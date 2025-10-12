Τι χρειάζεται η Εθνική Ελλάδας για να βρεθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026

Ματς-τελικός το αποψινό για την Εθνική Ελλάδας στη Κοπεγχάγη, που φιλοξενείται από τη Δανία (12/10, 21:45) για την τέταρτη αγωνιστική των ομίλων των Προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει 3 βαθμούς, στην τρίτη θέση, πίσω από την αποψινή αντίπαλό της και τη Σκωτία που έχουν από επτά και θέλει τη νίκη που θα την κρατήσει ζωντανή στην υπόθεση πρόκριση στο Μουντιάλ του επόμενου καλοκαιριού.

Τα σενάρια που στέλνουν την Εθνική στο Μουντιάλ είναι ξεκάθαρα. Τρεις νίκες στα επόμενα τρία ματς, με πρώτο το αποψινό, ώστε να πάρει μία από τις πρώτες θέσεις του ομίλου της. Τι θα σημαίνει αυτό; Είτε θα πάρει απευθείας την πρόκριση, είτε θα παίξει στα μπαράζ.

Αναλυτικότερα, την απευθείας πρόκριση παίρνουν μόνο οι πρώτοι των 12 ομίλων, ενώ οι 12 δεύτεροι, μαζί με 4 ομάδες από το πρόσφατο Nations League, θα χωριστούν σε τέσσερις γκρουπ, όπου με τη μορφή Final Four θα διεκδικήσουν τα 4 τελευταία εισιτήρια.

Τι ισχύει με τα 4 έξτρα εισιτήρια του Nations League

Και αφού ξεκαθάρισε το τοπίο αναφορικά με τα εισιτήρια μέσω των προκριματικών, τι ισχύει με αυτά του Nations League. Εδώ τα πράγματα είναι απλά. Η Εθνική μας δεν έχει καμία πιθανότητα να πάρει κάποιο και αυτό γιατί από τα τέσσερα, τα δύο θα πάνε σε Μολδαβία και Σαν Μαρίνο, επειδή δεν πρόκειται (ούτε μαθηματικά) να βρεθούν στις δύο πρώτες θέσεις των προκριματικών ομίλων τους, ωστόσο πήραν την πρωτιά σε αυτούς που συμμετείχαν στο Nations League.

Θυμίζουμε πως η Εθνική τερμάτισε δεύτερη στον δικό της, πίσω από την Αγγλία και με βάση τα κριτήρια που επιλέγονται οι ομάδες, η Ελλάδα στη σχετική κατάταξη είναι 27η. Πιο πάνω από τη χώρα μας είναι οι 14 νικητές των ομίλων του Nations League με σειρά κατηγορίας (Α, Β, Γ, Δ) και οι 12 δεύτεροι επίσης της πρώτης κατηγορίας. 26 ομάδες συνολικά και 27ο το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα το οποίο είχε την καλύτερη συγκομιδή, ανάμεσα στις ομάδες που βγήκαν δεύτερες στη Β’ κατηγορία της διοργάνωσης.

Όπως γίνεται αντιληπτό δεν είναι πιθανό να πάρει κάποιο από τα έξτρα εισιτήρια η χώρα μας και αυτός είναι και ο λόγος που η Εθνική μας ομάδας έχει μπροστά της ένα και μοναδικό μονοπάτι για να βρεθεί στο Μουντιάλ. Να τελειώσει τον όμιλο με το απόλυτο και στη χειρότερη να παίξει στα μπαράζ.

Η βαθμολογία του ομίλου και η θέση που βρίσκεται η Εθνική

Το πρόγραμμα της Εθνικής

12 Οκτωβρίου 2025: (21:45) Δανία – Ελλάδα

15 Νοεμβρίου 2025: (21:45) Ελλάδα – Σκωτία

18 Νοεμβρίου:(21:45) Λευκορωσία – Ελλάδα