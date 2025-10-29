newspaper
Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Χάρης Θεοχάρης: Επίθεση στα γραφεία του υφυπουργού – «Έβαλαν φωτιά στην είσοδο των γραφείων που είχαν κόσμο», καταγγέλλει η ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 29 Οκτωβρίου 2025 | 12:22

Χάρης Θεοχάρης: Επίθεση στα γραφεία του υφυπουργού – «Έβαλαν φωτιά στην είσοδο των γραφείων που είχαν κόσμο», καταγγέλλει η ΝΔ

Η ΝΔ καταδίκασε την επίθεση στο πολιτικό γραφείο του υφυπουργού Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη και κάλεσε όλα τα κόμματα «να εκφράσουν καθαρά και δυνατά την αυτονόητη αποδοκιμασία και καταδίκη τους»

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πρήξιμο; Δες τι φταίει και πώς να απαλλαγείς φυσικά

Πρήξιμο; Δες τι φταίει και πώς να απαλλαγείς φυσικά

Spotlight

Επίθεση στα γραφεία του υφυπουργού Εξωτερικών και βουλευτή Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών Χάρη Θεοχάρη στον Άγιο Δημήτριο καταγγέλλει με ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία.

«Είναι μια ακόμα φασιστική ενέργεια των θρασύδειλων τραμπούκων, οι οποίοι μάλιστα δεν δίστασαν να βάλουν φωτιά στην είσοδο του γραφείου την ώρα που βρίσκονταν εργαζόμενοι εντός αυτού!», τόνισε η ΝΔ.

«Η Νέα Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται»

Ακολούθως το κυβερνών κόμμα επισήμανε πως «καταδικάζουμε την επίθεση και καλούμε όλα τα κόμματα να εκφράσουν καθαρά και δυνατά την αυτονόητη αποδοκιμασία και καταδίκη τους».

Τέλος, ανέφερε πως «η Δημοκρατία μας δεν τρομοκρατείται, η Νέα Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται».

Η ανάρτηση Θεοχάρη

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Eurobank Equities: Τα 3 στοιχεία που αξίζουν προσοχής στο deal ΟΠΑΠ – Allwyn

Eurobank Equities: Τα 3 στοιχεία που αξίζουν προσοχής στο deal ΟΠΑΠ – Allwyn

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πρήξιμο; Δες τι φταίει και πώς να απαλλαγείς φυσικά

Πρήξιμο; Δες τι φταίει και πώς να απαλλαγείς φυσικά

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις
Ληξιπρόθεσμα χρέη: Στα 111,8 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2025

Ληξιπρόθεσμα χρέη: Στα 111,8 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2025

inWellness
inTown
«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Τσουκαλάς: Ο Παύλος Μαρινάκης υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών και ψεύδεται ανερυθρίαστα σε απευθείας μετάδοση
ΠΑΣΟΚ 29.10.25

Τσουκαλάς: Ο Παύλος Μαρινάκης υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών και ψεύδεται ανερυθρίαστα σε απευθείας μετάδοση

«Το μόνο ακριβές στα λεγόμενα του κ. Μαρινάκη ήταν ότι η τροπολογία χρειαζόταν για να "είναι όλοι στην ίδια σελίδα"», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Διχαστικός ο Παύλος Μαρινάκης, «επαναστατική γυμναστική» η διαμαρτυρία για τα Τέμπη
Πολιτική Γραμματεία 29.10.25

Διχαστικός ο Παύλος Μαρινάκης, «επαναστατική γυμναστική» η διαμαρτυρία για τα Τέμπη

Μιλώντας ειρωνικά και απαξιωτικά για τις κοινωνικές διαμαρτυρίες και κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι επενδύσει στο μπάχαλο, ο Παύλος Μαρινάκης στη «γραμμή» του τοξικού διχασμού, που θυμίζει άλλες εποχές, υπερασπίστηκε την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη. «Παραμύθια της Χαλιμάς» ότι φεύγει ο Μητσοτάκης και έρχεται ο Δένδιας. Τα καρφιά σε Τσίπρα και Σαμαρά

