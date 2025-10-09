sports betsson
Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
There’s a starman waiting in the sky: Ένας χρόνος χωρίς τον Τζορτζ Μπάλντοκ (vids)
Ποδόσφαιρο 09 Οκτωβρίου 2025 | 10:54

There’s a starman waiting in the sky: Ένας χρόνος χωρίς τον Τζορτζ Μπάλντοκ (vids)

«Το όνομά μου είναι Γιώργος». Όπως γρήγορα συστήθηκε στο ελληνικό κοινό ο Τζορτζ Μπάλντοκ, έτσι πρόωρα έφυγε από κοντά μας, σαν σήμερα πριν ακριβώς ένα χρόνο.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μικροδουλειές που μας «τρώνε» τη μισή μέρα χωρίς να το καταλαβαίνουμε

Μικροδουλειές που μας «τρώνε» τη μισή μέρα χωρίς να το καταλαβαίνουμε

Spotlight

Σαν σήμερα πριν ακριβώς ένα χρόνο, στις 9 Οκτωβρίου του 2024, έφυγε από τη ζωή ο Τζορτζ Μπάλντοκ, σκορπίζοντας θλίψη στον ποδοσφαιρικό -και όχι μόνο- κόσμο. Στα 31 του, ο Άγγλος με ελληνικές ρίζες από την πλευρά του πατέρα του, ποδοσφαιριστής, άφησε την τελευταία του πνοή στην πισίνα του σπιτιού του στην Γλυφάδα.

Όταν η σύζυγός του δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί του, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού ήταν αυτός που πήγε να τον αναζητήσει και τον βρήκε χωρίς τις αισθήσεις του. Οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για «θάνατο από πνιγμό» και το πόρισμα που μετέπειτα επιβεβαίωσε τις αρχικές αναφορές των Αρχών, έκανε λόγο για ακριβώς αυτό, χωρίς ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

YouTube thumbnail

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τελική ιατροδικαστική έκθεση που εκδόθηκε στο Ιατροδικαστικό Δικαστήριο του Μίλτον Κέινς, οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν μηδενική παρουσία αλκοόλ ή ουσιών, ενώ η νεκροψία αποκάλυψε διογκωμένη καρδιά, παράγοντα που σύμφωνα με τους ειδικούς θα μπορούσε να τον καταστήσει ευάλωτο σε αρρυθμίες και αιφνίδια απώλεια αισθήσεων. Κάπως έτσι, με την έκθεση που έβαλε τέλος σε κάθε φήμη και σενάριο, είχε γραφτεί και η τελευταία σελίδα του δράματος που σόκαρε το ελληνικό κοινό και άφησε ένα τεράστιο κενό, πρωτίστως στην οικογένεια και τους οικείους του και δευτερευόντως στην Εθνική ομάδα και την ομάδα που είχε μόλις πάρει μεταγραφή, τον Παναθηναϊκό.

Αμέσως μετά την δημοσιοποίηση της τραγικής είδησης, ο Παναθηναϊκός με επίσημη ανακοίνωσή του είχε κάνει λόγο για μια «ανείπωτη απώλεια», ζητώντας τον σεβασμό της μνήμης του. Αντίστοιχα, η Εθνική ομάδα είχε δημοσιεύσει μια φωτογραφία του και το μήνυμα των διεθνών: «Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ φίλε». Και όντως, έκτοτε, η μνήμη του «Τζόρτζι», παραμένει ζωντανή. Λίγες ώρες μετά, στο Wembley, η Εθνική ομάδα, οι φίλοι και οι συμπαίκτες του, τον τίμησαν και με το παραπάνω.

YouTube thumbnail

Με μια ιστορική εμφάνιση, η γαλανόλευκη που έπαιζε με… δώδεκα παίκτες, θριάμβευσε 2-1 επί της Αγγλίας για το Nations League, ένα αποτέλεσμα που συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα όλων των εποχών για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Μια νίκη που αφιερώθηκε φυσικά από όλους, στον πρόωρα αδικοχαμένο αθλητή, ο οποίος για ένα παιχνίδι της μοίρας, έναν ασήμαντο μικροτραυματισμό, δεν είχε ταξιδέψει μαζί με την αποστολή στο Λονδίνο, αλλά αντιθέτως είχε μείνει στην Αθήνα για να κάνει αποθεραπεία με τον Παναθηναϊκό.

