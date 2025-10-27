Ελ Κααμπί σε Ταρέμι: «MVP, MVP, MVP» (vid)
Υπέροχη στιγμή στο «Γ. Καραϊσκάκης» λίγο μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ, με τον Ελ Κααμπί να αποθεώνει τον Ταρέμι για την εμφάνισή του.
Μίλησαν τα… κανόνια στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» το βράδυ της Κυριακής (26/10) με τους Αγιούμπ Ελ Κααμπί και Μεχντί Ταρέμι να σκοράρουν στη 2-0 νίκη του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ, στο ντέρμπι της ένατης αγωνιστικής της Super League.
Οι δύο επιθετικοί των Πειραιωτών άλλαξαν την ιστορία του ματς με τα γκολ τους, ενώ με τη λήξη του αγώνα χάρισαν και μία ξεχωριστή στιγμή.
Ο Ελ Κααμπί αποθέωσε τον Ταρέμι για την εμφάνισή του, τραγουδώντας «MVP, MVP, MVP» δείχνοντας την εξαιρετική μεταξύ τους σχέση, αλλά και το κλίμα στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού.
Δείτε την αποθέωση του Ελ Κααμπί στον Ταρέμι
🔊 MVP: @mehditaremi9@AyoubElKaabi 🫂
𝐎𝐋𝐘𝐌𝐏𝐈𝐀𝐂𝐎𝐒 𝐅𝐀𝐌𝐈𝐋𝐘#OlympiacosFC pic.twitter.com/PlDyDaFLCm
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 26, 2025
