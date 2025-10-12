Στο ΣΕΦ με την υπόλοιπη αποστολή του Παναθηναϊκού οι Ναν, Λεσόρ και Γκριγκόνις (pics, vid)

Έφτασε πριν από λίγο η αποστολή του Παναθηναϊκού στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ενόψει του ντέρμπι «αιωνίων» με τον Ολυμπιακό (19:00).

Στο πλευρό του «τριφυλλιού» βρίσκονται και οι Κέντρικ Ναν, Ματίας Λεσόρ και Μάριους Γκριγκόνις, παρότι δεν θα αγωνιστούν κόντρα στους Πειραιώτες, αφού ακολούθησαν κανονικά την υπόλοιπη ομάδα.

Ο Αμερικανός άσος τέθηκε νοκ άουτ λίγες ώρες πριν το ντέρμπι λόγω προβλήματος στο γόνατο και ο Γάλλος σέντερ είναι ακόμα ανέτοιμος μετά τον σοβαρό τραυματισμό που αντιμετώπισε. Ο Λιθουανός είναι αυτός που «κόπηκε» από την εξάδα των ξένων των «πράσινων».

Δείτε εικόνες και βίντεο από την άφιξη του Παναθηναϊκού: