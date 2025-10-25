Live Streaming: Η επίσημη παρουσίαση του Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό
Παρακολουθήστε σε live streaming την επίσημη παρουσίαση του Ράφα Μπενίτεθ από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έχει προγραμματισμένη για σήμερα (25/10, 12:00) συνέντευξη Τύπου, προκειμένου να παρουσιαστεί ο νέος προπονητής της ομάδας, Ράφα Μπενίτεθ. Ο Ισπανός προπονητής θα μιλήσει για πρώτη φορά στον Τύπο, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.
Δείτε την παρουσίαση:
