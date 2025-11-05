Λίγες φορές μιλάει έτσι ο αντίπαλος…

Ο προπονητής της Αϊντχόφεν , Πέτερ Μπος δεν κρύφτηκε πίσω από το… δάχτυλο του, μετά το τέλος του αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη και τα όσα είπε ο τεχνικός της ολλανδικής ομάδας φανερώνουν το πόσο αδικημένοι είναι οι «ερυθρόλευκοι» από την ισοπαλία στο χθεσινό παιχνίδι.

Δεν είναι και το πλέον… σύνηθες φαινόμενο, ν’ ακούς τον προπονητή μιας ομάδας να μιλά με τόσο κολακευτικά λόγια για τον αντίπαλο αλλά ο Μπος το έκανε, δείχνοντας έτσι πόσο τυχερός αισθάνεται που η ομάδα του απέφυγε την ήττα στις καθυστερήσεις.

Και μη νομίζετε πως είναι εύκολο για έναν προπονητή να παραδεχθεί την ανωτερότητα του αντιπάλου. Δεν το κάνουν πολλοί κι έχουν τους λόγους τους, αλλά ο προπονητής της Αϊντχόφεν δεν ανήκει σ’ αυτή την κατηγορία.

Τα είπε όπως ακριβώς ήταν τα πράγματα ο τεχνικός των φιλοξενούμενων και δεν θέλησε απλά να σταθεί στον βαθμό που πήρε η ομάδα του. Η αναγνώριση λοιπόν της ανωτερότητας του Ολυμπιακού στο χθεσινό παιχνίδι από πλευράς Μπος ήταν ένα στοιχείο που λέει πολλά ακόμα και για την συνέχεια των πρωταθλητών Ελλάδος στην διοργάνωση.

Σίγουρα το αποτέλεσμα δεν αλλάζει μετά τις εγκωμιαστικές τοποθετήσεις του Μπος για το παιχνίδι του Ολυμπιακού, ωστόσο υπάρχει κάτι που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο κι έχει να κάνει με την φιλοσοφία των πειραιωτών.

Ο Ολυμπιακός έβγαλε «έξω απ’ τα νερά της» την ολλανδική ομάδα με τον τρόπο που αγωνίστηκε και το πρέσινγκ σε όλο το γήπεδο «βραχυκύκλωσε» την PSV, με τρόπο καθηλωτικό. Οι φιλοξενούμενοι τα βρήκαν σκούρα κι αυτό που πρέπει να κάνουν οι «ερυθρόλευκοι» είναι να συνεχίσουν σε αυτούς τους ρυθμούς.

Όλα είναι ανοιχτά σε ότι αφορά τον μεγάλο στόχο των πρωταθλητών Ελλάδας και ο Ολυμπιακός έδειξε χθες (άσχετα με το αποτέλεσμα) ότι έχει τις δυνατότητες να διεκδικήσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Κι αυτό για το οποίο θα πρέπει να είναι σίγουροι οι οπαδοί των πειραιωτών αφορά τη νοοτροπία με την οποία θα παραταχθεί η ομάδα τους απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης, το βράδυ της 26ης Νοεμβρίου στο Καραϊσκάκη.

Ο Ολυμπιακός θα τα δώσει όλα για όλα και στα τέσσερα παιχνίδια που απομένουν για την ολοκλήρωση της League Phase και είναι σε θέση να πετύχει τον μεγάλο στόχο του.