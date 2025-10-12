sports betsson
Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025
Τι χρειάζεται η Εθνική Ελλάδας για να βρεθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026
Ποδόσφαιρο 12 Οκτωβρίου 2025

Τι χρειάζεται η Εθνική Ελλάδας για να βρεθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026

Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει απόψε τη Δανία (12/10, 21:45) και θέλει τη νίκη που θα την κρατήσει ζωντανή για την πρόκριση στο Μουντιάλ 2026.

Σύνταξη
Ματς-τελικός το αποψινό για την Εθνική Ελλάδας στη Κοπεγχάγη, που φιλοξενείται από τη Δανία (12/10, 21:45) για την τέταρτη αγωνιστική των ομίλων των Προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει 3 βαθμούς, στην τρίτη θέση, πίσω από την αποψινή αντίπαλό της και τη Σκωτία που έχουν από επτά και θέλει τη νίκη που θα την κρατήσει ζωντανή στην υπόθεση πρόκριση στο Μουντιάλ του επόμενου καλοκαιριού.

Τα σενάρια που στέλνουν την Εθνική στο Μουντιάλ είναι ξεκάθαρα. Τρεις νίκες στα επόμενα τρία ματς, με πρώτο το αποψινό, ώστε να πάρει μία από τις πρώτες θέσεις του ομίλου της. Τι θα σημαίνει αυτό; Είτε θα πάρει απευθείας την πρόκριση, είτε θα παίξει στα μπαράζ.

Αναλυτικότερα, την απευθείας πρόκριση παίρνουν μόνο οι πρώτοι των 12 ομίλων, ενώ οι 12 δεύτεροι, μαζί με 4 ομάδες από το πρόσφατο Nations League, θα χωριστούν σε τέσσερις γκρουπ, όπου με τη μορφή Final Four θα διεκδικήσουν τα 4 τελευταία εισιτήρια.

Τι ισχύει με τα 4 έξτρα εισιτήρια του Nations League

Και αφού ξεκαθάρισε το τοπίο αναφορικά με τα εισιτήρια μέσω των προκριματικών, τι ισχύει με αυτά του Nations League. Εδώ τα πράγματα είναι απλά. Η Εθνική μας δεν έχει καμία πιθανότητα να πάρει κάποιο και αυτό γιατί από τα τέσσερα, τα δύο θα πάνε σε Μολδαβία και Σαν Μαρίνο, επειδή δεν πρόκειται (ούτε μαθηματικά) να βρεθούν στις δύο πρώτες θέσεις των προκριματικών ομίλων τους, ωστόσο πήραν την πρωτιά σε αυτούς που συμμετείχαν στο Nations League.

Θυμίζουμε πως η Εθνική τερμάτισε δεύτερη στον δικό της, πίσω από την Αγγλία και με βάση τα κριτήρια που επιλέγονται οι ομάδες, η Ελλάδα στη σχετική κατάταξη είναι 27η. Πιο πάνω από τη χώρα μας είναι οι 14 νικητές των ομίλων του Nations League με σειρά κατηγορίας (Α, Β, Γ, Δ) και οι 12 δεύτεροι επίσης της πρώτης κατηγορίας. 26 ομάδες συνολικά και 27ο το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα το οποίο είχε την καλύτερη συγκομιδή, ανάμεσα στις ομάδες που βγήκαν δεύτερες στη Β’ κατηγορία της διοργάνωσης.

Όπως γίνεται αντιληπτό δεν είναι πιθανό να πάρει κάποιο από τα έξτρα εισιτήρια η χώρα μας και αυτός είναι και ο λόγος που η Εθνική μας ομάδας έχει μπροστά της ένα και μοναδικό μονοπάτι για να βρεθεί στο Μουντιάλ. Να τελειώσει τον όμιλο με το απόλυτο και στη χειρότερη να παίξει στα μπαράζ.