Σύνταξη
Άγνωστος Στρατιώτης: Αντιπολιτευτικά πυρά στην κυβέρνηση – Αποδίδουν «υποκρισία» και «επικοινωνιακή πολιτική»
Πολιτική αντιπαράθεση 29.10.25

Αντιπολιτευτικά πυρά στην κυβέρνηση για τον «Άγνωστο Στρατιώτη» - Αποδίδουν «υποκρισία» και «επικοινωνιακή πολιτική»

Ο Παύλος Χρηστίδης από το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και ο Κώστας Ζαχαριάδης από τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εκτόξευσαν πυρά κατά της κυβέρνησης για το ζήτημα της τροπολογίας του Αγνώστου Στρατιώτη

Σύνταξη
Μήτε να τον δει, μήτε να τον αντικρίσει ο Αντώνης τον Κυριάκο
in Confidential 29.10.25

Μήτε να τον δει, μήτε να τον αντικρίσει ο Αντώνης τον Κυριάκο

Δίχως ευτράπελα πέρασε η εθνική μας γιορτή αλλά τα πιο όμορφα έρχονται. Η συνομιλία Μητσοτάκη-Δένδια, το νέο άδειασμα από τον Αντώνη Σαμαρά και οι κινήσεις που αναμένονται με ενδιαφέρον από τον Αλέξη Τσίπρα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Δημοσκόπηση: Κρίση εμπιστοσύνης στην Κεντροαριστερά – Το 33% πιστεύει ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να ηγηθεί της ανασυγκρότησης
Τι λένε οι πολίτες 28.10.25

Κρίση εμπιστοσύνης στην Κεντροαριστερά - Το 33% πιστεύει ότι ο Τσίπρας μπορεί να ηγηθεί της ανασυγκρότησης

Έντονο προβληματισμό για το χώρο της Κεντροαριστεράς δημιουργούν τα ευρήματα σε δημοσκόπηση της Prorata. Έχει απαξιωθεί δηλώνει το 32% των αριστερών-κεντροαριστερών, επιρρίπτοντας ευθύνες στις ηγεσίες των κομμάτων για την πολυδιάσπαση. Ζητάνε ρεαλιστικό πρόγραμμα και σύγκλιση δυνάμεων. Με μεγάλη διαφορά πρώτος ο Αλέξης Τσίπρας ως ικανότερος να ηγηθεί μιας ανασυγκρότησης του προοδευτικού χώρου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τασούλας: Το θρυλικό ΟΧΙ είναι το μέγιστο και έσχατο μάθημα της γενιάς του ’40 προς τη σύγχρονη εποχή μας
Δήλωση ΠτΔ 28.10.25

Τασούλας: Το θρυλικό ΟΧΙ είναι το μέγιστο και έσχατο μάθημα της γενιάς του '40 προς τη σύγχρονη εποχή μας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας έκανε δηλώσεις μετά το πέρας της στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη για την 28η Οκτωβρίου

Σύνταξη
Δένδιας: Προχωράμε την «Ατζέντα 2030» για να μπορεί η Ελλάδα να επαναδιατυπώνει το «Όχι» σε κάθε απειλή
Μήνυμα για 28η Οκτωβρίου 28.10.25

Δένδιας: Προχωράμε την «Ατζέντα 2030» για να μπορεί η Ελλάδα να επαναδιατυπώνει το «Όχι» σε κάθε απειλή

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας δίνει το παρών στη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη - Το μήνυμά του για την 28η Οκτωβρίου

Σύνταξη
Σαμαράς για 28η Οκτωβρίου: Ο λαός είπε «ΟΧΙ» στην υποταγή, δεν υπολόγισε «διεθνείς συσχετισμούς»
Έπος του '40 28.10.25

Σαμαράς για 28η Οκτωβρίου: Ο λαός είπε «ΟΧΙ» στην υποταγή, δεν υπολόγισε «διεθνείς συσχετισμούς»

Ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, επισήμανε πως «εκείνο το ΟΧΙ στην Υποταγή, ήταν ΝΑΙ στην Αξιοπρέπεια και στην Ελευθερία! Γιατί αυτό μάθαμε να κάνουμε. Κι άλλο δεν ξέρουμε».

