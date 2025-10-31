Η ευκαιρία της χρονιάς: Ο Άντερσον έχασε το «άχαστο» στον τελικό του Σούπερ Καπ Κύπρου (vid)
Τρομερή χαμένη ευκαιρία από τον Άντερσον της Πάφου, ο οποίος έστειλε την μπάλα έξω από το μισό μέτρο στον τελικό του Σούπερ Καπ απέναντι στην ΑΕΚ Λάρνακας.
Στην Κύπρο, η πρωταθλήτρια Πάφος και η κυπελλούχος ΑΕΚ Λάρνακας ήρθαν αντιμέτωπες για τον πρώτο τίτλο της σεζόν, αυτόν του Σούπερ Καπ. Στο τρίτο λεπτό, η Πάφος βρέθηκε κοντά να ανοίξει το σκορ, όμως ο Άντερσον έχασε μία ευκαιρία που δεν… χάνεται.
Συγκεκριμένα, ο Βραζιλιάνος επιθετικός μετά από πάσα στη μικρή περιοχή είχε μπροστά του κενή εστία, όμως δεν βρήκε σωστά την μπάλα και την έστειλε άουτ.
Δείτε τη χαμένη ευκαιρία του Άντερσον στα πρώτα δευτερόλεπτα των στιγμιοτύπων
Εν τέλει η πρωταθλήτρια Κύπρου βρήκε το γκολ στο 19ο λεπτό με τον Κίνα, ωστόσο η ΑΕΚ Λάρνακας απάντησε γρήγορα με τον Ανγκιέλσκι και στο 28′ έκανε το 1-1, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ. Το παιχνίδι οδηγήθηκε στη διαδικασία των πέναλτι, και με σκορ 5-4 η ΑΕΚ Λάρνακας ήταν αυτή που κατέκτησε το Σούπερ Καπ.
