science
Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Φόβοι για νέα κρίση γρίπης των πτηνών στην Ευρώπη
Επιστήμες 24 Οκτωβρίου 2025 | 15:04

Φόβοι για νέα κρίση γρίπης των πτηνών στην Ευρώπη

Ο κίνδυνος μετάδοσης γρίπης των πτηνών στον άνθρωπο παραμένει χαμηλός, ωστόσο οι πτηνοτρόφοι ανησυχούν για απώλεια της παραγωγής και αυξήσεις τιμών.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Εγκέφαλος: Τα πρώτα 30 λεπτά μετά το ξύπνημα είναι καθοριστικά

Εγκέφαλος: Τα πρώτα 30 λεπτά μετά το ξύπνημα είναι καθοριστικά

Spotlight

Ο αριθμός των ευρωπαϊκών χωρών που αναφέρουν επιδημίες γρίπης των πτηνών σε πτηνοτροφεία αυτή την εποχή του χρόνου είναι ο μεγαλύτερος εδώ και πάνω μια δεκαετία, μια έξαρση που δημιουργεί ανησυχία για επανάληψη προηγούμενων κρίσεων με αυξήσεις στις τιμές του κοτόπουλου και των αβγών.

Η εξάπλωση της «άκρως μεταδοτικής γρίπης των πτηνών» είναι πηγή ανησυχίας για τις κυβερνήσεις και τους πτηνοτρόφους λόγω της καταστροφής στην παραγωγή, της πιθανότητας περιορισμών στις εξαγωγές και του κινδύνου μετάδοσης στον άνθρωπο και νέας πανδημίας.

Ο ιός, ο οποίος μεταδίδεται κυρίως από μεταναστευτικά πτηνά, προκάλεσε 56 επιδημίες σε 10 χώρες της ΕΕ και τη Βρετανία από τον Αύγουστο έως τα μέσα Οκτωβρίου, κυρίως στην Πολωνία –τον μεγαλύτερο παραγωγό κοτόπουλων στην ΕΕ- την Ισπανία και τη Γερμανία, ανέφερε η γαλλική κτηνιατρική αρχή ESA.

Tα περισσότερα ανθρώπινα κρούσματα να αποδίδονται σε στενή επαφή με άρρωστα πτηνά

Είναι η πρώτη φορά εδώ και πάνω από μια δεκαετία που η ασθένεια εξαπλώνεται σε 10 χώρες αυτή την εποχή του χρόνου, αν και ο συνολικός αριθμός επιδημιών παραμένει χαμηλότερος από ό,τι το 2022, όταν ΕΕ κατέγραψε τη χειρότερη επιδημία γρίπης των πτηνών στην ιστορία της.

Πέρυσι είχαν καταγραφεί κατά την ίδια περίοδο 31 επιδημίες σε εννέα χώρες.

Το Βέλγιο και η Σλοβακία κατέγραψαν αυτή την εβδομάδα τα πρώτα κρούσματα της σεζόν, ανέφερε την Τετάρτη ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων, εξέλιξη που οδήγησε το Βέλγιο στην απόφαση να κλείσει όλα τα πουλερικά σε κλειστούς χώρους.

Δύο ακόμα επιδημίες καταγράφηκαν σε πτηνοτροφεία της Γαλλίας, επίσης μεγάλο παραγωγό, ανακοίνωσε την Τρίτη το υπουργείο γεωργίας, το οποίο έδωσε εντολή για καραντίνα σε κλειστούς χώρους λόγω της αύξησης των κρουσμάτων σε Ισπανία και Γερμανία.

Ο κίνδυνος ευρείας μετάδοσης στον άνθρωπο παραμένει χαμηλός, με τα περισσότερα κρούσματα να αποδίδονται σε στενή επαφή με άρρωστα πτηνά. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνέστησε πάντως συνεχή παρακολούθηση του ιού λόγω μετάδοσης σε θηλαστικά.

