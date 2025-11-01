newspaper
Βίκυ Λέανδρος: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 102 ετών ο πατέρας της – Είχε γράψει το «Après Toi»
Βίκυ Λέανδρος: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 102 ετών ο πατέρας της – Είχε γράψει το «Après Toi»

Ο Λεό Λέναδρος συνέβαλε ως συνθέτης στη νίκη της κόρης του, Βίκυ Λέανδρος, στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 1972 με το τραγούδι «Après Toi» (Μόλις φύγεις).

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 102 ετών ο πατέρας της Βίκυ Λέανδρος. Ο Λέανδρος (Λεό) Παπαθανασίου τραγουδιστής, συνθέτης και στιχουργός με καριέρα τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Ο Λεό Λέανδρος γεννήθηκε στις 23 Αυγούστου 1923 στον Αστακό Αιτωλοακαρνανιας και την δεκαετία του ’50 μετανάστευσε στη Γερμανία για να σταδιοδρομήσει στη μουσική.

Χρησιμοποίησε τα καλλιτεχνικά ψευδώνυμα Λέο Λέανδρος (Leo Leandros) και Μάριο Πάνας (Mario Panas). Στη Γερμανία, γνώρισε μεγάλη επιτυχία ως συνθέτης και παραγωγός, ιδιαίτερα για την κόρη του, Βίκυ Λέανδρος, διεθνούς φήμης τραγουδίστρια.

Το 1983 αποσύρθηκε από την ενεργή δράση αλλά επέστρεψε στο στούντιο στις αρχές της δεκαετίας του ’90, για 3 δίσκους της κόρης του.

Στις 29 Αυγούστου 2024, με γραπτή δήλωσή του, γνωστοποίησε εξώδικο που είχε αποστείλει στη κόρη του, με το οποίο της απαγόρευε να ερμηνεύει τα τραγούδια που έχει δημιουργήσει ή συνδημιουργήσει ο ίδιος

YouTube thumbnail

Οι δίσκοι του έχουν πουλήσει πάνω από 120 εκατομμύρια παγκοσμίως

Ως συνθέτης, συνέβαλε στη νίκη της κόρης του στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 1972 με το τραγούδι «Après Toi» (Μόλις φύγεις). Συνολικά, ο Λεό Λέανδρος άφησε το στίγμα του ως πολύπλευρος καλλιτέχνης και ως ο μέντορας πίσω από τη μεγάλη επιτυχία της Βίκυ Λέανδρος.

Ο Λεό συνέθεσε και έκανε την παραγωγή για πολλούς καλλιτέχνες όπως ο Χούλιο Ιγκλέσιας, Ντέμης Ρούσος, Νάνα Μούσχουρη, μεταξύ άλλων. Οι συνθέσεις του ήταν πολύ λυρικές. Είχε συνθέσει μερικές από τις ομορφότερες μελωδίες του δυτικού δημοφιλούς ρεπερτορίου, συνδυάζοντας τον ελληνικό ήχο με το ευρωπαϊκό ύφος.

Οι δίσκοι του έχουν πουλήσει πάνω από 120 εκατομμύρια παγκοσμίως.

YouTube thumbnail

Στις 29 Αυγούστου 2024, με γραπτή δήλωσή του, γνωστοποίησε εξώδικο που είχε αποστείλει στη κόρη του, με το οποίο της απαγόρευε να ερμηνεύει τα τραγούδια που έχει δημιουργήσει ή συνδημιουργήσει ο ίδιος στη συναυλία της στο Ηρώδειο, στις 6 Σεπτεμβρίου. Ο λόγος που τον οδήγησε σε αυτή την απόφαση ήταν η παράλειψη αναφοράς του ονόματός του, που «υποβαθμίζει και απομειώνει τόσο τον ίδιο ως συνθέτη και δημιουργό, όσο και τα έργα του, προσβάλλοντας έτσι τα δικαιώματα και την προσωπικότητά του».

Ο Λέανδρος ήταν ο πρώτος ερμηνευτής του ύμνου του Παναθηναϊκού, τον οποίο συνέθεσαν το 1958 ο Γιώργος Οικονομίδης και ο Γιώργος Μουζάκης.

Η δημόσια δήλωση του Λέανδρου Λέανδρου συνθέτη, στιχουργού, μουσικού παραγωγού προς κάθε ενδιαφερόμενο αποδέκτη.

«Είχα την ευλογία οι πρωτότυπες μουσικές συνθέσεις που δημιούργησα ή που συνδημιούργησα σε συνεργασία με φίλους και σπουδαίους συναδέλφους, όπως ο Klaus Munro, ο Ralf Arnie και ο Μichael Κunze, μεταξύ άλλων, να ερμηνευτούν για πρώτη φορά από την κόρη μου Βίκυ Λέανδρος και να αναδειχθούν ως οι μεγαλύτερες επιτυχίες της, με τις οποίες έγινε παγκοσμίως γνωστή: «Ich liebe das Leben», «Dann kamst du/Αprès toi» (με το οποίο η κ. Λέανδρος εστέφθη νικήτρια του 17 ου Διαγωνισμού της Eurovision), «Wo Du Bist (Da Bin Auch Ich)», «Die Bouzouki Klang Durch Die Sommernacht», «Drehorgelmann», «Ich Bin», «Karussel Amour», για να αναφέρω μόνο μερικά τραγούδια που υπογράφω ως δημιουργός και παραγωγός (Leo Leandros, Μario Panas).

Με εξώδικο που ήδη έχω στείλει απαγορεύω τη δημόσια εκτέλεση των τραγουδιών που έχω δημιουργήσει ή συνδημιουργήσει στη συναυλία της Βίκυς Λέανδρος στο Ηρώδειο στις 6 Σεπτεμβρίου 2024.

Ο τρόπος με τον οποίο εξαρχής περιγράφηκε και προωθήθηκε η συναυλία αυτή με τις «μεγαλύτερες επιτυχίες» της Βίκυς, σε συνδυασμό με την τόσο «ηχηρή» παράλειψη αναφοράς του ονόματός μου, υποβαθμίζει και απομειώνει τόσο έμενα ως συνθέτη και δημιουργό, όσο και τα έργα μου, προσβάλλοντας έτσι τα δικαιώματα και την προσωπικότητά μου.

Οι δε όψιμες επικοινωνιακές προσπάθειες αναφοράς σε εμένα και στο όνομά μου που μαθαίνω ότι μεσολάβησαν ύστερα από την επίδοση του εξωδίκου, δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να επιβεβαιώνουν την προσβολή αυτή.

Λυπούμαι που βιώνω ξανά τέτοια προσβολή

Αυτή τη φορά όμως αναγκάστηκα να επικαλεστώ τις διατάξεις του νόμου για την προστασία της προσωπικότητας και του έργου μου, διότι το οφείλω στην πορεία, την καριέρα και στον ίδιο μου τον εαυτό, εκατό και πλέον ετών.

Εύχομαι καλή επιτυχία στη διοργάνωση της συναυλίας και στην κόρη μου Βίκυ, προσμένοντας την επίδειξη του δέοντος σεβασμού στις δηλώσεις μου.

Πευκί Ευβοίας, 29 Αυγούστου 2024

Λέανδρος Λέανδρος».

*Με στοιχεία από ΑΠΕ-ΜΠΕ / Wikipedia

