27.10.2025 | 16:54
28η Οκτωβρίου: Κλειστός σταθμός στο Μετρό, ρυθμίσεις και στο Τραμ
Σίγουρα έχεις δει αυτό το όνειρο: Γιατί βλέπουμε στον ύπνο μας ότι μας πέφτουν τα δόντια;
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 27 Οκτωβρίου 2025 | 20:38

Σίγουρα έχεις δει αυτό το όνειρο: Γιατί βλέπουμε στον ύπνο μας ότι μας πέφτουν τα δόντια;

Αν έχεις ονειρευτεί ότι τα δόντια σου πέφτουν μπροστά σε κόσμο, σε μια επαγγελματική συνάντηση ή λίγο πριν από ένα ραντεβού, δεν είσαι μόνος

Σύνταξη
Social burnout: Όταν η κοινωνική επαφή μας εξαντλεί

Social burnout: Όταν η κοινωνική επαφή μας εξαντλεί

Spotlight

Τα όνειρα όπου πέφτουν τα δόντια μας είναι από τα πιο κοινά και έντονα που βλέπουν οι άνθρωποι.

Εμφανίζονται σε διαφορετικές κουλτούρες και ηλικίες, και συνήθως προκαλούν άγχος, φόβο και αμηχανία.

Οι ειδικοί ωστόσο επισημαίνουν ότι τέτοια όνειρα δεν είναι προφητικά ούτε περίεργα, αλλά σχετίζονται με τον τρόπο που ο εγκέφαλος επεξεργάζεται τα συναισθήματα και τις εμπειρίες μας.

Το όνειρο που μοιράζονται εκατομμύρια άνθρωποι

Αν έχεις ονειρευτεί ότι τα δόντια σου πέφτουν μπροστά σε κόσμο, σε μια επαγγελματική συνάντηση ή λίγο πριν από ένα ραντεβού, δεν είσαι μόνος.

Σύμφωνα με τη Melinda Powell, συνιδρύτρια του Dream Research Institute στο Λονδίνο, περίπου το 40% των ενηλίκων θα βιώσουν τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους ένα τέτοιο όνειρο.

Ο ψυχολόγος Δρ. Dylan Selterman, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, τονίζει ότι το φαινόμενο είναι παγκόσμιο και δεν συνδέεται με κάποια ιδιομορφία της προσωπικότητας.

«Πολλοί πιστεύουν ότι το όνειρο αποκαλύπτει κάτι βαθύ για τον χαρακτήρα τους — στην πραγματικότητα όμως, είναι ένα κοινό μοτίβο της ανθρώπινης εμπειρίας», εξηγεί.

Γιατί ονειρευόμαστε;

Τα όνειρα, σύμφωνα με τους επιστήμονες, είναι κάθε είδους νοητική δραστηριότητα που βιώνουμε κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Μπορεί να είναι αποσπασματικές εικόνες ή ολοκληρωμένες ιστορίες με πλοκή και χαρακτήρες.

Το γιατί ονειρευόμαστε, ωστόσο, παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της επιστήμης, σύμφωνα με τον Guardian.

Υπάρχουν διάφορες θεωρίες: από τη φροϋδική άποψη των ονείρων ως «εκπλήρωση επιθυμιών» μέχρι τη νευρολογική θεωρία που τα βλέπει ως τυχαία προϊόντα της εγκεφαλικής δραστηριότητας.

Ο Δρ. Selterman προτιμά τη λεγόμενη «θεωρία της συνέχειας», σύμφωνα με την οποία τα όνειρα λειτουργούν ως μηχανισμός επεξεργασίας πληροφοριών και συναισθημάτων, βοηθώντας μας να ερμηνεύσουμε εμπειρίες και να προετοιμαστούμε για μελλοντικές προκλήσεις.

Παρόμοια άποψη εκφράζει και ο Δρ. Kelly Bulkeley, διευθυντής της Sleep and Dream Database, ο οποίος θεωρεί ότι τα όνειρα είναι ένα είδος «φανταστικού παιχνιδιού».

Όπως λέει, «όταν κοιμόμαστε, ο νους μας αποσυνδέεται από την πραγματικότητα και επεξεργάζεται τις εμπειρίες της ημέρας, δημιουργώντας νοητικούς δεσμούς με το παρελθόν και προετοιμάζοντάς μας για το μέλλον».