Η Γαλλία ξεκίνησε τον τρίτο ετήσιο εμβολιασμών στα εκτροφεία πάπιας, η πρώτη εξαγωγική χώρα που εφαρμόζει εμβολιασμούς σε μεγάλη κλίμακα.

Η γρίπη των πτηνών έχει επίσης πλήξει την Ασία και τις ΗΠΑ, όπου έχουν θανατωθεί συνολικά 180 εκατομμύρια πτηνά και ο ιός έχει μολύνει αγελάδες και ανθρώπους.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ομόλογα
Commerzbank: Προτιμά ομόλογα από Ελλάδα, Πορτογαλία και Ιρλανδία λόγω της δημοσιονομικής πειθαρχίας

Commerzbank: Προτιμά ομόλογα από Ελλάδα, Πορτογαλία και Ιρλανδία λόγω της δημοσιονομικής πειθαρχίας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εγκέφαλος: Τα πρώτα 30 λεπτά μετά το ξύπνημα είναι καθοριστικά

Εγκέφαλος: Τα πρώτα 30 λεπτά μετά το ξύπνημα είναι καθοριστικά

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Κι επίσημα σε Chevron – Helleniq Energy τα 4 blocks Κρήτης και Πελοποννήσου

Υδρογονάνθρακες: Κι επίσημα σε Chevron – Helleniq Energy τα 4 blocks Κρήτης και Πελοποννήσου

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
 «Νεαρά» ανοσοκύτταρα ανέστρεψαν τα σημάδια της γήρανσης και της Αλτσχάιμερ στον εγκέφαλο
Επιστήμες 24.10.25

Aνοσοκύτταρα εργαστηρίου ανέστρεψαν τα σημάδια της γήρανσης και της Αλτσχάιμερ στον εγκέφαλο

Τα ανοσοκύτταρα παρήχθησαν από ανθρώπινα βλαστοκύτταρα και εγχύθηκαν σε ποντίκια που παρουσίασαν βελτίωση της μνήμης και των γνωστικών ικανοτήτων.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
«Οι δημιουργοί ρίσκαραν τη ζωή τους»: Βραχογραφίες ζώων σε φυσικό μέγεθος ξαναγράφουν την προϊστορία της Αραβικής Ερήμου
Έρευνα 17.10.25

«Οι δημιουργοί ρίσκαραν τη ζωή τους»: Βραχογραφίες ζώων σε φυσικό μέγεθος ξαναγράφουν την προϊστορία της Αραβικής Ερήμου

Οι βραχογραφίες «μαρτυρούν την απαρχή της ανθρώπινης φαντασίας μέσα σε ένα από τα πιο αφιλόξενα τοπία της Γης», σημειώνουν οι ερευνητές που τις εντόπισαν

Σύνταξη
Κλιματική αλλαγή: Το λιώσιμο των πάγων και τα ηφαίστεια – Ίσως αρχίσουν να ξυπνούν πιο συχνά
Πάγος και φωτιά 17.10.25

Κλιματική αλλαγή: Το λιώσιμο των πάγων και τα ηφαίστεια – Ίσως αρχίσουν να ξυπνούν πιο συχνά

Οι παγετώνες προστάτευαν έως σήμερα την επιφάνεια της γης από τις εκρήξεις ηφαιστείων. Καθώς η κλιματική αλλαγή προκαλεί λιώσιμο των πάγων, ο κίνδυνος να εκρήγυνται συχνότερα τα ηφαίστεια είναι ορατός

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τα δόντια των πρώτων αγροτών της Συρίας «μιλούν»: Πώς οι γυναίκες ένωσαν τα πρώτα χωριά του κόσμου
Έρευνα 15.10.25

Τα δόντια των πρώτων αγροτών της Συρίας «μιλούν»: Πώς οι γυναίκες ένωσαν τα πρώτα χωριά του κόσμου

Νέα μελέτη σε δόντια από 71 ανθρώπινες γνάθους αποκαλύπτει πώς οι άνθρωποι της Νεολιθικής εποχής δημιούργησαν σταθερές κοινότητες, δίκτυα συνεργασίας και ίσες κοινωνίες πριν από 10.000 χρόνια.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΚΕΔΕ: «Τα έσοδα από τα πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. δεν μπορούν να αφαιρεθούν από τους Δήμους»
Σφοδρές αντιδράσες 24.10.25

ΚΕΔΕ: «Τα έσοδα από τα πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. δεν μπορούν να αφαιρεθούν από τους Δήμους»

«Την απόσυρση του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, το οποίο με τη σημερινή του μορφή προσβάλλει κατάφωρα και υποβαθμίζει την αυτοδιοίκηση», ζητάει με ανακοίνωση της η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας.