Η βαθμολογία του ομίλου και η θέση που βρίσκεται η Εθνική

Το πρόγραμμα της Εθνικής

12 Οκτωβρίου 2025: (21:45) Δανία – Ελλάδα
15 Νοεμβρίου 2025: (21:45) Ελλάδα – Σκωτία
18 Νοεμβρίου:(21:45) Λευκορωσία – Ελλάδα

Business
Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Η Αμβροσία, η Lidl και η 3P Salads

Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Η Αμβροσία, η Lidl και η 3P Salads

Ποδόσφαιρο 12.10.25

Απίθανα πράγματα στην Αλβανία: Γιόρτασαν τη νίκη επί της Σερβίας με… πυροβολισμούς (vids)

Ένας άνδρας άρχισε να πυροβολεί στον αέρα θέλοντας να εκφράσει με… επικίνδυνο τρόπο την χαρά του για το διπλό που πήρε η Αλβανία κόντρα στη Σερβία – Δείτε εικόνες

Σύνταξη
Απίθανα πράγματα στην Αλβανία: Γιόρτασαν τη νίκη επί της Σερβίας με… πυροβολισμούς (vids)
Η Ίντερ Μαϊάμι έριξε 4αρα αλά… Μπαρτσελόνα και τίμησε τον Άλμπα (vids)
Ποδόσφαιρο 12.10.25

Η Ίντερ Μαϊάμι έριξε 4αρα αλά… Μπαρτσελόνα και τίμησε τον Άλμπα (vids)

Σε μια βραδιά που θύμισε… Μπαρτσελόνα, η Ίντερ Μαϊάμι σκόρπισε με τεσσάρα την Ατλάντα Γιουνάιτεντ και παρέμεινε στην 3η θέση της βαθμολογίας – Τίμησε τον Ζόρντι Άλμπα, που σκόραρε μαζί με Μέσι (2) και Σουάρες…

Σύνταξη
Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Μεγάλο διπλό η Αλβανία στη Σερβία, νίκες για Ισπανία, Πορτογαλία
Προκριματικά Μουντιάλ 11.10.25

Μεγάλο διπλό η Αλβανία στη Σερβία, νίκες για Ισπανία, Πορτογαλία

Με γκολ του Μάναϊ, η Αλβανία πήρε μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί Σερβίας (1-0) και μαζί το προβάδισμα ενόψει των μπαράζ του Μουντιάλ 2026. Νίκες για Ισπανία και Πορτογαλία κόντρα σε Γεωργία, Ιρλανδία.

Σύνταξη
Το πλωτό παλάτι των Μπέκαμ
Ποδόσφαιρο 11.10.25

Το πλωτό παλάτι των Μπέκαμ

«Seven»: το ιταλικό στολίδι των 18 εκατομμυρίων ευρώ με το οποίο οι Μπέκαμ απολαμβάνουν τη ζωή στη Μαγιόρκα.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
LIVE: Σερβία – Αλβανία
Ποδόσφαιρο 11.10.25

LIVE: Σερβία – Αλβανία

LIVE: Σερβία – Αλβανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σερβία – Αλβανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports Start.

Σύνταξη
Στην κόψη του… ξυραφιού
On Field 11.10.25

Στην κόψη του… ξυραφιού

Η Εθνική μας ομάδα έχει μια τελευταία ευκαιρία να φέρει τα «πάνω – κάτω» στον όμιλο αλλά για να τα καταφέρει θα χρειαστεί να ρισκάρει πολύ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Γιοβάνοβιτς: «Υπάρχει απογοήτευση μετά τη Σκωτία – Πρέπει να πιεστούμε και να διεκδικήσουμε τη νίκη στη Δανία»
Ποδόσφαιρο 11.10.25

Γιοβάνοβιτς: «Υπάρχει απογοήτευση μετά τη Σκωτία – Πρέπει να πιεστούμε και να διεκδικήσουμε τη νίκη στη Δανία»

Όσα είπαν Ιβάν Γιοβάνοβιτς και Χρήστος Τζόληγς ενόψει του αγώνα της Εθνικής με τη Δανία την Κυριακή (12/10, 21:45) που αποτελεί... τελικό στην προσπάθεια πρόκρισης στην τελική φάση του Μουντιάλ.

