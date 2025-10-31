sports betsson
Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025
Η ευκαιρία της χρονιάς: Ο Άντερσον έχασε το «άχαστο» στον τελικό του Σούπερ Καπ Κύπρου (vid)
Ποδόσφαιρο 31 Οκτωβρίου 2025 | 10:43

Η ευκαιρία της χρονιάς: Ο Άντερσον έχασε το «άχαστο» στον τελικό του Σούπερ Καπ Κύπρου (vid)

Τρομερή χαμένη ευκαιρία από τον Άντερσον της Πάφου, ο οποίος έστειλε την μπάλα έξω από το μισό μέτρο στον τελικό του Σούπερ Καπ απέναντι στην ΑΕΚ Λάρνακας.

Σύνταξη
Στην Κύπρο, η πρωταθλήτρια Πάφος και η κυπελλούχος ΑΕΚ Λάρνακας ήρθαν αντιμέτωπες για τον πρώτο τίτλο της σεζόν, αυτόν του Σούπερ Καπ. Στο τρίτο λεπτό, η Πάφος βρέθηκε κοντά να ανοίξει το σκορ, όμως ο Άντερσον έχασε μία ευκαιρία που δεν… χάνεται.

Συγκεκριμένα, ο Βραζιλιάνος επιθετικός μετά από πάσα στη μικρή περιοχή είχε μπροστά του κενή εστία, όμως δεν βρήκε σωστά την μπάλα και την έστειλε άουτ.

Δείτε τη χαμένη ευκαιρία του Άντερσον στα πρώτα δευτερόλεπτα των στιγμιοτύπων

YouTube thumbnail

Εν τέλει η πρωταθλήτρια Κύπρου βρήκε το γκολ στο 19ο λεπτό με τον Κίνα, ωστόσο η ΑΕΚ Λάρνακας απάντησε γρήγορα με τον Ανγκιέλσκι και στο 28′ έκανε το 1-1, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ. Το παιχνίδι οδηγήθηκε στη διαδικασία των πέναλτι, και με σκορ 5-4 η ΑΕΚ Λάρνακας ήταν αυτή που κατέκτησε το Σούπερ Καπ.

Headlines:
Business
ΑΔΜΗΕ: Τρία έργα 3,7 δισ. ευρώ διψούν για χρηματοδότηση – Η λύση της ΑΜΚ

ΑΔΜΗΕ: Τρία έργα 3,7 δισ. ευρώ διψούν για χρηματοδότηση – Η λύση της ΑΜΚ

Τράπεζες
Τράπεζα Πειραιώς: Στα 854 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το εννεάμηνο

Τράπεζα Πειραιώς: Στα 854 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το εννεάμηνο

Αθλητική Ροή
Το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» μεταμορφώνεται σε Χριστουγεννιάτικο πάρκο
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» μεταμορφώνεται σε Χριστουγεννιάτικο πάρκο

Από τις 24 έως τις 31 Δεκεμβρίου το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», το γήπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης θα φιλοξενήσει ένα Χριστουγεννιάτικο πάρκο και φιλοδοξεί να γίνει σημείο αναφοράς την περίοδο των εορτών

Βάιος Μπαλάφας
Λέικερς: Η μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία των σπορ είναι γεγονός! – Νέος ιδιοκτήτης ο Μαρκ Γουόλτερ
Μπάσκετ 30.10.25

Λέικερς: Η μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία των σπορ είναι γεγονός! – Νέος ιδιοκτήτης ο Μαρκ Γουόλτερ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του NBA ενέκρινε ομόφωνα την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου των Λέικερς στον Μαρκ Γουόλτερ, σε μία πώληση γιγαντιαίων διαστάσεων για τον επαγγελματικό αθλητισμό.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ζάκυνθος: Αμετανόητος ο μητροπολίτης για την επίπληξη στον εκπαιδευτικό – «Η Εκκλησία δεν τα ανέχεται αυτά»
Στη Ζάκυνθο 31.10.25

Αμετανόητος ο μητροπολίτης Δωδώνης για την επίπληξη στον εκπαιδευτικό - «Η Εκκλησία δεν τα ανέχεται αυτά»

«Άλλο το εκκλησίασμα και άλλος ο ομιλητής στην Ωραία Πύλη - Δεν θα του έλεγα τίποτα αν δεν ήταν στο κέντρο του ναού» λέει για το περιστατικό στη Ζάκυνθο ο μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος

Σύνταξη
Βρετανία: Τα μεταθανάτια απομνημονεύματα και ένα email που «έκαψαν» τον πρώην πρίγκιπα Άντριου
Κόσμος 31.10.25

Το χρονικό της πτώσης ενός πρίγκιπα: Τα μεταθανάτια απομνημονεύματα και ένα email που «έκαψαν» τον Άντριου

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσαν ότι ο Άντριου συμφώνησε να αποχωρήσει από τη Βασιλική Στοά , καθώς οι σχέσεις του με τον παιδεραστή Τζέφρι Έπσταϊν συνεχίζουν να προκαλούν αντιπαραθέσεις.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Η χαρά των συνωμοσιολόγων: Η Κιμ Καρντάσιαν δεν πιστεύει ότι ο άνθρωπος πήγε στο φεγγάρι – Η NASA αποφάσισε να της απαντήσει
Viral 31.10.25

Η χαρά των συνωμοσιολόγων: Η Κιμ Καρντάσιαν δεν πιστεύει ότι ο άνθρωπος πήγε στο φεγγάρι – Η NASA αποφάσισε να της απαντήσει

