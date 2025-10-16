Σ. Φάμελλος: Όπου συμμετείχε ο κ. Μητσοτάκης ήταν ντεκόρ

Σήκωσε το γάντι και έδωσε απαντήσεις στις θέσεις του πρωθυπουργού για την εξωτερική πολιτική αλλά και στις επιθέσεις του κατά του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελλος στην δευτερολογία του λέγοντας ότι «ο πρωθυπουργός ήλθε με τοξικότητα να προσβάλλει την χώρα του για να καλύψει τις δικές του ευθύνες και τις αποτυχίες του στην εξωτερική πολιτική».

«Η κυβέρνηση καταφεύγει στα ψέματα και στην παραπλάνηση και για την εξωτερική πολιτική», ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελλος

Δήλωσε απογοητευμένος από το επίπεδο της συζήτησης του πρωθυπουργού και εξήγησε: «Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας χαρακτήρισε την χώρα του «ρεντίκολο» για το αγαπημένο του θέμα την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2015-2019. Εγώ δεν θα χρησιμοποιήσω αυτούς τους όρους. Αλλά θα πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παρέλαβε μια χρεοκοπημένη χώρα, ο κ. Μητσοτάκης δεν παρέλαβε μια χρεοκοπημένη χώρα, αλλά μία χώρα που είχε 12 συνεχόμενα τρίμηνα ανάπτυξης. Τώρα είμαστε ο καλύτερος πελάτης της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και το 70% των πολιτών θεωρεί ότι είναι διεφθαρμένη η κυβέρνηση. Ο κ. Μητσοτάκης ήταν πρωθυπουργός όταν το Ούρουτς Ρέις που το πήρε ο αέρας, με το Μπαρμπαρός επί δικής μας κυβέρνησης δεν είχε συμβεί αυτό. Επί κυβέρνησης Μητσοτάκη παρακολουθείτο ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων».

«Απούσα η Ελλάδα από μια σειρά διασκέψεις»

Επέμεινε στο ότι η Ελλάδα ήταν απούσα από μία σειρά διασκέψεις για το Λιβυκό και για την Μέση Ανατολή και πρόσθεσε ότι «όπου συμμετείχε ο κ. Μητσοτάκης ήταν ντεκόρ».

Για την πρόταση του πρωθυπουργού για σύγκλιση διάσκεψης των χωρών της Μεσογείου, ρώτησε εάν θα υπάρχει προϋπόθεση για την συμμετοχή των χωρών, ο σεβασμός του δικαίου της θάλασσας και του διεθνούς δικαίου, κάτι που δεν συμβαίνει στην περίπτωση της Τουρκίας. Σημείωσε ότι η σημερινή πρόταση του πρωθυπουργού ήταν απροετοίμαστη και έγινε για να δείξει κάποια πρωτοβουλία ο πρωθυπουργός.

«Τα ήρεμα νερά είναι βάλτος»

Ο Σωκράτης Φάμελλος αμφισβήτησε ότι η μείωση των παραβιάσεων του εναέριου χώρου ήταν αποτέλεσμα της Διακήρυξης των Αθηνών και παρέθεσε στοιχεία που δείχνουν ότι αυτό έγινε νωρίτερα, ήδη μέσα στο 2023, μετά τους σεισμούς στην Τουρκία, και εξυπηρετούσε και την Τουρκία. «Τα ήρεμα νερά είναι βάλτος, για να μην πω ότι είναι κρύα του λουτρού που άφησε ο κ. Ερντογάν τον κ. Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη».

Kατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι χρησιμοποιεί «παραπλάνηση και ψέματα σε όλα τα θέματα και στην εξωτερική πολιτική» και πρόσθεσε ότι «Δεν είπατε τίποτε για τους όρους βιώσιμης λύσης στην Γάζα και για την φράση του Κύπριου προέδρου ότι «δεν εκβιάζεται»».