sports betsson
Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Μπακς – Κινγκς 133-135: Ήττα παρά το νταμπλ-νταμπλ του Αντετοκούνμπο
Μπάσκετ 02 Νοεμβρίου 2025 | 08:30

Μπακς – Κινγκς 133-135: Ήττα παρά το νταμπλ-νταμπλ του Αντετοκούνμπο

Οι Κινγκς έφυγαν με τη νίκη από το Μιλγουόκι, κερδίζοντας τους Μπακς με 135-133 έχοντας τετράδα… φωτιά – Ο Γιάννης (26π.,11ρ.) το πάλεψε αλλά δεν μπόρεσε να γλιτώσει την ήττα για την ομάδα του

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το πρωινό κόλπο για άμεση ενέργεια και ευεξία

Το πρωινό κόλπο για άμεση ενέργεια και ευεξία

Spotlight

Τη δεύτερη τους ήττα μετά από έξι παιχνίδια υπέστησαν οι Μπακς, που έχασαν με 135-133 από τους Κινγκς στο Fiserv Forum του Μιλγουόκι.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (26 πόντοι, 11 ριμπάουντ, 7 ασίστ) θα μπορούσε να γίνει ο ήρωας της βραδιάς έχοντας πάρει πάνω την κατάσταση στο τελευταίο κομμάτι της 4ης περιόδου φέρνοντας τους Μπακς σε απόσταση αναπνοής ωστόσο υπέπεσε σε λάθος πάσα στα 19» πριν από το τέλος με το σκορ στο 133-132 υπέρ των Κινγκς με αποτέλεσμα να χαθεί και η ευκαιρία.

Ο Κάιλ Κούζμα είχε επίσης ένα ξέσπασμα με 16 πόντους στην τελευταία περίοδο, ωστόσο, ούτε αυτό ήταν αρκετό. Ο Έι Τζέι Γκριν πήρε το τρίποντο για την ισοφάριση στα 7″ πριν ακουστεί η κόρνα της λήξης, αλλά δεν κατάφερε να βρει στόχο και να στείλει το παιχνίδι στην παράταση.

Για τους Κινγκς οι οποίοι αντέδρασαν, έκαναν την ανατροπή από το -15 και βρέθηκαν να έχουν διψήφια διαφορά, τέσσερις παίκτες είχαν 20+ πόντους. Ο λόγος για τους Ζακ Λαβίν (31π.), Ντεμάρ ΝτεΡόζαν (29π.), Ντένις Σρέντερ (24π., 7ασ.) και Ντομάντας Σαμπόνις (24π., 13ριμπ., 6ασ.).

Η ανάρτηση των Μιλγουόκι Μπακς

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 47-36, 71-70, 102-108, 133-135

ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Ντοκ Ρίβερς): Τρεντ 17 (4/6 τρίποντα, 2 ασίστ), Αντετοκούνμπο 26 (11 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Τέρνερ 9 (3/4 τρίποντα, 2 κλεψίματα), Γκριν 17 (4/10 τρίποντα), Ρόλινς 16 (4 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 λάθη), Πόρτις 16 (2/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Πρινς 3 (1), Κούζμα 22, Άντονι 3 (5 ασίστ), Κόφι 4, Σιμς

ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ (Νταγκ Κρίστι): ΝτεΡόζαν 29 (4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σαμπόνις 24 (13 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Κάρντγουελ 2, ΛαΒιν 31 (6/13 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Σρούντερ 24 (3/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 λάθη), Γουέστμρουκ 12 (0/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ρεϊνό, Κλίφορντ, Έλις 3 (1), Γιούμπανκς 10

Headlines:
Ηλεκτρισμός
Τιμολόγια ρεύματος: Οι μεγάλοι πάροχοι ψαλίδισαν τις αυξήσεις

Τιμολόγια ρεύματος: Οι μεγάλοι πάροχοι ψαλίδισαν τις αυξήσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ευτυχία: Το κρυφό της κόστος

Ευτυχία: Το κρυφό της κόστος

Economy
Αγορές: Γιατί οι οίκοι αρχίζουν και ανησυχούν για την οικονομία

Αγορές: Γιατί οι οίκοι αρχίζουν και ανησυχούν για την οικονομία

inWellness
inTown
66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια
inTickets 01.11.25

66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια

Ο σκηνοθέτης της «Χαράς», Ηλίας Γιαννακάκης, επιστρέφει με το νέο του έργο «Μάχη» και την στορία δύο γυναικών που ζουν το δικό τους οικογενειακό δράμα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
«Μαζί»: Η Μίνα Χειμώνα σε μια παράσταση που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου
inTickets 01.11.25

«Μαζί»: Η Μίνα Χειμώνα σε μια παράσταση που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου

Η παράσταση «Μαζί» με τη Μίνα Χειμώνα στον πρωταγωνιστικό ρόλο επιστρέφει για δεύτερη φορά στο θέατρο Altera Pars. Μια συγκινητική ιστορία που πραγματεύεται το ζήτημα της αποδοχής και της συμπερίληψης ατόμων με νοητική αναπηρία.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Μπάσκετ 02.11.25

Μπακς – Κινγκς 133-135: Ήττα παρά το νταμπλ-νταμπλ του Αντετοκούνμπο

Οι Κινγκς έφυγαν με τη νίκη από το Μιλγουόκι, κερδίζοντας τους Μπακς με 135-133 έχοντας τετράδα… φωτιά – Ο Γιάννης (26π.,11ρ.) το πάλεψε αλλά δεν μπόρεσε να γλιτώσει την ήττα για την ομάδα του

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
O Σιάο είχε συνάντηση με τον Ζήση με επίκεντρο τις ανάγκες του Άρη Betsson
Μπάσκετ 02.11.25

O Σιάο είχε συνάντηση με τον Ζήση με επίκεντρο τις ανάγκες του Άρη Betsson

Ο Άρης Betsson ηττήθηκε εντός έδρας από τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και μετά το παιχνίδι υπήρξε συνάντηση μεταξύ του ιδιοκτήτη της ομάδας, Ρίτσαρντ Σιάο και του General Manager, Νίκου Ζήση.

Σύνταξη
Λίβερπουλ – Άστον Βίλα 2-0: Επιτέλους… νίκησαν οι «Κόκκινοι»
Ποδόσφαιρο 02.11.25

Λίβερπουλ – Άστον Βίλα 2-0: Επιτέλους… νίκησαν οι «Κόκκινοι»

Από τις 20 Σεπτεμβρίου είχε να νικήσει η Λίβερπουλ στην Premier League και επιτέλους τα κατάφερε, επικρατώντας με 2-0 της Άστον Βίλα - Από... 10η που είχε βρεθεί για λίγο, ανέβηκε στη 2η θέση η ομάδα του Σλοτ

Σύνταξη
Απίθανα πράγματα στην Τουρκία: Οπαδοί της Μπούρσασπορ έκαναν «ντου» στο παρκέ και κυνήγησαν παίκτη της Μπαχτσεσεχίρ (vid)
Μπάσκετ 01.11.25

Απίθανα πράγματα στην Τουρκία: Οπαδοί της Μπούρσασπορ έκαναν «ντου» στο παρκέ και κυνήγησαν παίκτη της Μπαχτσεσεχίρ (vid)

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν σε αγώνα μπάσκετ στην Τουρκία, όταν οπαδοί της Μπούρσασπορ μπήκαν στο παρκέ και πήραν… στο κυνήγι παίκτη της Μπαχτσεσεχίρ.

Σύνταξη
Super League: Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού και την ήττα του Παναθηναϊκού
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Super League: Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού και την ήττα του Παναθηναϊκού

Έτσι έχει η κατάταξη στη Super League μετά τα παιχνίδια του Σαββάτου (1/11) για την 9η αγωνιστική – Στην κορυφή ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη επί του Άρη, στο -10 ο Παναθηναϊκός που ηττήθηκε στον Βόλο.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Άρης 2-1: Ασταμάτητοι οι «ερυθρόλευκοι», ανέβηκαν στην κορυφή! (vids)
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Ολυμπιακός – Άρης 2-1: Ασταμάτητοι οι «ερυθρόλευκοι», ανέβηκαν στην κορυφή! (vids)

Τί κι αν αγωνίστηκε με 10 παίκτες από το 73', ο Ολυμπιακός, με εξαιρετικά γκολ από Ποντένσε, Ταρέμι νίκησε τον Άρη με 2-1, έκανε το 3Χ3 μετά την διακοπή του πρωταθλήματος και πέρασε πρώτος στη κορυφή!

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια
Ποδόσφαιρο 01.11.25

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια για την 11η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Αστακός» τα Βορίζια, άφαντοι οι δράστες – Τι δείχνουν τα στοιχεία για το αιματοκύλισμα – Σήμερα η κηδεία του 39χρονου
Ηράκλειο Κρήτης 02.11.25

«Αστακός» τα Βορίζια, άφαντοι οι δράστες - Τι δείχνουν τα στοιχεία για το αιματοκύλισμα - Σήμερα η κηδεία του 39χρονου

Στην ανταλλαγή των πυροβολισμών στα Βορίζια φέρονται ότι εμπλέκονται οι δυο τραυματίες που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ - Η Αστυνομία αναζητά τουλάχιστον ακόμα δύο άτομα από την ίδια οικογένεια

Σύνταξη
Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή
Vegan baby 02.11.25

Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή

Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία μας και τα τελευταία χρόνια η χορτοφαγία έχει αποκτήσει φανατικούς οπαδούς. Ποια είναι τα οφέλη και τι κινδύνους κρύβει;

Σύνταξη
O Σιάο είχε συνάντηση με τον Ζήση με επίκεντρο τις ανάγκες του Άρη Betsson
Μπάσκετ 02.11.25

O Σιάο είχε συνάντηση με τον Ζήση με επίκεντρο τις ανάγκες του Άρη Betsson

Ο Άρης Betsson ηττήθηκε εντός έδρας από τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και μετά το παιχνίδι υπήρξε συνάντηση μεταξύ του ιδιοκτήτη της ομάδας, Ρίτσαρντ Σιάο και του General Manager, Νίκου Ζήση.