Και από το πουθενά, η επιχειρηματίας και Influencer Κιμ Καρντάσιαν πήρε θέση στο θέμα «τελικά, έχει πάει ο άνθρωπος στο φεγγάρι;». Οι συνωμοσιολόγοι μόνο που δεν έκαναν πάρτι και η NASA, μάλλον δεν μπορούσε να το πιστέψει.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πάτρα: Κλεισμένες σε παντελώς ακατάλληλο χώρο 28 γάτες – Με ελάχιστο νερό και τροφή, έκκληση για υιοθεσίες
Έγινε καταγγελία 31.10.25

Κλεισμένες σε παντελώς ακατάλληλο χώρο 28 γάτες στην Πάτρα - Με ελάχιστο νερό και τροφή, έκκληση για υιοθεσίες

Πώς διασώθηκαν οι γάτες στην Πάτρα - Η έκκληση της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας για βοήθεια και υιοθεσίες των ζώων

Σύνταξη
Κρήτη: Επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. στην κατάληψη «Ευαγγελισμός» στο Ηράκλειο – Έξι συλλήψεις
Κρήτη 31.10.25

Επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. στην κατάληψη «Ευαγγελισμός» στο Ηράκλειο - Έξι συλλήψεις

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 05:30, με την έφοδο να γίνεται από στελέχη της ΕΚΑΜ Κρήτης. Οι αστυνομικοί της Ασφάλεια Ηρακλείου προχώρησαν σε έξι συλλήψεις και τέσσερις προσαγωγές

Σύνταξη
Στο «μάτι» του τυφώνα Μελίσα: Αναταράξεις που παγώνουν το αίμα – Βίντεο από κόκπιτ αεροσκάφους της ΝΟΑΑ
Παροιμιώδης ψυχραιμία 31.10.25

Αναταράξεις που παγώνουν το αίμα - Βίντεο από κόκπιτ αεροσκάφους της ΝΟΑΑ στο «μάτι» του τυφώνα Μελίσα

«Τι κότσια έχουν αυτοί οι τύποι! Δεν θα παραπονεθώ ποτέ ξανά για τις αναταράξεις κατά τη διάρκεια της πτήσης μου» έγραψε χρήστης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Σύνταξη
Ποτέ δεν είναι αργά: O Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ έπρεπε να γίνει 34 ετών και σταρ του Χόλιγουντ για να πάρει το απολυτήριο λυκείου
Ωραίος 31.10.25

Ποτέ δεν είναι αργά: O Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ έπρεπε να γίνει 34 ετών και σταρ του Χόλιγουντ για να πάρει το απολυτήριο λυκείου

Ο γνωστός ηθοποιός Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ αποκάλυψε ότι πήρε το δίπλωμά του από το Professional Performing Arts School του Μανχάταν πριν λίγες ημέρες και μετά από 16 χρόνια, στην πρεμιέρα του Springsteen: Deliver Me from Nowhere.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Γιατί τα πανεπιστήμια πρέπει να παραμείνουν οικουμενικά σε έναν κατακερματισμένο κόσμο
Διεθνοποίηση 31.10.25

Γιατί τα πανεπιστήμια πρέπει να παραμείνουν οικουμενικά σε έναν κατακερματισμένο κόσμο

Καθώς ο παγκόσμιος κατακερματισμός επιταχύνεται, η τριτοβάθμια εκπαίδευση αντιμετωπίζει πιέσεις να εγκαταλείψει την διεθνή της αποστολή - αλλά η ιστορία δείχνει ότι τα ανοιχτά, ενεργά πανεπιστήμια είναι απαραίτητα για την ανθρώπινη πρόοδο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
H Δίκη των Έξι: Η δικαστική κάθαρση στο δράμα της Μικρασιατικής Καταστροφής
Ιστορικό Αρχείο 31.10.25

Το δράμα της Δίκης των Έξι

Πώς εξελίχθηκε η ιστορική Δίκη των Έξι για τη Μικρασιατική Καταστροφή

Γιάννης Θ. Διαμαντής
Γιάννης Θ. Διαμαντής
Τυφώνας Μελίσα: Στους 49 οι νεκροί, δεκάδες οι αγνοούμενοι – Στο σκοτάδι ολόκληρες περιοχές
Σαρώνει την Καραϊβική 31.10.25

Στους 49 οι νεκροί από τον τυφώνα Μελίσα, δεκάδες οι αγνοούμενοι - Στο σκοτάδι ολόκληρες περιοχές

Ανυπολόγιστες οι καταστροφές σε Τζαμάικα και Αϊτή από το πέρασμα του τυφώνα Μελίσα - Σε επιφυλακή οι Βερμούδες καθώς αν και εξασθενημένη η καταιγίδα εξακολουθεί να σαρώνει την Καραϊβική

Σύνταξη
Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: Άρωμα γυναίκας στο Επιστημονικό Συμβούλιο
Όλα τα ονόματα 31.10.25

Άρωμα γυναίκας στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα

Η εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για μια ουσιαστική δημοκρατία με το Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα να το κάνει πράξη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Λειψυδρία: «Είμαστε στο κόκκινο» – 167 έργα ύψους 2,5 δισ. και στάση αναμονής για τις αυξήσεις στα τιμολόγια
Σειρά μέτρων 31.10.25

Λειψυδρία: «Είμαστε στο κόκκινο» – 167 έργα ύψους 2,5 δισ. και στάση αναμονής για τις αυξήσεις στα τιμολόγια

Η λίμνη των Κρεμαστών φεύγει, ο «Εύρυτος» έρχεται - Γεωργραφική επέκταση ΕΥΑΘ και ΕΥΔΑΠ - Φρένο στις διαρροές του δικτύου- Τι περιλαμβάνει το σχέδιο αντιμετώπισης της λειψυδρίας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