Σύνταξη
Live streaming: Η συνέντευξη Τύπου της Εθνικής για το παιχνίδι με τη Δανία
Ποδόσφαιρο 11.10.25

Live streaming: Η συνέντευξη Τύπου της Εθνικής για το παιχνίδι με τη Δανία

Παρακολουθήστε σε live streaming στις 19:15 από το «Parken» της Κοπεγχάγης τη Συνέντευξη Τύπου της Εθνικής Ομάδας, ενόψει του αγώνα με την Δανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Σύνταξη
Ρίμερ, προπονητής Δανίας: «Πρέπει να κάνουμε κορυφαία εμφάνιση για να κερδίσουμε την Ελλάδα»
Προκριματικά Μουντιάλ 11.10.25

Ρίμερ, προπονητής Δανίας: «Πρέπει να κάνουμε κορυφαία εμφάνιση για να κερδίσουμε την Ελλάδα»

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Δανίας, Μπράιαν Ρίμερ τόνισε πως σέβεται την Ελλάδα και πώς η ομάδα του θα πρέπει να παίξει το καλύτερο ποδόσφαιρο που μπορεί να να νικήσει.

Σύνταξη
Super League 2: Επιβλητικός ο Ηρακλής στην έδρα του Μακεδονικού, πρώτη ήττα για τη Νίκη Βόλου
Ποδόσφαιρο 11.10.25

Super League 2: Επιβλητικός ο Ηρακλής στην έδρα του Μακεδονικού, πρώτη ήττα για τη Νίκη Βόλου

Η Νίκη Βόλου έχασε το πρώτο της παιχνίδι στη Super League 2, καθώς ηττήθηκε με 3-1 από τον Αστέρα Τρίπολης Β’, ενώ ο Ηρακλής πέρασε με «τεσσάρα» από την έδρα του Μακεδονικού.

Σύνταξη
Μια ακόμη «νύχτα του Φάντομ»: Η Ελλάδα ψάχνει ένα ιστορικό αποτέλεσμα στη Δανία (vids, pics)
Ποδόσφαιρο 11.10.25

Μια ακόμη «νύχτα του Φάντομ»: Η Ελλάδα ψάχνει ένα ιστορικό αποτέλεσμα στη Δανία (vids, pics)

Η Ελλάδα είναι με την πλάτη στον τοίχο και κόντρα στη Δανία στην Κοπεγχάγη ψάχνει κάτι που έχει καταφέρει μόλις μια φορά στην Ιστορία και μάλιστα με τρόπο... κοσμοιστορικό.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Greece, Cyprus Invited to Gaza Summit in Egypt
English edition 12.10.25

Greece, Cyprus Invited to Gaza Summit in Egypt

Washington has significantly expanded the list of invitees, adding Spain, Japan, Azerbaijan, Armenia, Hungary, India, El Salvador, Cyprus, Greece, Bahrain, Kuwait, and Canada to the gathering, which will take place in the Red Sea resort of Sharm El Sheikh

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση βρίσκει χρήματα για τους εργολάβους αλλά όχι για αγρότες, μισθωτούς και συνταξιούχους
ΠΑΣΟΚ 12.10.25

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση βρίσκει χρήματα για τους εργολάβους αλλά όχι για αγρότες, μισθωτούς και συνταξιούχους

Ο κ. Τσουκαλάς, σημειώνει ότι η κυβέρνηση «έχει κάνει την επιλογή της. Αναποτελεσματικότητα, κατασπατάληση των χρημάτων του ελληνικού λαού και  δώρα στα συμφέροντα».

Σύνταξη
Νόμος και Τάξη από Μητσοτάκη μετά τον Ρούτσι: Στο υπ. Άμυνας η φύλαξη του Άγνωστου Στρατιώτη – «Δεν μπορεί να γίνεται χώρος διαδηλώσεων»
Μήνυμα καταστολής 12.10.25

Νόμος και Τάξη από Μητσοτάκη μετά τον Ρούτσι: Στο υπ. Άμυνας η φύλαξη του Άγνωστου Στρατιώτη – «Δεν μπορεί να γίνεται χώρος διαδηλώσεων»

Μήνυμα καταστολής από τον κ. Μητσοτάκη ο οποίος αφού αναφέρθηκε στην απόφαση για τον Πάνο Ρούτσι, προανήγγειλε νομοθετική πρωτοβουλία με την οποία η φύλαξη Αγνώστου Στρατιώτη περνάει στο υπ. Άμυνας.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Θρίλερ με δεκαέξι πτώματα σε ποτάμια – Φουντώνουν ξανά οι θεωρίες για ομάδα κατά συρροή δολοφόνων
«Smiley Face Killers» 12.10.25

Θρίλερ με δεκαέξι πτώματα σε ποτάμια των ΗΠΑ - Φουντώνουν ξανά οι θεωρίες για ομάδα κατά συρροή δολοφόνων

Μυστήριο καλύπτει τους πνιγμούς σε ποτάμια στο Χιούστον των ΗΠΑ, με τις σορούς να αυξάνονται φέροντας στο προσκήνιο τα σενάρια για τους «Smiley Face Killers» - Τι βλέπουν οι ερευνητές

Σύνταξη
Η Ευρώπη αντιμέτωπη με κρίση ψυχικής υγείας – Οι ρίζες της φτάνουν στις οικονομικές συνθήκες
Social Europe 12.10.25

Η Ευρώπη αντιμέτωπη με κρίση ψυχικής υγείας – Οι ρίζες της φτάνουν στις οικονομικές συνθήκες

Επείγουσα είναι η ανάγκη για να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές συνθήκες που σχετίζονται με την έκρηξη προβλημάτων που προκαλούν κρίση ψυχικής υγείας. Οι ανάγκες ξεπερνούν την υγειονομική περίθαλψη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η ηγετική επανεμφάνιση Τσίπρα «παγώνει» την συμπόρευση ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς
Πολιτική Γραμματεία 12.10.25

Η ηγετική επανεμφάνιση Τσίπρα «παγώνει» την συμπόρευση ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς

Πως οι πρωτοβουλίες Τσίπρα «ναρκοθετούν» τη συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς. Τα νέα δεδομένα μετά την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού και το κλίμα σε Κουμουνδούρου και Πατησίων.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Χαλάκια μπάνιου, κεριά κι εσώρουχα – Τι θα έλεγε ο Μπασκιά για την εμπορευματοποίηση της τέχνης του;
Marketing rules 12.10.25

Χαλάκια μπάνιου, κεριά κι εσώρουχα – Τι θα έλεγε ο Μπασκιά για την εμπορευματοποίηση της τέχνης του;

Το νέο βιβλίο «The Making of an Icon» του Νταγκ Γούνταμ εξετάζει τον καλλιτέχνη Ζαν Μισέλ Μπασκιά, του οποίου τα έργα έχουν γίνει σχεδόν πανταχού παρόντα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μια «σκοτεινή ψηφιακή εποχή»: Οι άνθρωποι που διασώζουν ξεχασμένη γνώση παγιδευμένη σε παλιές δισκέτες
H «σκοτεινή ψηφιακή εποχή» 12.10.25

Οι άνθρωποι που διασώζουν ξεχασμένη γνώση παγιδευμένη σε παλιές δισκέτες

Από τις διαλέξεις του Στίβεν Χόκινγκ μέχρι τις επιστολές του Βρετανού πολιτικού Νιλ Κίνοκ… Ένας αγώνας δρόμου, ενάντια στο χρόνο, για να σωθούν οι ιστορικοί θησαυροί που είναι κλειδωμένοι σε παλιές δισκέτες…

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Το φιλοδώρημα της επιστροφής ενός ενοικίου και τα άλλα κυβερνητικά μέτρα δεν λύνουν το στεγαστικό
Οικονομικές Ειδήσεις 12.10.25

