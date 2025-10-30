newspaper
30.10.2025
Έγινε η κλήρωση για τη φορολοταρία – Δείτε εάν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ
30.10.2025
Φωτιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο –Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα
Σε άνθρωπο του Πούτιν (;) η πώληση των διεθνών assets της Lukoil
Ο αγοραστής είχε στενούς δεσμούς με τη Μόσχα και συνιδρύθηκε από στενό συνεργάτη του Βλαντιμίρ Πούτιν

Σύνταξη
Η Lukoil συμφώνησε να πουλήσει το μεγαλύτερο μέρος των διεθνών περιουσιακών της στοιχείων στην ελβετική εταιρεία εμπορίας εμπορευμάτων Gunvor, μετά την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ.

Η δεύτερη μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρεία της Ρωσίας δήλωσε την Πέμπτη ότι αποδέχτηκε προσφορά από την Gunvor για την Lukoil International, τη θυγατρική που κατέχει τα περιουσιακά στοιχεία του ομίλου στο εξωτερικό, και συμφώνησε να μην διαπραγματευτεί με άλλους αγοραστές. Δεν αποκάλυψε την τιμή.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι Financial Times, η συμφωνία θα περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων της Lukoil εκτός Ρωσίας, οι οποίες απασχολούν περίπου 15.000 άτομα, συμπεριλαμβανομένων διυλιστηρίων στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, δικτύων πρατηρίων βενζίνης στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, καθώς και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου στο Ιράκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η Lukoil δήλωσε ότι πουλά τις διεθνείς δραστηριότητές της «λόγω των περιοριστικών μέτρων που εισήχθησαν από ορισμένα κράτη κατά της εταιρείας και των θυγατρικών της».

Οι εκτιμήσεις

Η εκτιμώμενη συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων της Lukoil στο εξωτερικό είναι περίπου 12 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον Sergei Kaufman, αναλυτή της χρηματιστηριακής εταιρείας Finam με έδρα τη Μόσχα, αν και πίστευε ότι η τιμή πώλησης θα ήταν χαμηλότερη.

«Είναι αδύνατο να πουληθεί ένα τόσο ευρύ φάσμα περιουσιακών στοιχείων χωρίς έκπτωση, ακόμη και αν υπήρχε μια προκαταρκτική συμφωνία», είπε. «Εκτιμούμε ότι η έκπτωση θα μπορούσε να είναι περίπου 20 έως 30 τοις εκατό».

Η Gunvor είχε κέρδη προ φόρων ύψους 754 εκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι και είχε 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και ισοδύναμα μετρητών στον ισολογισμό της.

Η συμφωνία θα είναι μετασχηματιστική για τον trader εμπορευμάτων, αλλά κινδυνεύει να αναβιώσει τις αντιλήψεις για τη στενή του σχέση με το Κρεμλίνο.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2000 από τον Torbjörn Törnqvist και τον Gennady Timchenko, έναν από τους στενότερους συνεργάτες του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, και ήταν ο μεγαλύτερος εξαγωγέας ρωσικού πετρελαίου για πολλά χρόνια.

Ωστόσο, η εμπορική εταιρεία έχει εργαστεί σκληρά για να αποστασιοποιηθεί από τη Ρωσία, με τον Timchenko να πουλάει το 43,5% των μετοχών του στον Törnqvist μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014.

Οι αμερικανικές κυρώσεις

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε την περασμένη εβδομάδα αυτό που αποκάλεσε «τεράστιες κυρώσεις» στη Lukoil και τον μεγαλύτερο ρωσικό παραγωγό πετρελαίου Rosneft, οι οποίες στοχεύουν στην «υποβάθμιση» του πολεμικού χαρτοφυλακίου του Πούτιν και στην αύξηση της πίεσης στη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Σε αντίθεση με τη Rosneft, η οποία ελέγχεται από το κράτος, η Lukoil είναι ιδιωτική εταιρεία, αλλά ορισμένοι αναλυτές λένε ότι ευθυγραμμίζεται με τα συμφέροντα του Κρεμλίνου.

Οι FT επισημαίνουν ότι η Gunvor αρνήθηκε να σχολιάσει.

Πηγή: ot.gr