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Οι νέες λαμπρές σελίδες της Ιστορίας θα γραφτούν και πάλι από τον οργανωμένο λαό
Μήνυμα για 28η 28.10.25

Κουτσούμπας: Οι νέες λαμπρές σελίδες της Ιστορίας θα γραφτούν και πάλι από τον οργανωμένο λαό

«Που ορθώνει το ανάστημα του, υπερασπίζεται τη ζωή και τις ανάγκες του και παλεύει με κάθε τρόπο για να επιβάλει το δίκιο του», τόνισε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι θα είναι ο νέος προπονητής της Γιουβέντους»
Ποδόσφαιρο 29.10.25

«Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι θα είναι ο νέος προπονητής της Γιουβέντους»

Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι συμφώνησε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Γιουβέντους, με συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2026 και δυνατότητα επέκτασης ανάλογα την πορεία της ομάδας στο Champions League.

Σύνταξη
«Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους»: Άνοιξε η πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου για κύρια κατοικία
Στεγαστική κρίση 29.10.25

Άνοιξε η πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου στο πλαίσιο του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για νέους» έχει οριστεί η 30η Απριλίου 2026 - Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα

Σύνταξη
«Πρέπει να είναι κόπανος η άλλη»: Η Βικτόρια Μπέκαμ για τη σχέση της με τις άλλες γυναίκες – χωρίς να λέει το όνομα της Νίκολα Πελτζ
Ξεκατίνιασμα 29.10.25

«Πρέπει να είναι κόπανος η άλλη»: Η Βικτόρια Μπέκαμ για τη σχέση της με τις άλλες γυναίκες – χωρίς να λέει το όνομα της Νίκολα Πελτζ

Με την κόντρα μέσα στην οικογένεια να αγγίζει το κόκκινο τους τελευταίους μήνες, η Βικτόρια Μπέκαμ μίλησε για τη σχέση της με τις άλλες γυναίκες. Και ήταν ξεκάθαρη, έστω κι αν δεν είπε ποτέ το όνομα της νύφη της Νίκολα Πελτζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ολυμπιακός: Το depth chart με τον Κίναν Έβανς και η δύσκολη… εξίσωση του Μπαρτζώκα
Euroleague 29.10.25

Το depth chart με τον Κίναν Έβανς και η δύσκολη... εξίσωση του Μπαρτζώκα

Ο Κίναν Έβανς είναι ξανά διαθέσιμος, με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να προπονείται για πρώτη φορά πλήρης – Πώς έχει διαμορφωθεί το ρόστερ που έχει στα χέρια του ο Γιώργος Μπαρτζώκας…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Τσουκαλάς: Ο Παύλος Μαρινάκης υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών και ψεύδεται ανερυθρίαστα σε απευθείας μετάδοση
ΠΑΣΟΚ 29.10.25

Τσουκαλάς: Ο Παύλος Μαρινάκης υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών και ψεύδεται ανερυθρίαστα σε απευθείας μετάδοση

«Το μόνο ακριβές στα λεγόμενα του κ. Μαρινάκη ήταν ότι η τροπολογία χρειαζόταν για να "είναι όλοι στην ίδια σελίδα"», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Στέγαση: Μια κρίση που απειλεί τα θεμέλια της δημοκρατίας – Η λύση βρίσκεται στην πολιτική βούληση
Κοινωνικό συμβόλαιο 29.10.25

Στέγαση: Μια κρίση που απειλεί τα θεμέλια της δημοκρατίας – Η λύση βρίσκεται στην πολιτική βούληση

Πώς οι φτωχότερες μεταπολεμικές κοινωνίες αντιμετώπισαν τις ανάγκες για στέγαση και οι σύγχρονες δεν μπορούν; Και γιατί η αχαλίνωτη κερδοσκοπία στην αγορά ακινήτων απειλεί το κοινωνικό συμβόλαιο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Διχαστικός ο Παύλος Μαρινάκης, «επαναστατική γυμναστική» η διαμαρτυρία για τα Τέμπη
Πολιτική Γραμματεία 29.10.25

Διχαστικός ο Παύλος Μαρινάκης, «επαναστατική γυμναστική» η διαμαρτυρία για τα Τέμπη

