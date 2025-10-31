«Η τραγωδία δεν είναι κοστούμι»: Η Τζούλια Φοξ ντύθηκε Τζάκι Κένεντι για το Halloween και τα πληκτρολόγια πήραν «φωτιά

Viral έχει γίνει στα social media το Halloween look της Τζούλια Φοξ, η οποία εμφανίστηκε σε event στη Νέα Υόρκη ντυμένη ως Τζάκι Κένεντι, όπως εκείνη φωτογραφήθηκε μετά τη δολοφονία του Τζον Φ. Κένεντι στο Ντάλας το 1963.

Η Φοξ φόρεσε πιστό αντίγραφο του εμβληματικού ροζ ταγέρ και του pillbox καπέλου, με έντονους λεκέδες «αίματος», παραπέμποντας στη στιγμή που η Πρώτη Κυρία στάθηκε δίπλα στον Λίντον Τζόνσον κατά την ορκωμοσία του, αρνούμενη να αλλάξει ρούχα. Είναι γνωστό πως η Τζάκι Ο. είχε τότε πει: «Όχι, άσε τους να δουν τι του έκαναν.»

«Η απόφασή της να μην αλλάξει ρούχα, ακόμη κι όταν την παρότρυναν, ήταν πράξη εξαιρετικού θάρρους. Ήταν performance, διαμαρτυρία και πένθος ταυτόχρονα»

View this post on Instagram A post shared by Vulture (@vulture)



Στα social media, όμως, η εμφάνιση της ηθοποιού αντιμετωπίστηκε ως «κακόγουστη εργαλειοποίηση μιας τραγωδίας». Μεταξύ των σχολίων:

«Η τραγωδία δεν είναι κοστούμι», «Το πιο κακόγουστο πράγμα που έχω δει», «Αυτό είναι ό,τι πάει λάθος με τον κόσμο».

Julia Fox’s Halloween costume was Jackie Kennedy right after the assassination of her husband. pic.twitter.com/A41eQvEhbz — Yashar Ali 🐘 (@yashar) October 31, 2025

«Δεν ήταν κοστούμι. Ήταν δήλωση»

Μετά τις αντιδράσεις, η Φοξ έγραψε μέσω Instagram: «Δεν ήταν κοστούμι. Ήταν δήλωση. Όταν δολοφονήθηκε ο σύζυγός της, εκείνη αρνήθηκε να αλλάξει τα ρούχα της γεμάτα αίματα, λέγοντας: ‘Θέλω να δουν τι του έκαναν’. Η εικόνα του λεπτεπίλεπτου ροζ ταγέρ γεμάτου αίματα είναι μία από τις μεγαλύτερες αντιθέσεις στη σύγχρονη ιστορία.

»Ομορφιά και τρόμος. Αξιοπρέπεια και καταστροφή. Η απόφασή της να μην αλλάξει ρούχα, ακόμη κι όταν την παρότρυναν, ήταν πράξη εξαιρετικού θάρρους. Ήταν performance, διαμαρτυρία και πένθος ταυτόχρονα. Μια γυναίκα που αξιοποίησε την εικόνα και την κομψότητα ως όπλο για να αποκαλύψει τη βαρβαρότητα. Είναι θέμα τραύματος, δύναμης και του πώς η θηλυκότητα από μόνη της είναι μια μορφή αντίστασης. Long live Jackie O.»

«Είναι θέμα τραύματος, δύναμης και του πώς η θηλυκότητα από μόνη της είναι μια μορφή αντίστασης»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Julia Fox (@juliafox)

Υπέρμαχος της θηλυκότητας

Η Φοξ, που δεν διστάζει να προκαλεί με τις δημόσιες εμφανίσεις και τις απόψεις της, πρόσφατα είχε διακόψει τον συμπρωταγωνιστή της στο Him, Μάρλον Γουέιανς, όταν εκείνος μίλησε για «πραγματικούς άντρες», λέγοντας χαρακτηριστικά: «Κάθε φορά που ένας άντρας κάνει κάτι απαράδεκτο, λένε ‘αυτό δεν είναι πραγματικός άντρας’. Εμένα πάντως σαν άντρας μου φαίνεται.»