Σύνταξη
«Όταν οι γονείς μου βρέθηκαν μαζί, ήταν παντρεμένοι με άλλους» – H Ιζαμπέλα Ροσελίνι για το οικογενειακό σκάνδαλο
Δεσμοί αίματος 24.10.25

«Όταν οι γονείς μου βρέθηκαν μαζί, ήταν παντρεμένοι με άλλους» - H Ιζαμπέλα Ροσελίνι για το οικογενειακό σκάνδαλο

Η καριέρα του Ιταλού σκηνοθέτη, Ρομπέρτο Ροσελίνι, εκτροχιάστηκε για λίγο όταν η «σκανδαλώδης» σχέση του με την ηθοποιό του Χόλιγουντ Ίνγκριντ Μπέργκμαν έγινε πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες τη δεκαετία του 1950. Η κόρη τους Ιζαμπέλα θυμάται έναν αφοσιωμένο γονιό και έναν λαμπρό σκηνοθέτη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Νέα προσφυγή στο ΣτΕ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια – Ζητείται ανάκληση αδειών λόγω έλλειψης προγραμμάτων σπουδών
Ελλάδα 24.10.25

Νέα προσφυγή στο ΣτΕ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια – Ζητείται ανάκληση αδειών λόγω έλλειψης προγραμμάτων σπουδών

Προσφυγή στο ΣτΕ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια κατέθεσε ο καθηγητής Διοικητικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών, Παναγιώτης Λαζαράτος

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Τριετής αποκλεισμός για τη Ρουθ Τσεπνγκετίτς – Θετικό δείγμα για απαγορευμένη ουσία
Άλλα Αθλήματα 24.10.25

Τριετής αποκλεισμός για τη Ρουθ Τσεπνγκετίτς – Θετικό δείγμα για απαγορευμένη ουσία

Η κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ στον μαραθώνιο τιμωρήθηκε από την Παγκόσμια Μονάδα Ακεραιότητας του Στίβου μετά τον εντοπισμό υδροχλωροθειαζίδης σε έλεγχο ντόπινγκ

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
 «Νεαρά» ανοσοκύτταρα ανέστρεψαν τα σημάδια της γήρανσης και της Αλτσχάιμερ στον εγκέφαλο
Επιστήμες 24.10.25

Aνοσοκύτταρα εργαστηρίου ανέστρεψαν τα σημάδια της γήρανσης και της Αλτσχάιμερ στον εγκέφαλο

Τα ανοσοκύτταρα παρήχθησαν από ανθρώπινα βλαστοκύτταρα και εγχύθηκαν σε ποντίκια που παρουσίασαν βελτίωση της μνήμης και των γνωστικών ικανοτήτων.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Ο πρίγκιπας Άντριου παρακαλούσε φίλους και συνεργάτες να του βρουν γυναίκες για σεξ – «Ήθελε ξανθιές και χορεύτριες»
«Δεν είμαι νταβατζής» 24.10.25

Ο πρίγκιπας Άντριου παρακαλούσε φίλους και συνεργάτες να του βρουν γυναίκες για σεξ – «Ήθελε ξανθιές και χορεύτριες»

Ένα νέο βιβλίο βγάζει στη φόρα λεπτομέρειες από τις σεξουαλικές εμμονές του πρίγκιπα Άντριου, ρίχνοντας κι άλλο λάδι στη φωτιά που ήδη «καίει» τη βασιλική οικογένεια και το παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Το παρασκήνιο των συναντήσεων Δένδια αναδεικνύει το ρήγμα με Μητσοτάκη – Εικόνα σύγχυσης αρμοδιοτήτων με το καλημέρα της τροπολογίας του Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 24.10.25

