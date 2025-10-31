Παρέλαβε το Χρυσό Παπούτσι ο Εμπαπέ: «Το σημαντικό είναι οι τίτλοι» (pic)

Ο Κιλιάν Εμπαπέ κατέκτησε το Χρυσό Παπούτσι 2025, που απονέμεται στον καλύτερο σκόρερ των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

Ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης σημείωσε 31 γκολ σε 34 ματς της La Liga, χρειάστηκε συνολικά 2.915 λεπτά συμμετοχής και συγκέντρωσε 62 βαθμούς σύμφωνα με τον συντελεστή του βραβείου.

Στις δηλώσεις του ο Εμπαπέ ανέφερε: «Το πιο σημαντικό είναι οι τίτλοι για την ομάδα και εύχομαι να κατακτήσουμε αρκετούς φέτος γιατί πραγματικά έχουμε εντυπωσιακό σύνολο».

Την τελετή παρακολούθησε ολόκληρη η ομάδα της Ρεαλ Μαδρίτης

The entire Real Madrid squad gathered to be there for Kylian Mbappé when he received his Golden Boot! 💛 pic.twitter.com/jWzqJPdAlK — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 31, 2025

Το Χρυσό Παπούτσι δεν δίνεται απαραίτητα στον παίκτη με τα περισσότερα γκολ, αλλά σε αυτόν που συγκεντρώνει τους περισσότερους βαθμούς, ανάλογα με τη δυναμική του πρωταθλήματος.

Τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης (Ισπανία, Αγγλία, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία) έχουν συντελεστή x2, ενώ τα υπόλοιπα πρωταθλήματα x1,5. Για παράδειγμα, ο Βίκτορ Γιοκερές σκόραρε 39 γκολ στην Πορτογαλία, που αντιστοιχούν σε 58,5 βαθμούς, ενώ ο Μοχάμεντ Σαλάχ είχε 29 γκολ και 58 βαθμούς.

Αναλυτικά η βαθμολογία για το Χρυσό Παπούτσι 2025

1. Κιλιάν Μπαπέ (Ρεάλ Μαδρίτης): 31 γκολ, 62 βαθμοί

2. Βίκτορ Γιοκερές (Σπόρτινγκ Λισαβόνας): 39 γκολ, 58,5 βαθμοί

3. Μοχάμεντ Σαλάχ (Λίβερπουλ): 29 γκολ, 58 βαθμοί

4. Χάρι Κέιν (Μπάγερν Μονάχου): 26 γκολ, 52 βαθμοί

5. Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (Μπαρτσελόνα): 25 γκολ, 50 βαθμοί

6. Μάτεο Ρετέγκι (Αταλάντα): 25 γκολ, 50 βαθμοί

7. Αλεξάντερ Ίσακ (Νιούκαστλ): 23 γκολ, 46 βαθμοί

8. Ομάρ Μαρμούς (Λίβερπουλ) : 22 γκολ, 44 βαθμοί

9. Έρλινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σιτι): 24 γκολ, 42,5 βαθμοί

10. Μίκα Μπίρεθ (Στουρμ Γκρατς/Μονακό): 24 γκολ (x2), 42,5 βαθμοί