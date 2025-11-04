Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν: Το ακυρωθέν γκολ του Σαϊμπάρι (vid)
H Αϊντχόφεν κατάφερε να ανοίξει το σκορ (1-0) στο 11ο λεπτό χάρη σε κοντινή προβολή του Σαϊμπάρι, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε σωστά ως οφσάιντ.
- Το γλυπτό του «εσταυρωμένου θανατοποινίτη» Ντόναλντ Τραμπ
- Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ επέδωσε τα διαπιστευτήριά της στον Τασούλα – Δείτε φωτογραφίες
- Ο Λούλα ενάντια σε μία χερσαία εισβολή των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα - Έτοιμος να μεσολαβήσει
- Απαγορευτικό της Κομισιόν για την Τουρκία: Αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου, απειλεί με casus belli
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Αϊντχόφεν στο «Καραϊσκάκη» σε ένα κομβικό ματς για τη συνέχεια των Πειραιωτών στη League Phase του Champions League.
Οι Ολλανδοί σκόραραν στο ξεκίνημα του ματς και συγκεκριμένα στο 11ο λεπτό, όταν έπειτα από καλή κυκλοφορία της μπάλας ο Σαϊμπάρι έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα από κοντά, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε σωστά ως οφσάιντ.
Δείτε το ακυρωθέν γκολ του Σαϊμπάρι
- Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν: Το ακυρωθέν γκολ του Σαϊμπάρι (vid)
- Άπιαστο σουτ του Ζέλσον και 1-0 για τον Ολυμπιακό κόντρα στην Αϊντχόφεν (vid)
- «Ηφαίστειο» το Καραϊσκάκη και φανταστικό κορεό από τους οπαδούς του Ολυμπιακού (vid, pics)
- Νάπολι – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 0-0: Ανώτεροι οι Ιταλοί, αλλά δεν βρήκαν γκολ… (vid)
- Παρέλαση στην Πράγα η Αρσεναλ, 3-0 τη Σλάβια
- LIVE: Τότεναμ – Κοπεγχάγη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις