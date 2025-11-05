Θλίψη στο παγκόσμιο βόλεϊ: «Έφυγε» ο Σαμπέρ Καζέμι σε ηλικία 26 ετών

Θλίψη για το παγκόσμιο βόλεϊ, καθώς ο Σαμπέρ Καζέμι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 26 χρόνων.

Ο 26χρονος Ιρανός διαγώνιος, που είχε ανακηρυχθεί εγκεφαλικά νεκρός, άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα της Τετάρτης (5/11), καθώς οι γιατροί αποσύνδεσαν τη μηχανική υποστήριξη.

Ο Καζέμι υπέστη εγκεφαλική βλάβη, από ηλεκτροπληξία σε πισίνα στο Κατάρ, όπου και αγωνιζόταν και μεταφέρθηκε από την Ντόχα στην Τεχεράνη, όπου βρέθηκε σε κέντρο αποκατάστασης. Οι γιατροί προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, δίχως να ανταποκρίνεται στις εξετάσεις και επαναφορά του εγκεφάλου του τελικά δεν κατέστη δυνατή, γράφοντας τον τραγικό επίλογο στη ζωή του βολεϊμπολίστα.

Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας βόλεϊ του Ιράν:

«Ο Σάμπερ Καζεμί δεν πρόλαβε να χαρίσει κι άλλες στιγμές δόξας.

Το ιρανικό βόλεϊ βυθίστηκε στο πένθος.

Ο Σάμπερ Καζεμί, το νέο και αριστερόχειρο αστέρι του ιρανικού βόλεϊ, έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Τετάρτης 14 Αμπάν (5 Νοεμβρίου) σε ηλικία 26 ετών, σκορπίζοντας βαθιά θλίψη στην οικογένεια του αθλήματος. Ο Καζεμί είχε νοσηλευθεί πριν από λίγες ημέρες σε νοσοκομείο της Τεχεράνης λόγω οξείας εγκεφαλικής βλάβης. Παρά τις αδιάκοπες προσπάθειες της ιατρικής ομάδας να αποκαταστήσει τη λειτουργία του εγκεφάλου του, τελικά υπέστη εγκεφαλικό θάνατο και έσβησε σήμερα το πρωί.

Ο Σάμπερ Καζεμί επρόκειτο να αγωνιστεί τη φετινή σεζόν με την ομάδα Al Rayyan του Κατάρ.

Την Παρασκευή 25 Μεχρ (16 Οκτωβρίου) υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο ενώ έκανε αποθεραπεία σε πισίνα και μεταφέρθηκε επειγόντως στο νοσοκομείο. Στις 5 Αμπάν (27 Οκτωβρίου), με τη συνδρομή της Ιρανικής Ομοσπονδίας Βόλεϊ και της ιατρικής του ομάδας, μεταφέρθηκε από τη Ντόχα στην Τεχεράνη, όμως, δυστυχώς, οι προσπάθειες ανάνηψης απέβησαν μάταιες.

Προς την σεβαστή οικογένεια Καζεμί και τη μεγάλη οικογένεια του ιρανικού βόλεϊ,

Με βαθιά οδύνη και λύπη εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια για τον χαμό του αγαπητού Σάμπερ, ενός πολύτιμου παίκτη της εθνικής ομάδας βόλεϊ.

Προσευχόμαστε στον Παντοδύναμο Θεό να χαρίσει αιώνια ανάπαυση και συγχώρεση στον εκλιπόντα και να δώσει υπομονή και δύναμη στην οικογένειά του και στους φίλους του».