Μιλώντας ειρωνικά και απαξιωτικά για τις κοινωνικές διαμαρτυρίες και κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι επενδύσει στο μπάχαλο, ο Παύλος Μαρινάκης στη «γραμμή» του τοξικού διχασμού, που θυμίζει άλλες εποχές, υπερασπίστηκε την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη. «Παραμύθια της Χαλιμάς» ότι φεύγει ο Μητσοτάκης και έρχεται ο Δένδιας. Τα καρφιά σε Τσίπρα και Σαμαρά

Σύνταξη
Έρευνα: Η γυναικεία καρδιά αντιδρά καλύτερα στην άσκηση – Γιατί οι άνδρες πρέπει να προσπαθήσουν διπλά
Έρευνα 29.10.25

Η γυναικεία καρδιά ανταποκρίνεται καλύτερα στην άσκηση - Γιατί οι άνδρες πρέπει να προσπαθήσουν διπλά

Οι γυναίκες που γυμνάζονται περίπου τέσσερις ώρες την εβδομάδα μπορούν να προστατεύσουν αποτελεσματικά την καρδιά τους - Πώς εξηγείται το βιολογικό τους πλεονέκτημα

Σύνταξη
Τζοσέπ Μαρτίνεθ: Ο τερματοφύλακας της Ίντερ κινδυνεύει με φυλάκιση για ανθρωποκτονία από αμέλεια
Ποδόσφαιρο 29.10.25

Τζοσέπ Μαρτίνεθ: Ο τερματοφύλακας της Ίντερ κινδυνεύει με φυλάκιση για ανθρωποκτονία από αμέλεια

Ο δεύτερος τερματοφύλακας της Ίντερ, Τζοσέπ Μαρτίνεθ, κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης από 2 έως 7 χρόνια, καθώς κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Σύνταξη
Αυτόχθονες ιθαγενείς: Οι μισές από τις 197 φυλές στον κόσμο κινδυνεύουν με εξαφάνιση
Κόσμος 29.10.25

Κραυγή αγωνίας: Οι μισές από τις φυλές των αυτόχθονων ιθαγενών απειλούνται - Ο ρόλος των influencer

Οι φυλές αυτές των ιθαγενών επιβιώνουν με το κυνήγι, το ψάρεμα και την καλλιέργεια μικρής κλίμακας, διατηρώντας γλώσσες και παραδόσεις που προηγούνται των σύγχρονων εθνικών κρατών

Σύνταξη
Ένας στους τρεις πιστεύει ότι τα φαντάσματα υπάρχουν – αλλά κανείς δεν τολμά να το πει στους φίλους του
X-Files 29.10.25

Ένας στους τρεις πιστεύει ότι τα φαντάσματα υπάρχουν – αλλά κανείς δεν τολμά να το πει στους φίλους του

Με το Χάλογουιν να πλησιάζει, μια νέα έρευνα έδειξε ότι ένας στους τρεις ανθρώπους πιστεύει στα φαντάσματα. Το Τέρας του Λοχ Νες δεν είχε την ίδια τύχη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Λειψυδρία: Εντείνεται η ανησυχία από τη δραματική συρρίκνωση του Μόρνου – Απόκοσμο τοπίο η τεχνητή λίμνη
Λειψυδρία 29.10.25

Εντείνεται η ανησυχία από τη δραματική συρρίκνωση του Μόρνου - Απόκοσμο τοπίο η τεχνητή λίμνη (βίντεο)

«Λογικό να υπάρχει ανησυχία, ειδικά αν ο φετινός χειμώνας έχει λίγα χιόνια και λίγες βροχές» λέει ο διευθυντής ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, για τον κίνδυνο από τη λειψυδρία

Σύνταξη
Τι ενδέχεται να λύσει το τετ-α-τετ Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ – Τα κρίσιμα ζητήματα
Κόσμος 29.10.25

Τι ενδέχεται να λύσει το τετ-α-τετ Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ – Τα κρίσιμα ζητήματα

Συνάντηση θα έχουν ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ, όπου θα συζητήσουν για φλέγοντα ζητήματα που φέρεται να ταλανίζουν αμφότερες πλευρές εδώ και αρκετό καιρό

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο