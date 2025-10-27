sports betsson
Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
28η Οκτωβρίου: Κλειστός ο σταθμός του Μετρό στο Σύνταγμα - Αλλαγές και στις γραμμές του Τραμ
Στη φυλακή ενδέκατος κατηγορούμενος για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Σοκαριστικό: Φοιτήτρια έκανε απόπειρα απαγωγής επιθετικού της Ζενίτ – Τον έσωσε περαστικός (vid)
Ποδόσφαιρο 27 Οκτωβρίου 2025 | 15:50

Ένα απίθανο περιστατικό συνέβη στην Αγία Πετρούπολη, καθώς τέσσερις άνδρες επιχείρησαν να απαγάγουν τον παίκτη της Ζενίτ, Αντρέι Μοστοβόι, αλλά σώθηκε τελευταία στιγμή από έναν περαστικό.

Ένα σκηνικό βγαλμένο από ταινία εκτυλίχθηκε στην Αγία Πετρούπολη, με απόπειρα απαγωγής σε παίκτη της Ζενίτ.

Συγκεκριμένα, ο Ρώσος μέσος περπατούσε στον δρόμο, όταν οι τέσσερις άνδρες του επιτέθηκαν και προσπάθησαν να τον βάλουν με το ζόρι σε ένα αυτοκίνητο. Ωστόσο, εκείνη την ώρα περνούσε από το σημείο ο Αλεξάντερ Γκρακούν, ο οποίος είναι παίκτης χόκεϊ και έσπευσε να τον βοηθήσει, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο με τον επιθετικό της Ζενίτ

Η ρωσική αστυνομία συνέλαβε τους τέσσερις εγκληματίες που επιχείρησαν να απαγάγουν τον Μοστοβόι, ενώ το περίεργο της υπόθεσης είναι ότι η απαγωγή σχεδιάστηκε από μια δευτεροετή φοιτήτρια σε ένα τοπικό πανεπιστήμιο, η οποία επικοινώνησε με τους απαγωγείς μέσω μηνυμάτων στο Telegram.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Δεύτερη ημέρα απωλειών στην αγορά – Μεγάλα βαρίδια οι Alpha Bank και Πειραιώς

ΚΑΠ: Υπάρχει «εύκολη λύση» για τη γεωργία; – Τα σενάρια

ΚΑΠ: Υπάρχει «εύκολη λύση» για τη γεωργία; – Τα σενάρια

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Τουρκία: Αποκαλύψεις σοκ με διαιτητές να διατηρούν λογαριασμούς σε στοιχηματικές εταιρίες
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Τουρκία: Αποκαλύψεις σοκ με διαιτητές να διατηρούν λογαριασμούς σε στοιχηματικές εταιρίες

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της τουρκικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Ιμπραήμ Χασιομάνογλου, περισσότερο από 300 διαιτητές στη χώρα έχουν λογαριασμούς σε στοιχηματικές εταιρίες.

«Ημέρα 386 χωρίς κούρεμα»: Ένα βήμα πιο κοντά στον… μπαρμπέρη ο οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (pic)
Ποδόσφαιρο 27.10.25

«Ημέρα 386 χωρίς κούρεμα»: Ένα βήμα πιο κοντά στον… μπαρμπέρη ο οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (pic)

Πολύ κοντά στον στόχο του βρίσκεται ο ακούρευτος φίλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Φρανκ Ίλετ, ο οποίος είναι μόλις 2 νίκες μακριά από το να… αποχωριστεί την αφάνα του.

Πετρούνιας: «Σημασία έχει ότι τα παιδιά μου, με βλέπουν να μην τα παρατάω»
Άλλα Αθλήματα 27.10.25

Πετρούνιας: «Σημασία έχει ότι τα παιδιά μου, με βλέπουν να μην τα παρατάω»

Ο Λευτέρης Πετρούνιας επέστρεψε στην Ελλάδα μετά την 5η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Τζακάρτα και στο αεροδρόμιο τον υποδέχθηκαν η σύζυγος και οι δύο κόρες του.

Ο Αστέρας εξέδωσε ανακοίνωση για τη διαιτησία με Παναθηναϊκό: «Να μην οριστεί ξανά ο Τζήλος σε παιχνίδι μας»
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Ο Αστέρας εξέδωσε ανακοίνωση για τη διαιτησία με Παναθηναϊκό: «Να μην οριστεί ξανά ο Τζήλος σε παιχνίδι μας»

Ο Αστέρας Τρίπολης διαμαρτύρεται έντονα για τη διαιτησία στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και «βράζουν» με τις αποφάσεις που πήρε ο Θανάσης Τζήλος, μαζί με τον Ιωάννη Παπαδόπουλο που ήταν στο VAR.

«Τρελάθηκε» ο Βινίσιους όταν τον έβγαλε ο Αλόνσο από το «Clasico»: «Εγώ αλλαγή; Φεύγω από την ομάδα» (vid)
Ποδόσφαιρο 27.10.25

«Τρελάθηκε» ο Βινίσιους όταν τον έβγαλε ο Αλόνσο από το «Clasico»: «Εγώ αλλαγή; Φεύγω από την ομάδα» (vid)

Έντονο διάλογο είχε ο Βινίσιους με τον προπονητή του, με την απόφαση του Τσάμπι Αλόνσο να τον βγάλει στο 73ο λεπτό αποχωρώντας απευθείας για τα αποδυτήρια.

Τι είπε ο Αντετοκούνμπο για την ήττα από τους Καβαλίερς: «Οι καλές ομάδες δεν χάνουν δύο φορές στη σειρά»
Μπάσκετ 27.10.25

Τι είπε ο Αντετοκούνμπο για την ήττα από τους Καβαλίερς: «Οι καλές ομάδες δεν χάνουν δύο φορές στη σειρά»

Mετά την ήττα στο Κλίβελαντ, o Γιάννης Αντετοκούνμπο στάθηκε στη νοοτροπία που πρέπει να έχουν οι Μπακς και την ανάγκη για άμεση αντίδραση κόντρα στους Νικς

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση, αντί να θωρακίζει τη χώρα, απαξιώνει στρατηγικά έργα
«Αλυσίδα αποτυχιών» 27.10.25

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση, αντί να θωρακίζει τη χώρα, απαξιώνει στρατηγικά έργα

Το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί άλλο να πορεύεται με κυβερνήσεις που «παραδίδουν καμένες εκτάσεις και ακυρωμένα έργα». Χρειάζεται ριζική αλλαγή, με σχέδιο, ευθύνη και σοβαρότητα.

Μεσσηνία: Το κρυφό δρομολόγιο των δραστών με το σκούτερ και η μαρτυρία σοκ που φέρνει νέα τροπή στη διπλή δολοφονία
Ελλάδα 27.10.25

Μεσσηνία: Το κρυφό δρομολόγιο των δραστών με το σκούτερ και η μαρτυρία σοκ που φέρνει νέα τροπή στη διπλή δολοφονία

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας για το έγκλημα στη Μεσσηνία με τους έμπειρους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. να αναλύουν όλα τα στοιχεία που θα τους οδηγήσουν σε όλα τα εμπλεκόμενα άτομα

Χιούστον: Ζευγάρι δισεκατομμυριούχων δωρίζει την αμύθητη περιουσία του – Τι αφήνουν στους απογόνους τους
Χιούστον 27.10.25

Ζευγάρι δισεκατομμυριούχων δωρίζει την αμύθητη περιουσία του - Τι αφήνουν στους απογόνους τους

Είναι από τους πλουσιότερους κατοίκους του Χιούστον και από τους πρώτους που υπέγραψαν την Υπόσχεση Δωρεάς, μια φιλανθρωπική εκστρατεία που ξεκίνησε το 2010 από τους Μπιλ Γκέιτς, Μελίντα Φρεντς Γκέιτς και Γουόρεν Μπάφετ.

Τα μυστικά της Γουίτνεϊ Χιούστον – Ένα coming out και δύο ρομαντικές σχέσεις ταυτόχρονα
Πίσω στα 80s 27.10.25

Τα μυστικά της Γουίτνεϊ Χιούστον - Ένα coming out και δύο ρομαντικές σχέσεις ταυτόχρονα

Το «Saving All My Love for You» χάρισε στη Γουίτνεϊ Χιούστον διεθνή φήμη το 1985, αλλά πίσω από αυτή την τρυφερή μπαλάντα κρυβόταν μια μυστική ιστορία που θα διαμόρφωνε την καριέρα και τη μοίρα της.

Η Μόσχα απαντά στις προειδοποιήσεις Τραμπ για τον πύραυλο Burevestnik: «Είναι εθνικό μας συμφέρον»
«Έτσι είναι» 27.10.25

Η Μόσχα απαντά στις προειδοποιήσεις Τραμπ για τον πύραυλο Burevestnik: «Είναι εθνικό μας συμφέρον»

Η Νορβηγία επιβεβαίωσε ότι η Ρωσία δοκίμασε τον πυρηνοκίνητο πύραυλο Burevestnik. Ο Αμερικανός σχολίασε το γεγονός με μια έμμεση απειλή, αλλά το Κρεμλίνο δεν φοβάται «πλήγμα στις διμερείς σχέσεις».

Πούτιν: Οι σχέσεις Μόσχας – Πιονγκγιάνγκ εξελίσσονται «όπως αναμενόταν»
Βαθαίνει η συνεργασία 27.10.25

Οι σχέσεις Μόσχας - Πιονγκγιάνγκ εξελίσσονται «όπως αναμενόταν», λέει ο Πούτιν

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε με την υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας, Τσόε Σον Χούι, ενώ θυμήθηκε την πρόσφατη συνάντηση που είχε τον Σεπτέμβριο στην Κίνα με τον Κιμ Γιονγκ Ουν

ΠΑΣΟΚ για παραίτηση Καϊμακάμη: Το επιτελικό κράτος των αρίστων του Μητσοτάκη, παράγει μόνο διαφθορά
Επικαιρότητα 27.10.25

ΠΑΣΟΚ για παραίτηση Καϊμακάμη: Το επιτελικό κράτος των αρίστων του Μητσοτάκη, παράγει μόνο διαφθορά

Άλλη μια απόδειξη ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν λειτουργεί υπερ όλων των πολτών αλλά ως κομματικός πελατειακός ψηφοθηρικός μηχανισμός βλέπει το ΠΑΣΟΚ στην υπόθεση Καϊμακάμη. Τον διόρισαν γιατί ήταν δικός τους, τον έβαλαν να παραιτηθεί στα κρυφά και όλα «τακτοποιήθηκαν»

Μανιάτης: Ευρωπαϊκά όπλα στην Τουρκία που απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα και κατέχει το 37% της Κύπρου;
«Είναι δυνατόν;» 27.10.25

Μανιάτης: Ευρωπαϊκά όπλα στην Τουρκία που απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα και κατέχει το 37% της Κύπρου;

Δεν μπορεί να υπάρχει ούτε καν συζήτηση για τη συμμετοχή της Τουρκίας, τόσο στο πρόγραμμα rearmEU και SAFE όσο και στη νέα Αρχιτεκτονική Ασφαλείας της Ένωσης, τονίζει ο Γιάννης Μανιάτης.