Το φιλοδώρημα της επιστροφής ενός ενοικίου και τα άλλα κυβερνητικά μέτρα δεν λύνουν το στεγαστικό

Το στεγαστικό πρόβλημα εξακολουθεί να είναι από τα κυρίαρχα των νοικοκυριών με τα μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση να χαρακτηρίζονται ασπιρίνες και «δωράκι στους ιδιοκτήτες»

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 12.10.25

Διασωληνωμένο νοσηλεύεται μωρό ενός έτους – Ο πατέρας του κάπνιζε ναρκωτικά δίπλα του
Ασύλληπτη ανευθυνότητα 12.10.25

Διασωληνωμένο νοσηλεύεται μωρό ενός έτους - Ο πατέρας του κάπνιζε ναρκωτικά δίπλα του

Το κοριτσάκι δίνει μάχη για τη ζωή του καθώς φέρεται να υπέστη σοβαρή ζημιά όταν ο πατέρας του κάπνισε ναρκωτικά δίπλα του - Οι αστυνομικοί που κλήθηκαν στο σημείο βρήκαν το μωρό αναίσθητο

Σύνταξη
Μιχάλης Γρηγορίου: Πέθανε ο συνθέτης και στοχαστής που χάρισε ψυχή στον ήχο και φωνή στη σιωπή
Θλίψη 12.10.25

Μιχάλης Γρηγορίου: Πέθανε ο συνθέτης και στοχαστής που χάρισε ψυχή στον ήχο και φωνή στη σιωπή

Σήμερα ο ελληνικός πολιτισμός αποχαιρετά έναν αληθινό διανοούμενο των ήχων, έναν άνθρωπο που έζησε με πάθος για την τέχνη και άφησε ένα αποτύπωμα βαθύ, ουσιαστικό, ανεξίτηλο

Σύνταξη
Η Ίντερ Μαϊάμι έριξε 4αρα αλά… Μπαρτσελόνα και τίμησε τον Άλμπα (vids)
Ποδόσφαιρο 12.10.25

Η Ίντερ Μαϊάμι έριξε 4αρα αλά… Μπαρτσελόνα και τίμησε τον Άλμπα (vids)

Σε μια βραδιά που θύμισε… Μπαρτσελόνα, η Ίντερ Μαϊάμι σκόρπισε με τεσσάρα την Ατλάντα Γιουνάιτεντ και παρέμεινε στην 3η θέση της βαθμολογίας – Τίμησε τον Ζόρντι Άλμπα, που σκόραρε μαζί με Μέσι (2) και Σουάρες…

Σύνταξη
«Λάμψε με τη νεραϊδόσκονή σου εκεί πάνω»: Το Χόλιγουντ αποχαιρετά την ανεπανάληπτη Νταϊάν Κίτον
«Αστεία, ευάλωτη, φωτεινή» 12.10.25

«Λάμψε με τη νεραϊδόσκονή σου εκεί πάνω»: Το Χόλιγουντ αποχαιρετά την ανεπανάληπτη Νταϊάν Κίτον

«Η Νταϊάν Κίτον πέθανε. Ήταν 79», έγραψε χθες το βράδυ το People και το internet γέμισε «αντίο» σε μια απο τις πιο σπουδαίες ηθοποιούς που πέρασαν ποτέ από τον κόσμο τούτο

Σύνταξη
Τη Δευτέρα στην Αίγυπτο η σύνοδος για την Γάζα – Στο Ισραήλ ο Τραμπ, θα συναντηθεί με οικογένειες ομήρων
Κόσμος 12.10.25

Τη Δευτέρα στην Αίγυπτο η σύνοδος για την Γάζα – Στο Ισραήλ ο Τραμπ, θα συναντηθεί με οικογένειες ομήρων

Πριν μεταβεί στην Αίγυπτο για τη σύνοδο για τη Γάζα, ο Τραμπ θα κάνει μια στάση στο Ισραήλ, όπου είναι προγραμματισμένο να απευθύνει ομιλία στα μέλη της Κνεσέτ

Σύνταξη
