Ο Μπιλ Γκέιτς ζητά αλλαγή προτεραιοτήτων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
Περιβάλλον 28 Οκτωβρίου 2025

Ο Μπιλ Γκέιτς ζητά αλλαγή προτεραιοτήτων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Η προστασία της υγείας και της ευημερίας σε έναν κόσμο που θερμαίνεται έχει μεγαλύτερη σημασία από τους βραχυπρόιεσμους στόχους μείωσης των εκπομπών, υποστηρίζει ο Γκέιτς.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ένας στους 4 τρώει μόνος του στο τραπέζι και είναι δυστυχισμένος

Ένας στους 4 τρώει μόνος του στο τραπέζι και είναι δυστυχισμένος

Spotlight

Σε ανάρτησή του ενόψει της Συνόδου του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP30) που ξεκινά τον επόμενο μήνα στη Βραζιλία, ο Μπιλ Γκέιτς ζητά από κυβερνήσεις και οργανώσεις να μην εστιάζονται σε στόχους περιορισμού της θερμοκρασίας, αλλά σε μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Εν μέσω δυστοπικών προειδοποιήσεων για την παγκόσμια θέρμανση, η διεθνής κοινότητα εστιάζεται υπερβολικά σε βραχυπρόθεσμους στόχους μείωσης των εκπομπών άνθρακα, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι διαθέσιμοι πόροι για τη βελτίωση της ανθρώπινης ζωής σε έναν κόσμο όπου η θερμοκρασία ανεβαίνει, γράφει ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Microsoft.

Στην ανάρτησή του, ζητά να αναγνωριστεί ως προτεραιότητα η υγεία και η ευημερία, μια «στροφή στρατηγικής» για ένα καλύτερο μέλλον.

Η κλιματική αλλαγή είναι μεν μείζον πρόβλημα αλλά «δεν θα καταστρέψει τον πολιτισμό» γράφει ο Γκέιτς. Και αυτό σημαίνει ότι η θερμοκρασία του πλανήτη δεν πρέπει να είναι το βασικό μέτρο της προόδου. Αντ’ αυτού, έμφαση πρέπει να δοθεί στην κλιματική ανθεκτικότητα μέσω επενδύσεων για την ενεργειακή ασφάλεια, την υγεία και τη γεωργία.

Οι τομείς αυτοί, υποστήριξε, θα προσέφεραν πιο ισότιμα οφέλη από ό,τι οι κλιματικοί στόχοι και θα πρέπει να βρίσκονται στο κέντρο των κλιματικών στρατηγικών που θα εξεταστούν στην COP30.

Κάλεσε επίσης τους επενδυτές να ποντάρουν σε τεχνολογίες καθαρής ενέργειας ώστε να μειωθεί ταχύτερα το κόστος.

Ασθένειες και φυσικές καταστροφές

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο Γκέιτς δήλωσε ότι η εξάλειψη της ελονοσίας θα ήταν μεγαλύτερη επιτυχία από μια μικρή μείωση της θερμοκρασίας. «Θα άφηνα τη θερμοκρασία να ανέβει κατά 0,1 βαθμούς προκειμένου να απαλλαγούμε από την ελονοσία. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τη δυστυχία που υπάρχει σήμερα» είπε.

Ο Γκέιτς υποστήριξε ότι η υγεία και η ευημερία είναι οι καλύτερες άμυνες απέναντι στην κλιματική αλλαγή, επικαλούμενος μελέτη του Πανεπιστημίου του Σικάγο που έδειχνε ότι οι θάνατοι λόγω της παγκόσμιας θέρμανσης θα μπορούσαν να περιοριστούν κατά 50% χάρη στην οικονομική ανάπτυξη μέχρι τα τέλη του αιώνα.

Όπως επισήμανε, οι θάνατοι που αποδίδονται άμεσα σε φυσικές καταστροφές μειώθηκαν κατά 90% τον τελευταίο αιώνα στους 40 με 50 χιλιάδες τον χρόνο, κυρίως χάρη στις ανθεκτικότερες υποδομές και τα συστήματα προειδοποίησης.

Ο Γκέιτς, ο οποίος έχει δεσμευτεί να αφήσει σχεδόν όλη την περιουσία του, περίπου 200 δισεκατομμύρια δολάρια, στο φιλανθρωπικό του ίδρυμα, έχει επενδύσει δισεκατομμύρια στην ανάπτυξη λύσεων καθαρής ενέργειας και οι απόψεις του έχουν επιρροή στις συζητήσεις για την κλιματική αλλαγή.

Ο Γκέιτς καταλήγει τη μακροσκελή ανάρτησή του ζητώντας από τις κυβερνήσεις να λαμβάνουν αποφάσεις σύμφωνα με τα δεδομένα και να ελέγχουν πώς αξιοποιούνται οι πόροι για παροχή κλιματικής βοήθειας.

Στην COP30, η οποία θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 10-21 Νοεμβρίου στο Μπέλεμ της Βραζιλίας, οι κυβερνήσεις θα παρουσιάσουν νέες κλιματικές δεσμεύσεις και θα αξιολογήσουν την πρόοδο για την επίτευξη των στόχων καθαρής ενέργειας που τέθηκαν σε προηγούμενες συνόδους.

Την Τρίτη, ο επικεφαλής του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε ότι ο στόχος για συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας στους 1,5 βαθμούς Κελσίου έχει πια χαθεί.

Όπως επισήμανε, οι εθνικές δεσμεύσεις που έχουν μέχρι στιγμής υποβληθεί ενόψει της συνόδου οδηγούν σε μείωση των εκπομπών άνθρακα κατά 10% έως το 2030, πολύ κάτω από το απαιτούμενο ποσοστό του 60%.