Σύνταξη
Αγροτικές επιδοτήσεις: Ημερομηνία-ορόσημο η 4η Νοεμβρίου
Νέα ΚΥΑ 02.11.25

Ημερομηνία-ορόσημο η 4η Νοεμβρίου για τις αγροτικές επιδοτήσεις

Τι προβλέπει το σχέδιο αναδιάρθρωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ που καταθέτει η Ελλάδα στην Κομισιόν - Αγώνας δρόμου για το πράσινο φως των Βρυξελλών και την ομαλή ροή πληρωμών όσον αφορά στις αγροτικές επιδοτήσεις

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Μήπως οι ταινίες τρόμου είναι η καλύτερη ψυχοθεραπεία;
Το παράδοξο του φόβου 02.11.25

Μήπως οι ταινίες τρόμου είναι η καλύτερη ψυχοθεραπεία;

Υπάρχει κάτι μαγνητικό στις ταινίες τρόμου: μας αγχώνουν, μας αηδιάζουν, μας φοβίζουν, και όμως, παρ’ όλα αυτά, τον αναζητούμε ξανά και ξανά. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Θα δωρίζατε το νεφρό σας σε κάποιον άγνωστο; – Για τον Τζέσι Άιζενμπεργκ η απάντηση είναι αυτονόητη
Εύγε! 02.11.25

Θα δωρίζατε το νεφρό σας σε κάποιον άγνωστο; – Για τον Τζέσι Άιζενμπεργκ η απάντηση είναι αυτονόητη

Ο Τζέσι Άιζενμπεργκ αποφάσισε να δωρίσει το νεφρό του σε έναν άγνωστο, ξεκινώντας μια «αλυσίδα ζωής». «Αν μπορείς να σώσεις έναν άνθρωπο, γιατί να μην το κάνεις;» λέει ο ηθοποιός.

Σύνταξη
Κάλπη: Οι δεξαμενές των κομμάτων και οι διαρροές τους
Μετακινήσεις 02.11.25

Οι δεξαμενές των κομμάτων και οι διαρροές τους

Η σεναριολογία για τρεις νέους σχηματισμούς, η γκρίζα ζώνη των αναποφάσιστων και η χρονική απόσταση από την κάλπη ενισχύουν τη ρευστότητα και τις μετακινήσεις των ψηφοφόρων

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Η εξάρτηση από την τεχνητή νοημοσύνη έχει όρια – Νομικά έγγραφα γεμάτα λάθη το αποδεικνύουν
Υπάρχουν παγίδες 02.11.25

Η εξάρτηση από την τεχνητή νοημοσύνη έχει όρια – Νομικά έγγραφα γεμάτα λάθη το αποδεικνύουν

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει διαφημιστεί ως ιδανικός βοηθός σε πολλούς τομείς της εργασίας. Ωστόσο, έρευνα Γάλλου νομικού απέδειξε ότι τα chatbots δεν είναι αλάνθαστα και η «ευκολία» έρχεται με προβλήματα

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τι γνώριζε ο Παζολίνι; – Πενήντα χρόνια μετά τη δολοφονία του, η οπτική του για τον φασισμό είναι πιο επίκαιρη από ποτέ
Προφητικός 02.11.25

Τι γνώριζε ο Παζολίνι; – Πενήντα χρόνια μετά τη δολοφονία του, η οπτική του για τον φασισμό είναι πιο επίκαιρη από ποτέ

Με το μυστήριο να περιβάλλει ακόμα τον θάνατο του Πιερ Πάολο Παζολίνι, οι προειδοποιήσεις του για τη διαφθορά και τον αυξανόμενο ολοκληρωτισμό αποτελούν ένα ανατριχιαστικό μήνυμα για την εποχή μας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η πολυτέλεια έχει αντίτιμο: Γιατί τα άγρια ζώα προτιμούν τις πλούσιες περιοχές – Οι επιπτώσεις στην υγεία μας
Περιβάλλον 02.11.25

Η πολυτέλεια έχει αντίτιμο: Γιατί τα άγρια ζώα προτιμούν τις πλούσιες περιοχές – Οι επιπτώσεις στην υγεία μας

Η ανακάλυψη ότι οι πλούσιες γειτονιές έχουν μεγαλύτερη ποικιλομορφία στη φύση έχει επιπτώσεις στην ανθρώπινη ευημερία και ρίχνει φως στις διαρθρωτικές αδικίες των πόλεων

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η Ρωσία εγκαινίασε το πυρηνικό υποβρύχιο Χαμπαρόβσκ ικανό να φέρει το υπερόπλο Poseidon [βίντεο]
Αλλαγή ισορροπιών 02.11.25

Η Ρωσία εγκαινίασε το πυρηνικό υποβρύχιο Χαμπαρόβσκ ικανό να φέρει το υπερόπλο Poseidon

Η Ρωσία εγκαινίασε το πυρηνικό υποβρύχιο Χαμπαρόβσκ το Σάββατο, σε τελετή παρουσία του υπουργού Άμυνας Αντρέι Μπελούσοβ. Μπορεί να εξαπολύσει το πυρηνικό drone Poseidon

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο