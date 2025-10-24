sports betsson
Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025
Γιατί ο Πλατινί ξέσπασε κατά της FIFA…
Ποδόσφαιρο 24 Οκτωβρίου 2025 | 15:41

Γιατί ο Πλατινί ξέσπασε κατά της FIFA…

Ο Μισέλ Πλατινί εξαπέλυσε επίθεση στη FIFA, μιλώντας για παρασκηνιακές σχέσεις και αθέμιτη επιρροή στο Διαιτητικό Δικαστήριο Αθλητισμού.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Comfort food και πόνος: Όταν η ανακούφιση γίνεται ρίσκο

Comfort food και πόνος: Όταν η ανακούφιση γίνεται ρίσκο

Spotlight

Ο Μισέλ Πλατινί άσκησε κριτική στη FIFA για τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζει,  επηρεάζει τη λειτουργία της αθλητικής δικαιοσύνης.

Μιλώντας στο «Festival of Justice» στο Σασουόλο, ο πρώην πρόεδρος της UEFA χαρακτήρισε τη σημερινή κατάσταση «σκανδαλώδη» και υποστήριξε πως το Διαιτητικό Δικαστήριο Αθλητισμού (CAS) έχει μετατραπεί σε «όργανο της FIFA», κάνοντας λόγο για «μια ελβετική μαφία που υπηρετεί τα συμφέροντα των ισχυρών».

Οι δηλώσεις του Πλατινί

«Στην Ελβετία, οι πρόεδροι των επιτροπών διορίζονται από τη FIFA. Όλα μένουν μέσα στο ίδιο σύστημα. Ακόμα και οι εισαγγελείς που ερευνούν υποθέσεις προσλαμβάνονται αργότερα στη FIFA. Το CAS λαμβάνει ετησίως πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ από τη FIFA, δεν είναι φυσιολογικό αυτό, ούτε δίκαιο»

Ο Γάλλος παλαίμαχος άσος και διοικητικός παράγοντας αναφέρθηκε και στη δική του υπόθεση διαφθοράς μαζί με τον Σεπ Μπλάτερ, υπενθυμίζοντας πως αθωώθηκε από την τακτική δικαιοσύνη, αλλά αποκλείστηκε για οκτώ χρόνια από κάθε ποδοσφαιρική δραστηριότητα.

«Δεν με ήθελαν γιατί φοβούνταν ότι θα τους αλλάξω όλους. Η FIFA ξέρει πώς να τραβάει τα νήματα και να ελέγχει τα πάντα», πρόσθεσε.

Όσον αφορά το Μουντιάλ του Κατάρ, ο Πλατινί παραδέχτηκε πως ψήφισε υπέρ της αραβικής υποψηφιότητας, εξηγώντας ότι «ήταν η έβδομη φορά που ο αραβικός κόσμος διεκδικούσε τη διοργάνωση και ήθελα να ακουστεί επιτέλους η φωνή του».

Σχετικό δημοσίευμα με όσα είπε ο Πλατινί για την κατάσταση της FIFA

Ομόλογα
Commerzbank: Προτιμά ομόλογα από Ελλάδα, Πορτογαλία και Ιρλανδία λόγω της δημοσιονομικής πειθαρχίας

Commerzbank: Προτιμά ομόλογα από Ελλάδα, Πορτογαλία και Ιρλανδία λόγω της δημοσιονομικής πειθαρχίας

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Κι επίσημα σε Chevron – Helleniq Energy τα 4 blocks Κρήτης και Πελοποννήσου

Υδρογονάνθρακες: Κι επίσημα σε Chevron – Helleniq Energy τα 4 blocks Κρήτης και Πελοποννήσου

Ποδόσφαιρο 24.10.25

Γιατί ο Πλατινί ξέσπασε κατά της FIFA…

Ο Μισέλ Πλατινί εξαπέλυσε επίθεση στη FIFA, μιλώντας για παρασκηνιακές σχέσεις και αθέμιτη επιρροή στο Διαιτητικό Δικαστήριο Αθλητισμού.

Σύνταξη
Τριετής αποκλεισμός για τη Ρουθ Τσεπνγκετίτς – Θετικό δείγμα για απαγορευμένη ουσία
Άλλα Αθλήματα 24.10.25

Τριετής αποκλεισμός για τη Ρουθ Τσεπνγκετίτς – Θετικό δείγμα για απαγορευμένη ουσία

Η κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ στον μαραθώνιο τιμωρήθηκε από την Παγκόσμια Μονάδα Ακεραιότητας του Στίβου μετά τον εντοπισμό υδροχλωροθειαζίδης σε έλεγχο ντόπινγκ

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Εκτός βάθρου αλλά… εντός μύθου ο Λευτέρης Πετρούνιας
Ενόργανη γυμναστική 24.10.25

Εκτός βάθρου αλλά… εντός μύθου ο Λευτέρης Πετρούνιας

Ο θρύλος των κρίκων Λευτέρης Πετρούνιας δεν πήρε μετάλλιο (5ος) στο 10η παρουσία του σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής, αλλά μόνο η παρουσία του στον τελικό -στα 34 του- συντηρεί τον μύθο του ως ένας εκ των κορυφαίων αθλητών στην Ιστορία.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Η οικογένεια Μέσι «μπαίνει στο παιχνίδι»: Οι Leones FC στη Primera C της Αργεντινής
Ποδόσφαιρο 24.10.25

Η οικογένεια Μέσι «μπαίνει στο παιχνίδι»: Οι Leones FC στη Primera C της Αργεντινής

Η Αργεντίνικη Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ενέκρινε την απευθείας συμμετοχή του συλλόγου που ίδρυσε η οικογένεια του Λιονέλ Μέσι στα επαγγελματικά πρωταθλήματα, γράφοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του αθλήματος

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Κρυφές κάμερες, ειδικά γυαλιά και συσκευή ανακατέματος: Η «υψηλή τεχνολογία» στα στημένα τραπέζια πόκερ του NBA (pic)
Μπάσκετ 24.10.25

Κρυφές κάμερες, ειδικά γυαλιά και συσκευή ανακατέματος: Η «υψηλή τεχνολογία» στα στημένα τραπέζια πόκερ του NBA (pic)

Μπίλαπς, Ροζίερ, αλλά και άλλοι πρώην αστέρες «δίπλα» σε κρυφές κάμερες, ειδικά γυαλιά και μηχανές ανακατέματος - Τι συμβαίνει στο NBA με τον παράνομο στοιχηματισμό.

Σύνταξη
«Τρελαμένος» ο Τζόκοβιτς: Τραγούδησε σύνθημα του Ολυμπιακού σε ματς του Ερυθρού Αστέρα (vid)
Άλλα Αθλήματα 24.10.25

«Τρελαμένος» ο Τζόκοβιτς: Τραγούδησε σύνθημα του Ολυμπιακού σε ματς του Ερυθρού Αστέρα (vid)

Ο εμβληματικός τενίστας, Νόβακ Τζόκοβιτς παρακολούθησε την εντός έδρας αναμέτρηση του Ερυθρού Αστέρα απέναντι στην Μπασκόνια και «ενώθηκε» με τους φιλάθλους, καθώς τραγούδησε μαζί τους, σύνθημα του Ολυμπιακού.

Σύνταξη
Ο Τραμπ θέλει να «παγώσει» τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας: Πώς θα χωριστούν τα εδάφη αν συμβεί αυτό;
Νέα σύνορα; 24.10.25

Ο Τραμπ θέλει να «παγώσει» τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας: Πώς θα χωριστούν τα εδάφη αν συμβεί αυτό;

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία έχουν μέχρι στιγμής σταματήσει, παρότι ο Τραμπ καυχιόταν πέρυσι ότι θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο σε «24 ώρες»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι ανειλημμένες «υποχρεώσεις» των ΗΠΑ για ξεκαθάρισμα με το Ιράν – Τα σενάρια και οι κίνδυνοι για το Ισραήλ
Οι κίνδυνοι 24.10.25

Οι ανειλημμένες «υποχρεώσεις» των ΗΠΑ για ξεκαθάρισμα με το Ιράν – Τα σενάρια και οι κίνδυνοι για το Ισραήλ

Μια συνολική συμφωνία με το Ιράν θα ωφελούσε τους πάντες, αλλά διαβάζοντας κανείς ανάλυση του Ατλαντικού Συμβουλίου, αντιλαμβάνεται πόσο δύσκολο να επιτευχθεί, κυρίως λόγω των ισραηλινών θέσεων.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τουρκία: Ερευνάται για κατασκοπεία ο Ιμάμογλου – Κλήθηκε από την Εισαγγελία να καταθέσει
Τουρκία 24.10.25

