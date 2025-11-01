Stoiximan GBL: Το ντέρμπι Άρης Betsson – ΠΑΟΚ ξεχωρίζει από την 5η αγωνιστική
Τέσσερα ματς περιλαμβάνει το σαββατιάτικο πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, από τα οποία ξεχωρίζει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε Άρη Betsson και ΠΑΟΚ.
Με τέσσερις αναμετρήσεις ξεκινάει το Σάββατο (1/11) η 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Τα πρώτα δύο παιχνίδια της αγωνιστικής θα ξεκινήσουν στις 16:00, με τον Κολοσσό Ρόδου να υποδέχεται τον Πανιώνιο στο «Κ.Γ. Καλλιθέας», ενώ την ίδια ώρα το Περιστέρι φιλοξενεί την ΑΕΚ στο «Ανδρέας Παπανδρέου».
Στις 18:15 ξεκινούν οι υπόλοιπες αναμετρήσεις της ημέρας, με το ντέρμπι στο Αλεξάνδρειο ανάμεσα σε Άρη Betsson και ΠΑΟΚ να δεσπόζει στο σημερινό καλεντάρι. Τέλος, ο Προμηθέας Πάτρας θα φιλοξενήσει την Καρδίτσα στο «Δημ. Τόφαλος».
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
16:00 Κολοσσός Ρόδου – Πανιώνιος
16:00 Περιστέρι – ΑΕΚ
18:15 Άρης Betsson – ΠΑΟΚ
18:15 Προμηθέας Πάτρας – Καρδίτσα