Το παρασκήνιο των συναντήσεων Δένδια αναδεικνύει το ρήγμα με Μητσοτάκη – Εικόνα σύγχυσης αρμοδιοτήτων με το καλημέρα της τροπολογίας του Μαξίμου

Όσα διημείφθησαν στις συναντήσεις Δένδια με Δούκα και Χρυσοχοϊδη αποτυπώνουν το χάσμα του πρωθυπουργού και του υπουργού Άμυνας με φόντο την ανάθεση από το Μαξίμου, της ευθύνης καθαρισμού του μνημείου. Μπούμερανγκ για Μαξίμου η τροπολογία. Πριν καν στεγνώσει το μελάνι της ψηφίσής της εγέρθηκαν σοβαρά ζητήματα ερμηνείας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Καστοριά: Ηλικιωμένος βγήκε στον δρόμο, φώναζε και πετούσε 50ευρα στους περαστικούς
Στην Καστοριά 24.10.25

Ηλικιωμένος βγήκε στον δρόμο και άρχισε να πετάει 50ευρα στους περαστικούς

Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Άργους Ορεστικού στην Καστοριά και από εκεί κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του σε ψυχιατρική κλινική της Κοζάνης, όπου νοσηλεύεται

Σύνταξη
Νέα κόντρα Γεωργιάδη- Πολάκη στη Βουλή: «Μόνο ο ΄΄Φραπές΄΄ έγινε πλουσιότερος επί Μητσοτάκη»
Πολιτική Γραμματεία 24.10.25

Νέα κόντρα Γεωργιάδη- Πολάκη στη Βουλή: «Μόνο ο ΄΄Φραπές΄΄ έγινε πλουσιότερος επί Μητσοτάκη»

Η νέα ένταση εκτυλίχθηκε κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής κοινωνικών υποθέσεων της Βουλής με τις αναφορές να ξεφεύγουν και να φτάνουν ως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τον περιβόητο Φραπέ

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Εκτός βάθρου αλλά… εντός μύθου ο Λευτέρης Πετρούνιας
Ενόργανη γυμναστική 24.10.25

Εκτός βάθρου αλλά… εντός μύθου ο Λευτέρης Πετρούνιας

Ο θρύλος των κρίκων Λευτέρης Πετρούνιας δεν πήρε μετάλλιο (5ος) στο 10η παρουσία του σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής, αλλά μόνο η παρουσία του στον τελικό -στα 34 του- συντηρεί τον μύθο του ως ένας εκ των κορυφαίων αθλητών στην Ιστορία.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Μαρινάκης: Επιμένει στο δόγμα νόμος και τάξη – «Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να διακινδυνεύσει τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου»
Πολιτική Γραμματεία 24.10.25

Επιμένει στο δόγμα «νόμος και τάξη» ο Π. Μαρινάκης: «Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να διακινδυνεύσει τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου»

Η κυβέρνηση δεν θα ανεχθεί διαμαρτυρίες κατά την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, διαμήνυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης

Σύνταξη
Δήμος της περιφέρειας χορηγεί επίδομα στέγασης στους νεοδιορισθέντες ιατρούς
Καλή πρακτική 24.10.25

Δήμος της περιφέρειας χορηγεί επίδομα στέγασης στους νεοδιορισθέντες ιατρούς

Στην μάχη για την αντιμετώπιση της πανάκριβης στέγασης στην Ελλάδα ρίχνεται ο δήμος Ξάνθης με την χορήγηση επιδόματος στους νεοδιορισθέντες ιατρούς του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης.

Σύνταξη
Εχθρός λαός
«Γιατί διαμαρτύρεστε;» 24.10.25

Εχθρός λαός

H κυβέρνηση αντιμετωπίζει ως εξ ορισμού προβληματική κάθε διαμαρτυρία

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο