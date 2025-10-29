Τι απάντησε ο Αντετοκούνμπο για τις φήμες περί trade στους Νικς

Οι Μιλγουόκι Μπακς επικράτησαν 121-111 των Νικς με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι… μπροστάρης στην ανατροπή των Ελαφιών με 37 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Ο Greek Freak ρωτήθηκε για το δημοσίευμα που έλεγε ότι αν γινόταν trade θα προτιμούσε τους Νικς, με τον ίδιο να απαντά πως «δεν το θυμάμαι αυτό. Τώρα, είμαι εδώ, εκπροσωπώ την ομάδα μου. Και αυτό είναι. Νικήσαμε τους Νικς. Αυτό είναι όλο. Δεν έχει σημασία.

Αυτό που έχει σημασία είναι ότι έχουμε παιχνίδι σε δύο ημέρες εναντίον του Γκόλντεν Στέιτ, θα προσπαθήσουμε να μείνουμε συγκεντρωμένοι και να πάρουμε δύο νίκες στη σειρά. Αλλά δεν διάβασα αυτό το άρθρο. Προσπαθώ να μείνω μακριά από όλες τις φήμες, τις ανταλλαγές και όλα αυτά, δεν με ανησυχούν καθόλου. Προσπαθώ να κερδίσω παιχνίδια».

Αναλυτικά όσα είπε ο Αντετοκούνμπο

Για το ματς με τους Νικς: «Μας σκούπισαν πέρυσι. Ήταν πολύ καλύτεροι από εμάς πέρυσι. Και δεν το κάναμε δύσκολο για εκείνους. Ήταν πολύ εύκολο κατά τη γνώμη μου. Και ως ηγέτης της ομάδας, θυμάμαι. Δεν ξεχνάω πράγματα και προσπαθώ να δίνω τον ρυθμό για την ομάδα και να προσπαθώ να τους υπενθυμίζω ‘πέρυσι μας σκούπισαν. Όπως και οι Καβαλίερς’. Οπότε νομίζω ότι απάντησαν με τον καλύτερο τρόπο και είμαι χαρούμενος».