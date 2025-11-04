Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν: Το ακυρωθέν γκολ του Σαϊμπάρι (vid)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Αϊντχόφεν στο «Καραϊσκάκη» σε ένα κομβικό ματς για τη συνέχεια των Πειραιωτών στη League Phase του Champions League.

Οι Ολλανδοί σκόραραν στο ξεκίνημα του ματς και συγκεκριμένα στο 11ο λεπτό, όταν έπειτα από καλή κυκλοφορία της μπάλας ο Σαϊμπάρι έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα από κοντά, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε σωστά ως οφσάιντ.

Δείτε το ακυρωθέν γκολ του Σαϊμπάρι



