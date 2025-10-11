Αλμπάτρο Σιρακούσα – Ολυμπιακός 28-34: Μεγάλο βήμα για την πρόκριση στους «32»

Ο Ολυμπιακός δεν έχασε σε κανένα σημείο του παιχνιδιού το προβάδισμα και επιβλήθηκε της Αλμπάτρο Σιρακούσα (τυπικά γηπεδούχος) στο κλειστό της Ηλιούπολης για το πρώτο ματς της φάσης των «64» του EHF European Cup.

Η ρεβάνς απέναντι στην ιταλική ομάδα είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη Δευτέρα (13/10, 19.30) και πάλι στην Ηλιούπολη (αυτή τη φορά με τους ερυθρόλευκους να έχουν την έδρα), καθώς και τα δύο ματς γίνονται στην Ελλάδα. Μεγάλοι πρωταγωνιστές για την ομάδα του Πειραιά ήταν οι Σκαραμέλι και Κανέτε που πέτυχαν από τρία γκολ, ενώ δύο είχαν οι Μιχαϊλίδης και Σλίσκοβιτς.

Ο Ολυμπιακός πλέον έχει το προβάδισμα των έξι γκολ να διαχειριστεί στη ρεβάνς και φυσικά είναι το αφεντικό για την πρόκριση στη φάση των «32».

Οι Πειραιώτες είχαν στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα «αέρα» 4+ γκολ, έφτασαν ακόμα και στο +7 (27-34) και «πήραν» τη νίκη στην Ηλιούπολη, κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στον επόμενο γύρο!

Οσον αφορά την εξέλιξη του ματς,, ο Ολυμπιακός «μπήκε» δυνατά στο ματς και στο 6:46, προηγήθηκε με 6-2, με ωραία προσπάθεια του Εσκαλόνα. Οι Ιταλοί μείωσαν στο γκολ (7-8), αλλά οι πρωταθλητές Ελλάδας ξέφυγαν ξανά με +4 (8-12), με τον Πέσο (19:00), με τον Μπάρος να «γράφει» το 13-9, με τη συμπλήρωση 20 λεπτών. Στο 24:54, ο Κανδύλας κράτησε το +4 (11-15), αλλά οι τυπικά γηπεδούχοι πλησίασαν και πάλι (14-16). Ο Εσκαλόνα, ωστόσο, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι σε «νεκρό» χρόνο (30:00), διαμόρφωσε το 17-14 του ημιχρόνου.

Στο ξεκίνημα (31:35) του δεύτερου μέρους, οι «ερυθρόλευκοι» πήραν προβάδισμα 18-14, με τον Παπάζογλου, με τον Σάββα να σκοράρει, στο 37:49, διατηρώντας το +4 (17-21). Στο 39:26, ο Σούργκιελ έκανε το 22-18, με την Αλμπατρο Σιρακούζα να μειώνει σε 22-20. Ο Εσκαλόνα «βρήκε» ξανά δίχτυα, στο 46ο λεπτό, δίνοντας και πάλι «αέρα» τεσσάρων τερμάτων (21-25), ενώ ο Μπάρος, με ωραία προσπάθεια (52:19), έκανε το 29-25 υπέρ του Θρύλου. Στο 54:44, ο Ολυμπιακός προηγήθηκε για πρώτη φορά με πέντε τέρματα (26-31), με τον Μιχαηλίδη, ενώ ξέφυγε με +6 (26-32), με τον Μπάρος στην κόντρα (55:59). Στο 59:42, ο Σούργκιελ σκόραρε για το +7 (27-34), με τους πρωταθλητές Ελλάδας να επικρατούν με 34-28.

Ολυμπιακός: (Ρικάρντο Τριλίνι): Ντιόγκο Βαλέριο, Εσκαλόνα 8, Βίντα, Τζίμπουλας 3, Παπάζογλου 5, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε 1, Κανδύλας 1, Σκίσκοβιτς 4, Τσαναξίδης, Πέσο 1, Σουργκιέλ 3, Μπάρος 5, Πασσιάς, Μιχαηλίδης 2, Σάββας 1.

Δηλώσεις

Ρικάρντο Τριλίνι: «Ηταν ένα ματς έντονο, γιατί ήταν το πρώτο μας στην Ευρώπη φέτος. Στην αρχή θα μπορούσαμε να έχουμε προηγηθεί ακόμη και με έξι ή επτά γκολ, αλλά κάναμε αρκετά λάθη στο παιχνίδι μας και αυτό επέτρεψε στον αντίπαλο να επιστρέψει. Ομολογώ, πως σε κάποια στιγμή αγχωθήκαμε λίγο. Ο Ντιόγκο (σ.σ. Βαλέριο) μας έδωσε μεγάλη αυτοπεποίθηση στο δεύτερο ημίχρονο και μας βοήθησε πολύ. Ο κόσμος μας και σήμερα ήταν το μεγάλο μας πλεονέκτημα. Θέλω να τους ευχαριστήσω, ήταν φανταστικοί και απόψε. Τους περιμένουμε και την Δευτέρα, να μας δώσουν δύναμη για την πρόκριση. Τους χρειαζόμαστε, ειδικά στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Γιατί με ομάδες όπως η Αλμπατρο Σιρακούζα δεν επιτρέπεται να χάσεις τη συγκέντρωσή σου και όταν ο αντίπαλος δεν έχει τίποτα να χάσει, παίζει ακόμη καλύτερα. Για αυτό χρειαζόμαστε τη στήριξη του κόσμου».

Θανάσης Παπάζογλου: «Μπήκαμε πολύ δυνατά στο ματς και πήραμε μια σημαντική διαφορά. Η αντίπαλη ομάδα, όμως, κατάφερε να μειώσει στο ημίχρονο. Παρόλα αυτά, αυτό δεν μας επηρέασε. Κρατήσαμε τον ρυθμό μας και με γρήγορο παιχνίδι, καταφέραμε να φτάσουμε στη νίκη με έξι γκολ διαφορά. Σίγουρα, αυτό το +6 μάς δίνει ένα μαξιλαράκι, αλλά δεν αρκεί από μόνο του για να περάσουμε στην επόμενη φάση. Πρέπει να κερδίσουμε και το δεύτερο παιχνίδι και νομίζω, πως μπορούμε. Είναι στο χέρι μας, αρκεί να παίξουμε όπως παίξαμε σήμερα. Θέλω να πω, ότι ο κόσμος μας ήταν για ακόμη μια φορά συγκλονιστικός. Ήρθε ξανά, μας στήριξε, μας έδωσε τεράστια ώθηση. Τον θέλουμε πάντα δίπλα μας, σε κάθε ματς. Να συνεχίσουμε ενωμένοι και την Δευτέρα, όλοι μαζί, για την πρόκριση».