Τσίπρας για «Ιθάκη»: Ώρα να ακουστεί η δική μου φωνή, να ειπωθεί η αλήθεια όπως τη βίωσα
«Πράξη ευθύνης» 05.11.25

Τσίπρας για «Ιθάκη»: Ώρα να ακουστεί η δική μου φωνή, να ειπωθεί η αλήθεια όπως τη βίωσα

Οι πρώτες 1.800 λέξεις από το βιβλίο «Ιθάκη» του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα - Στην εισαγωγή του βιβλίου αναφέρεται στη δική του «αλήθεια», όπως τη βίωσε, από την ανάληψη της προεδρίας του Συνασπισμού ώς τις κρίσιμες αποφάσεις στη διακυβέρνηση της χώρας

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Το Μαξίμου γνώριζε τον σχεδιασμό για λουκέτο στα ΕΛΤΑ και είχε συμφωνήσει
Πολιτική Γραμματεία 05.11.25

ΠΑΣΟΚ: Το Μαξίμου γνώριζε τον σχεδιασμό για λουκέτο στα ΕΛΤΑ και είχε συμφωνήσει

«Η οργισμένη δήλωση Χατζηδάκη αποδεικνύει ότι το Μαξίμου γνώριζε τον σχεδιασμό για τα ΕΛΤΑ», σημειώνει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ κάνοντας λόγο για «κυβέρνηση-βαβέλ προσωπικών φιλοδοξιών»

Σύνταξη
