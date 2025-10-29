Χάρης Θεοχάρης: Επίθεση στα γραφεία του υφυπουργού – «Έβαλαν φωτιά στην είσοδο των γραφείων που είχαν κόσμο», καταγγέλλει η ΝΔ
Η ΝΔ καταδίκασε την επίθεση στο πολιτικό γραφείο του υφυπουργού Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη και κάλεσε όλα τα κόμματα «να εκφράσουν καθαρά και δυνατά την αυτονόητη αποδοκιμασία και καταδίκη τους»
Επίθεση στα γραφεία του υφυπουργού Εξωτερικών και βουλευτή Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών Χάρη Θεοχάρη στον Άγιο Δημήτριο καταγγέλλει με ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία.
«Είναι μια ακόμα φασιστική ενέργεια των θρασύδειλων τραμπούκων, οι οποίοι μάλιστα δεν δίστασαν να βάλουν φωτιά στην είσοδο του γραφείου την ώρα που βρίσκονταν εργαζόμενοι εντός αυτού!», τόνισε η ΝΔ.
«Η Νέα Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται»
Ακολούθως το κυβερνών κόμμα επισήμανε πως «καταδικάζουμε την επίθεση και καλούμε όλα τα κόμματα να εκφράσουν καθαρά και δυνατά την αυτονόητη αποδοκιμασία και καταδίκη τους».
Τέλος, ανέφερε πως «η Δημοκρατία μας δεν τρομοκρατείται, η Νέα Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται».
Η ανάρτηση Θεοχάρη
Σήμερα, οργανωμένη ομάδα γνωστών-αγνώστων επιτέθηκε στο πολιτικό μου γραφείο στον Άγιο Δημήτριο, την ώρα που οι συνεργάτες μου βρίσκονταν μέσα.
Κανείς δεν τραυματίστηκε και αυτό είναι το μόνο παρήγορο στοιχείο μιας ενέργειας που δεν στρέφεται μόνο εναντίον προσώπων, αλλά… pic.twitter.com/S2xtDedYnF
— Harry Theoharis (@htheoharis) October 29, 2025
