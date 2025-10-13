Πορτρέτα εργαζομένων στο σεξ λίγο πριν την ερωτική επαφή – Το τελετουργικό της προετοιμασίας

Τον Ιούλιο του 2024, ο Vincent Wechselberger κυκλοφόρησε το πρώτο του φωτογραφικό λεύκωμα με τίτλο «READY» – ένα ουμανιστικό πορτρέτο των εργαζομένων στο σεξ που προκύπτει από τη δική του εμπειρία, η οποία μετρά εννέα χρόνια.

«Αυτή η σειρά προσφέρει ένα εύληπτο παράθυρο στην πραγματικότητα της σεξουαλικής εργασίας – την ευφορία και την αυτοπραγμάτωση, καθώς και τους αγώνες και το στίγμα που βιώνουμε», αναφέρεται στην περίληψη του βιβλίου.

Το λεύκωμα καταγράφει το τελετουργικό της προετοιμασίας και, αν και αυτές οι απλές πράξεις μπορεί να φαντάζουν τετριμμένες, αποκαλύπτουν κάτι βαθύ – την αδυναμία και την ελπίδα των ανθρώπων που προσφέρουν έρωτα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη vincent (@vincenttiberius)

Αγώνες, στίγμα, ευφορία

Μιλώντας στο Dazed, o Wechselberger υποστήριξε ότι ο κινητήριος μοχλός για τη δημιουργία του βιβλίου είναι η κοινωνική αντίληψη που υπάρχει γύρω από την σεξεργασία – η οποία απέχει μίλια από την πραγματικότητα που ο ίδιος βιώνει.

«Ήθελα να δείξω κάτι ρεαλιστικό», είπε στο περιοδικό. «Ήταν πολύ σημαντικό για μένα να το δουν οι άνθρωποι μέσα από το πρίσμα της αυτονομίας και της ενδυνάμωσης, και να τους δώσω μια γεύση από την πραγματικότητά μας – την ευφορία και την αυτοπραγμάτωση, αλλά και τους αγώνες και το στίγμα», συμπλήρωσε.

Για την πραγμάτωση του καλλιτεχνικού του οράματος, ο νεαρός φωτογράφος, ταξίδεψε σε μητροπόλεις: από το Βερολίνο όπου και κατοικεί, μέχρι το Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη, την Πόλη του Μεξικού, την Μπανγκόκ και τη Βιέννη.

Στο λεύκωμα, οι συνεντεύξεις που πήρε από τα πρόσωπα τα οποία φωτογράφισε, κοσμούν τις λευκές, αδειανές σελίδες, ενώ σε απόσταση αναπνοής βλέπουμε τους εργαζομένους στο σεξ να ξαπλώνουν σε κρεβάτια ξενοδοχείων και μικρών διαμερισμάτων.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη vincent (@vincenttiberius)

«Οι όμορφες στιγμές μας»

Εκατοντάδες ημέρες μετά την κυκλοφορία του, το λεύκωμα συνεχίζει να εμπνέει τον δημιουργό του, καθώς όπως αναφέρει στο Dazed, αποτελεί «μια συνεχιζόμενη ιστορία για τους φίλους μου, τους πολλούς όμορφους ανθρώπους που γνώρισα τα τελευταία χρόνια και, τελικά, για τον εαυτό μου».

Σε ότι αφορά, τα παρασκήνια των φωτογραφίσεων, ο Vincent Wechselberger πλήρωσε όλους τους συμμετέχοντες, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στο Gay 45. Η οικονομική κατάσταση ορισμένων από αυτούς ήταν πολύ επισφαλής. Παρ’ όλα αυτά, θέλησε να επικεντρωθεί σε εργαζομένους που έχουν εισχωρήσει στον κόσμο του ασύδωτου επί πληρωμή σεξ, έχοντας ελεύθερη βούληση.

«Παρόλο που ζούμε όλοι σε διαφορετικές πολιτισμικές και κοινωνικοοικονομικές δομές, οι αγώνες και οι όμορφες στιγμές μας δεν διαφέρουν σχεδόν καθόλου μεταξύ τους», λέει στο περιοδικό.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη vincent (@vincenttiberius)

Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον

Ο Wechselberger μεγάλωσε σε ένα χωριό της Αυστρίας και μετακόμισε στο Βερολίνο σε ηλικία 18 ετών. Τα πρώτα του χρόνια εκεί, χαρακτηρίζονταν από ξέφρενα πάρτι, σεξ και ναρκωτικά, όπως αποκαλύπτει στο Gay 45, ωστόσο όπως συμπληρώνει στο αφιέρωμα, τώρα έχει γίνει πιο συγκρατημένος και παίρνει πιο συνειδητές αποφάσεις.

Η περιέργεια τον οδήγησε σε ένα ακόμη μονοπάτι: τη σεξεργασία. «Ήταν και είναι εύκολα λεφτά, καθώς ούτως ή άλλως με ελκύουν οι μεγαλύτεροι άνδρες», λέει.

Πραγματοποίησε πολλές από τις φαντασιώσεις των πελατών του, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα, και γρήγορα συνειδητοποίησε πόσο πολύ διασκέδαζε ενσαρκώνοντας διαφορετικούς ρόλους, ως Λίαμ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη vincent (@vincenttiberius)

Επί του παρόντος, ο Wechselberger εργάζεται σε ένα δεύτερο λεύκωμα που ακολουθεί την σχέση μεταξύ του ίδιου και των αδελφών του – η οποία συνεχώς αλλάζει και εξελίσσεται, όπως αναφέρει το Dazed.

«Προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ στη δουλειά μου, γιατί πιστεύω ότι η πραγματική σύνδεση συμβαίνει μόνο όταν ανοίγουμε την καρδιά μας και δείχνουμε τι κρύβεται κάτω από την επιφάνεια. Γι’ αυτό φωτογραφίζω πράγματα που είναι κοντά στη δική μου ζωή. Τρέχοντας με τις αδελφές μου στην ύπαιθρο της Αυστρίας, προσωπικές στιγμές σε ένα ξενοδοχείο για ερωτευμένους στη Μπανγκόκ, διαδηλώσεις με φίλους, δείχνοντας τρύπες, χορεύοντας σέξι – όλες αυτές οι στιγμές είναι συνδεδεμένες».

*Κεντρική φωτογραφία θέματος: Instagram