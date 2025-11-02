Μπακς – Κινγκς 133-135: Ήττα παρά το νταμπλ-νταμπλ του Αντετοκούνμπο

Τη δεύτερη τους ήττα μετά από έξι παιχνίδια υπέστησαν οι Μπακς, που έχασαν με 135-133 από τους Κινγκς στο Fiserv Forum του Μιλγουόκι.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (26 πόντοι, 11 ριμπάουντ, 7 ασίστ) θα μπορούσε να γίνει ο ήρωας της βραδιάς έχοντας πάρει πάνω την κατάσταση στο τελευταίο κομμάτι της 4ης περιόδου φέρνοντας τους Μπακς σε απόσταση αναπνοής ωστόσο υπέπεσε σε λάθος πάσα στα 19» πριν από το τέλος με το σκορ στο 133-132 υπέρ των Κινγκς με αποτέλεσμα να χαθεί και η ευκαιρία.

Ο Κάιλ Κούζμα είχε επίσης ένα ξέσπασμα με 16 πόντους στην τελευταία περίοδο, ωστόσο, ούτε αυτό ήταν αρκετό. Ο Έι Τζέι Γκριν πήρε το τρίποντο για την ισοφάριση στα 7″ πριν ακουστεί η κόρνα της λήξης, αλλά δεν κατάφερε να βρει στόχο και να στείλει το παιχνίδι στην παράταση.

Για τους Κινγκς οι οποίοι αντέδρασαν, έκαναν την ανατροπή από το -15 και βρέθηκαν να έχουν διψήφια διαφορά, τέσσερις παίκτες είχαν 20+ πόντους. Ο λόγος για τους Ζακ Λαβίν (31π.), Ντεμάρ ΝτεΡόζαν (29π.), Ντένις Σρέντερ (24π., 7ασ.) και Ντομάντας Σαμπόνις (24π., 13ριμπ., 6ασ.).

Η ανάρτηση των Μιλγουόκι Μπακς

We’ll make you pay for doubling. pic.twitter.com/Wl1ygGGzCA — Milwaukee Bucks (@Bucks) November 1, 2025

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 47-36, 71-70, 102-108, 133-135

ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Ντοκ Ρίβερς): Τρεντ 17 (4/6 τρίποντα, 2 ασίστ), Αντετοκούνμπο 26 (11 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Τέρνερ 9 (3/4 τρίποντα, 2 κλεψίματα), Γκριν 17 (4/10 τρίποντα), Ρόλινς 16 (4 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 λάθη), Πόρτις 16 (2/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Πρινς 3 (1), Κούζμα 22, Άντονι 3 (5 ασίστ), Κόφι 4, Σιμς

ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ (Νταγκ Κρίστι): ΝτεΡόζαν 29 (4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σαμπόνις 24 (13 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Κάρντγουελ 2, ΛαΒιν 31 (6/13 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Σρούντερ 24 (3/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 λάθη), Γουέστμρουκ 12 (0/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ρεϊνό, Κλίφορντ, Έλις 3 (1), Γιούμπανκς 10