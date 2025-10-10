Ο Κέντρικ Ναν συνεχίζει να κάνει τη διαφορά: Η κίνησή του πριν τη νίκη του Παναθηναϊκού με δικό του καλάθι (vid)
Ο Κέντρικ Ναν έδειξε ξανά ότι όταν χρειάζεται είναι μια ομάδα μόνος του, όμως αυτό δεν έρχεται τυχαία για τον Αμερικανό σούπερσταρ...
Ο Παναθηναϊκός μπορεί να μην έπαιξε καλά ούτε στη Βιτόρια απέναντι στην Μπασκόνια, όμως ο Κέντρικ Ναν ήταν αυτός που «καθάρισε» για ακόμη μια φορά για το τριφύλλι και μάλιστα με απίθανo buzzer beater, υπογράφοντας το ροζ φύλλο αγώνα για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.
Ο κορυφαίος σκόρερ της Euroleague ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στη νίκη του Παναθηναϊκού, αφού εκτός από το σπουδαίο καλάθι που πέτυχε στο φινάλε είχε και 30 πόντους, κουβαλώντας μόνος του τους πράσινους στο ματς της τρίτης αγωνιστικής.
Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν απίθανος με την Μπασκόνια, όμως 40 ώρες πριν τη φοβερή εμφάνιση και το ανεπανάληπτο καλάθι του είχε προχωρήσει σε μία κίνηση που αποδεικνύει πόσο μεγάλος παίκτης είναι και κυρίως δείχνει το «mentality» του.
Δείτε το απίθανο buzzer beater του Κέντρικ Ναν:
KENDRICK NUNN! 😱@Paobcgr, son saniyede galibiyeti cebine koydu! 🚨 pic.twitter.com/VkFk8CJ6EQ
— EuroLeague Türkiye (@EuroLeagueTUR) October 9, 2025
Συγκεκριμένα, ο Κέντρικ Ναν το πρωί της Τετάρτης και ενώ ο Παναθηναϊκός στις 11:00 «πετούσε» για τη Βιτόρια και την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Μπασκόνια, φέρεται να πήρε τηλέφωνο τον γυμναστή των πράσινων και του ζήτησε να πάει για προπόνηση στο ΟΑΚΑ. Πράγματι, ο Αμερικανός σταρ της Euroleague βρέθηκε στο Κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων και για περίπου δύο ώρες έκανε ατομική προπόνηση.
