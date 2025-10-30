To Champions League θα… πίνει άλλη μπύρα – Τέλος σε μια ιστορική χορηγία και αρχή μιας νέας

Η φημολογία περί ιστορικού «διαζυγίου» ανάμεσα στο Champions League και τη Heineken μετά από τρεις δεκαετίας κοινής πορείας στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, επιβεβαιώθηκε επίσημα από την ίδια την ολλανδική ζυθοποιία.

Συγκεκριμένα Heineken που έχει στην κατοχή της και την Amstel, ανακοίνωσε ότι η 30ετής συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία θα ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2027, υποστηρίζοντας πως η ίδια επέλεξε να βάλει τέλος στην κορυφαία αυτή συνεργασία, προκειμένου «…να επικεντρώσουμε τις χορηγίες μας σε πλατφόρμες όπου οι δαπάνες είναι ανάλογες με τη δημιουργία κέρδους, διασφαλίζοντας την απόδοση της επένδυσης».

Με τη λήξη της χορηγικής συνεργασίας ανάμεσα στο Champions League και τη Heineiken, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία αναμένεται να αρχίσει νέα συνεργασία με τον μεγαλύτερο ίσως ανταγωνιστή της, την Anheuser-Busch InBev, σε συντομογραφία «AB InBev».

Πρόκειται για πολυεθνική ποτοποιία και ζυθοποιία, η οποία έχει στην κατοχή 17 μεγάλα brands του χώρου. Σε αυτά περιλαμβάνονται οι μάρκες παγκόσμιας εμβέλειας όπως οι: Budweiser, Corona και Stella Artois, οι διεθνείς Beck’s, Hoegaarden και Leffe.

Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα η τρέχουσα συμφωνία της UEFA με την Heineken θα αποφέρει ετησίως για τα δυο τελευταία χρόνια (ως το 2027 δηλαδή) στα ταμεία της πρώτης, γύρω στα 120 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Οσο για τη νέα συμφωνία με τους Βέλγους, αναμένεται να είναι εξαετούς διάρκειας (σε πρώτη φάση) και θα αποφέρει 200 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο!

Να προσθέσουμε πως η AB InBev δεν είναι νέα στον αθλητισμό καθώς έχει υπάρξει συνεργάτης με την Παγκόσμια Ομοσπονδία ποδοσφαίρου (FIFA) από το 1986.

Η ανακοίνωση της Heineken που τερματίζει τη συνεργασία της με το Champions League

«Σήμερα ανακοινώνουμε ότι η συνεργασία της HEINEKEN με το Champions League θα λήξει τον Αύγουστο του 2027. Μετά από μια συνεργασία 30 ετών, αυτή είναι φυσικά μια συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή για εμάς. Έχουμε κάνει τη στρατηγική επιλογή να επικεντρώσουμε τις χορηγίες μας σε πλατφόρμες όπου οι δαπάνες είναι ανάλογες με τη δημιουργία κέρδους, διασφαλίζοντας την απόδοση της επένδυσης.

Είχαμε προβλέψει αυτή τη στιγμή. Συνεχίζουμε να είμαστε περήφανοι συνεργάτες της F1 και μόλις υπογράψαμε μια παγκόσμια συνεργασία με την Premier Padel, το ταχύτερα αναπτυσσόμενο άθλημα παγκοσμίως, με ουσιαστική πολυγενεακή και σε όλα τα φύλα απήχηση . Δύο κύριες εκδηλώσεις που θα συνεχίσουν να υπογραμμίζουν το πάθος μας να φέρνουμε τους ανθρώπους κοντά σε μερικά από τα μεγαλύτερα αθλητικά τουρνουά στον κόσμο. Επιπλέον, διερευνούμε συνεχώς πρόσθετες εκδηλώσεις που θα προσθέσουν προοδευτικές ιδιότητες που θα μας βοηθήσουν να οικοδομήσουμε νόημα και διαφορά σε παγκόσμια κλίμακα.

Έχουμε ακόμα 2 χρόνια για να κάνουμε τη χορηγία του Champions League μεγάλη και να διατηρήσουμε τη σύνδεση με το εμπορικό σήμα Heineken στο μυαλό των ανθρώπων για τα επόμενα χρόνια. Ήταν μια υπέροχη διαδρομή και, στο πνεύμα της πρωτοποριακής μας νοοτροπίας και συνεχίζοντας να χτίζουμε νόημα και διαφορετικότητα για τις μάρκες μας, είμαστε περήφανοι που επενδύουμε στο μέλλον».