Μίκι κάνε πέρα! Πώς η σκυλίτσα από την Αυστραλία Bluey έγινε παγκόσμιο φαινόμενο 2 δισ. – «Όπως MrBeast»
Υπερδύναμη 27.10.25

Μίκι κάνε πέρα! Πώς η σκυλίτσα από την Αυστραλία Bluey έγινε παγκόσμιο φαινόμενο 2 δισ. – «Όπως MrBeast»

Το Bluey ξεκίνησε ως μια σειρά κινουμένων σχεδίων για παιδιά. Σήμερα το καρτούν με καταγωγή από την Αυστραλία  είναι ένα παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο και μια εμπορική δύναμη που υπολογίζεται πως αγγίζει τα 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ

Η ΕΕ μιμείται τον Τραμπ: Θα κόψει τη διεθνή βοήθεια για την υγεία «για να ενισχύσει την παρουσία της αλλού»
«Πρώτα η ΕΕ;» 27.10.25

Η ΕΕ μιμείται τον Τραμπ: Θα κόψει τη διεθνή βοήθεια για την υγεία «για να ενισχύσει την παρουσία της αλλού»

Μαζικές περικοπές στη βοήθεια που προσφέρει η ΕΕ σε διεθνή υγειονομικά προγράμματα, κρίσιμα για τις φτωχές χώρες, εξετάζει η ΕΕ. Στόχος, να αυξήσει την επιρροή αλλού και να ενισχύσει την άμυνα.

Τραμπ: Μπορούν οι κυρώσεις του να πείσουν τις χώρες να μην αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο;
Διπλός στόχος 27.10.25

Μπορούν οι κυρώσεις Τραμπ να πείσουν τις χώρες να μην αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο;

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε κυρώσεις στους ρωσικούς πετρελαϊκούς κολοσσούς Rosneft και Lukoil - Ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις αυτής της απόφασης

Τι θα κέρδιζε ο Κιμ από μια συνάντηση με Τραμπ και τι τελικά επιλέγει;
Η αντζέντα 27.10.25

Τι θα κέρδιζε ο Κιμ από μια συνάντηση με Τραμπ και τι τελικά επιλέγει;

Μια «μίνι» σύνοδος Κιμ-Τραμπ θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για περαιτέρω διαπραγματεύσεις μεταξύ αξιωματούχων. Αλλά η αντζέντα της Πιονγκγιάνγκ ίσως να είναι διαφορετική.

Χαμάς: Δήλωσε στους μεσολαβητές ότι εργάζεται για να ανακτήσει επτά με εννέα σορούς ομήρων στη Γάζα
Στα συντρίμμια 27.10.25

Η Χαμάς δήλωσε στους μεσολαβητές ότι εργάζεται για να ανακτήσει επτά με εννέα σορούς ομήρων στη Γάζα

Τι ζήτησε η Χαμάς - Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν έχασε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, οι μεσολαβητές επιτρέπουν την αντιμετώπιση άμεσων απειλών

Ο Ρονάλντο ήταν πιο καθοριστικός στη Ρεάλ Μαδρίτης απ' ό,τι ο Μέσι στην Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Ο Ρονάλντο ήταν πιο καθοριστικός στη Ρεάλ Μαδρίτης απ’ ό,τι ο Μέσι στην Μπαρτσελόνα

Μελέτη Ισπανών ερευνητών καταδεικνύει ότι η αποδοτικότητα και η επίδραση του Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν σημαντικότερες για τους «μερένγκες» από εκείνες του Λιονέλ Μέσι στους «μπλαουγράνα».

«Όλα είναι τέχνη. Όλα είναι πολιτική»: Πώς ο Άι Γουέι Γουέι απέδειξε ότι τέχνη και πολιτική είναι έννοιες αχώριστες
Ai Weiwei's Turandot 27.10.25

«Όλα είναι τέχνη. Όλα είναι πολιτική»: Πώς ο Άι Γουέι Γουέι απέδειξε ότι τέχνη και πολιτική είναι έννοιες αχώριστες

Από κομπάρσος του Τζεφιρέλι στη Νέα Υόρκη, ο Άι Γουέι Γουέι γίνεται σκηνοθέτης της δικής του Turandot στην Όπερα της Ρώμης, μετατρέποντας το όραμα του Πουτσίνι σε πολιτική αλληγορία για την ελευθερία.