Ερευνάται για κατασκοπεία ο Ιμάμογλου - Κλήθηκε από την Εισαγγελία στην Κωνσταντινούπολη για να καταθέσει

Η νέα έρευνα περί «κατασκοπείας» στρέφεται και κατά του διευθυντή της προεκλογικής εκστρατείας του Ιμάμογλου, Νετζετί Οζκάν, και του διευθυντή του τηλεοπτικού δικτύου Tele1 Μερντάν Γιαναρντάγκ

Σύνταξη
Σχολεία: Έστειλαν ξανά πάνοπλους αστυνομικούς μετά τα χημικά κατά μικρών μαθητών
Α' ΔΙΠΕ 24.10.25

Έστειλαν ξανά πάνοπλους αστυνομικούς, μία μέρα μετά τα χημικά σε μικρούς μαθητές - Σε εξέλιξη συγκέντρωση

Σε εξέλιξη νέα συγκέντρωση εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών στην Α΄ΔΙΠΕ στο Μεταξουργείο ενάντια στη συγχώνευση τμημάτων στα σχολεία - Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις μπροστά στο κτίριο

Σύνταξη
O Δήμαρχος Πειραιά ομιλητής σε ημερίδα με στόχο τη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την τοπική ανάπτυξη
Πρωτοβουλίες 24.10.25

O Δήμαρχος Πειραιά ομιλητής σε ημερίδα με στόχο τη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την τοπική ανάπτυξη

Ο Δήμαρχος Πειραιά παρουσίασε τις στρατηγικές πρωτοβουλίες του Δήμου Πειραιά που συνδέουν την εκπαίδευση με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Σύνταξη
Θύματα σύγχρονης δουλείας μεταξύ των προσφύγων που απελάθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο στη Γαλλία
«one in, one out» 24.10.25

Θύματα σύγχρονης δουλείας μεταξύ των προσφύγων που απελάθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο στη Γαλλία

Το Humans for Rights Network αναφέρει επίσης ότι ορισμένοι από τους απελαθέντες στη Γαλλία στο πλαίσιο του προγράμματος «one in, one out» είχαν οικογένεια στο Ηνωμένο Βασίλειο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΚΕΔΕ: «Τα έσοδα από τα πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. δεν μπορούν να αφαιρεθούν από τους Δήμους»
Σφοδρές αντιδράσες 24.10.25

ΚΕΔΕ: «Τα έσοδα από τα πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. δεν μπορούν να αφαιρεθούν από τους Δήμους»

«Την απόσυρση του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, το οποίο με τη σημερινή του μορφή προσβάλλει κατάφωρα και υποβαθμίζει την αυτοδιοίκηση», ζητάει με ανακοίνωση της η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας.

Σύνταξη
«Όταν οι γονείς μου βρέθηκαν μαζί, ήταν παντρεμένοι με άλλους» – H Ιζαμπέλα Ροσελίνι για το οικογενειακό σκάνδαλο
Δεσμοί αίματος 24.10.25

«Όταν οι γονείς μου βρέθηκαν μαζί, ήταν παντρεμένοι με άλλους» - H Ιζαμπέλα Ροσελίνι για το οικογενειακό σκάνδαλο

Η καριέρα του Ιταλού σκηνοθέτη, Ρομπέρτο Ροσελίνι, εκτροχιάστηκε για λίγο όταν η «σκανδαλώδης» σχέση του με την ηθοποιό του Χόλιγουντ Ίνγκριντ Μπέργκμαν έγινε πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες τη δεκαετία του 1950. Η κόρη τους Ιζαμπέλα θυμάται έναν αφοσιωμένο γονιό και έναν λαμπρό σκηνοθέτη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Νέα προσφυγή στο ΣτΕ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια – Ζητείται ανάκληση αδειών λόγω έλλειψης προγραμμάτων σπουδών
Ελλάδα 24.10.25

Νέα προσφυγή στο ΣτΕ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια – Ζητείται ανάκληση αδειών λόγω έλλειψης προγραμμάτων σπουδών

Προσφυγή στο ΣτΕ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια κατέθεσε ο καθηγητής Διοικητικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών, Παναγιώτης Λαζαράτος

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