Όνειρα και συναισθήματα: ένας καθρέφτης της ψυχής

Από ψυχοθεραπευτική σκοπιά, η Powell υπογραμμίζει ότι τα όνειρα αντικατοπτρίζουν την εσωτερική μας κατάσταση.

Μέσα από αυτά, το υποσυνείδητο επεξεργάζεται φόβους, επιθυμίες και στρες που δεν εκφράζουμε στην καθημερινότητα.

Έτσι, τα όνειρα με οδοντικά προβλήματα δεν πρέπει να μας τρομάζουν — είναι απλώς ένας συμβολικός τρόπος επικοινωνίας του εσωτερικού μας κόσμου.

Τι σημαίνει όταν ονειρευόμαστε ότι μας πέφτουν τα δόντια;

Οι επιστημονικές μελέτες πάνω στο φαινόμενο είναι περιορισμένες, καθώς η μελέτη των ονείρων βασίζεται κυρίως σε εμπειρικές αναφορές, οι οποίες μπορεί να είναι ανακριβείς.

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν αρκετές ερμηνείες που φωτίζουν πιθανές ψυχολογικές πτυχές αυτών των ονείρων.

  1. Άγχος και αυτοεικόνα

Μία από τις επικρατέστερες θεωρίες είναι ότι το όνειρο αντανακλά άγχος ή ανησυχία για την εμφάνιση και την κοινωνική εικόνα.

Η απώλεια δοντιών συμβολίζει απώλεια ελέγχου ή αίσθηση ντροπής, κάτι που πολλοί βιώνουν σε περιόδους πίεσης.

  1. Μετάβαση και αλλαγή

Ο Bulkeley επισημαίνει ότι τα δόντια είναι έντονο σύμβολο αλλαγής, καθώς τα χάνουμε μόνο δύο φορές στη ζωή μας: στην παιδική ηλικία και στα γηρατειά.

Έτσι, το όνειρο μπορεί να αντιπροσωπεύει μια περίοδο ωρίμανσης, μετάβασης ή ακόμα και φόβου για τη φθορά του χρόνου.

  1. Εσωτερική ανισορροπία και εξάντληση

Η Powell προσθέτει ότι τα δόντια σχετίζονται και με τη σωματική υγεία. Όνειρα με πτώση δοντιών μπορεί να εκφράζουν κόπωση, άγχος ή κακή διατροφή. Συχνά, εμφανίζονται όταν κάποιος είναι ψυχικά ή σωματικά εξαντλημένος.

Όπως η ίδια αφηγείται, σε μια περίοδο έντονης εξάντλησης ονειρεύτηκε πως αιμορραγούσε από τα ούλα της — και αντιλήφθηκε ότι το όνειρο ήταν μια προειδοποίηση για την ανάγκη ξεκούρασης και ανανέωσης.

Τα όνειρα ως εργαλείο αυτογνωσίας

Παρότι η επιστήμη δεν έχει δώσει οριστικές απαντήσεις, τα όνειρα μπορούν να λειτουργήσουν ως πυξίδα αυτοπαρατήρησης.

Αν κάποιος βλέπει επαναλαμβανόμενα όνειρα με πτώση δοντιών, ίσως αξίζει να αναρωτηθεί:

  • Βιώνω έντονο στρες ή εξάντληση;
  • Νιώθω ότι κάτι αλλάζει ή χάνω τον έλεγχο σε μια πλευρά της ζωής μου;
  • Μήπως χρειάζομαι ξεκούραση, φροντίδα ή αναπροσαρμογή προτεραιοτήτων;
  • Η απάντηση δεν βρίσκεται στα ίδια τα δόντια του ονείρου, αλλά στα συναισθήματα που αυτά προκαλούν.

Ένα μήνυμα από το υποσυνείδητο

Τα όνειρα με δόντια που πέφτουν, αν και τρομακτικά, δεν είναι προειδοποιητικά σημάδια αλλά μηνύματα του σώματος και του νου.

Μπορούν να μας υπενθυμίσουν ότι έχουμε ανάγκη από ξεκούραση, ότι κάτι αλλάζει ή ότι αντιμετωπίζουμε άγχος για την εικόνα μας ή το μέλλον.

Την επόμενη φορά λοιπόν που θα δεις ένα τέτοιο όνειρο, μην τρομάξεις — ίσως απλώς ο εγκέφαλός σου να σου ψιθυρίζει ότι χρειάζεσαι λίγο χώρο για ηρεμία, ανασυγκρότηση και φροντίδα.