YouTube thumbnail

Ένα χρόνο μετά, πια, η μνήμη του παραμένει ζωντανή. Στις 5 Οκτωβρίου 2025, ο Παναθηναϊκός τίμησε τον «Starman» των γηπέδων σε αγώνα πρωταθλήματος, με τη φανέλα του και το μήνυμα «Always with us, George Baldock» να δεσπόζουν στις εξέδρες. Οι συμπαίκτες του στην Εθνική, διέθεσαν μέρος του πριμ τους στην οικογένειά του, ενώ ο ΠΣΑΠΠ καθιέρωσε τιμητική διάκριση που φέρει το όνομά του, για αθλητές που ξεχωρίζουν για το ήθος τους. Ο Παναθηναϊκός επίσης πλήρωσε κανονικά ολόκληρο το συμβόλαιό του στη σύζυγό του, φροντίζοντας την οικογένειά του όπως θα ήθελε και ο ίδιος.

Ο Starman των γηπέδων

Πλέον, ο Starman, ο άνθρωπος των άστρων, όπως ήταν το παρατσούκλι που του είχε κολλήσει από τους οπαδούς της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, παρακολουθεί από ψηλά, με την παρουσία του να συνεχίζει να λάμπει σαν υπέρλαμπρο αστέρι.

YouTube thumbnail

Το συγκεκριμένο ομότιτλο τραγούδι του Ντέιβιντ Μπάουι άλλωστε είχε διασκευαστεί προς τιμήν του: «There’s a Starman, running down the right. Ηis name is Georgie Baldock and he’s f*cking dynamite».

«Υπάρχει ένας… αστεράνθρωπος, που τρέχει στα δεξιά, το όνομά του είναι Τζόρτζι Μπόλντοκ και είναι γαμ… δυναμίτης».

«Το όνομά μου, είναι Γιώργος»

Ο Τζορτζ Χένρι Άιβορ Μπάλντοκ, όπως ήταν το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε στο Στιπλ Κλέιντον, ένα μικρό χωριό λίγο έξω από το Μπάκιγχαμ της Αγγλίας, στις 9 Μαρτίου 1993 και είχε ελληνικές ρίζες από την πλευρά του πατέρα του. Ήταν ο τρίτος γιος της οικογένειας καθώς είχε δύο μεγαλύτερα αδέλφια. Ο ένας του αδερφός, ο Σαμ, ήταν επίσης ποδοσφαιριστής, ενώ ο δεύτερος, ο Τζέιμς, είναι γιατρός στην Οξφόρδη. Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός ανήλικου παιδιού.

Πρώτος σταθμός στην ποδοσφαιρική του καριέρα ήταν η Μίλτον Κέιν Ντονς, με την φανέλα της οποίας πραγματοποίησε το ντεμπούτο του τον Μάιο του 2010. Παρέμεινε εκεί μέχρι το 2017 και κατέγραψε 107 συμμετοχές. Μέσα στην επταετία 2010-2017 αγωνίστηκε με την μορφή δανεισμού στις Νορθάμπτον, Τάμγουορθ, Όξφορντ Γιουνάιτεντ αλλά και την ισλανδική Βεστμανέγια.

Το 2017 -στα 24 του- έκανε το μεγάλο βήμα της καριέρας του, όταν πήρε μεταγραφή στην Σέφιλντ Γιουνάιτεντ με την οποία κατέγραψε 219 συμμετοχές, τις 83 στην Premier League. Με τις «λεπίδες» πέτυχε 6 γκολ και μοίρασε 16 ασίστ. Στο ενεργητικό του έχει μια συμμετοχή σε ημιτελικό κυπέλλου Αγγλίας το 2023 και δύο προβιβασμούς από την Championship στην Premier League. Σε αυτή την ομάδα έφτιαξε το όνομά του και έφτασε να εξετάζεται από τον Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, μέχρι και για την Εθνική Αγγλίας. Ωστόσο, η απόφασή του να αγωνιστεί με τη γαλανόλευκη είχε ήδη παρθεί…

Το καλοκαίρι του 2024 πήρε την μεταγραφή για Παναθηναϊκό όπου και είχε υπογράψει έως το καλοκαίρι του 2027. Με τη φανέλα με το «τριφύλλι» ήταν που έμελλε να παίξει για τελευταία φορά μπάλα πριν τον θάνατό του, όταν τρεις μέρες νωρίτερα, στις 6 Οκτωβρίου 2024 ξεκίνησε στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ (0-0) πριν αντικατασταθεί στο 75ο λεπτό.

Με την «γαλανόλευκη», στην οποία κλήθηκε για πρώτη φορά από τον Γκουστάβο Πογιέτ, έκανε το ντεμπούτο του στις 2 Ιουνίου του 2022, καταγράφοντας συνολικά 12 συμμετοχές και μια ασίστ. Η τελευταία του εμφάνιση με την Εθνική ήταν στις 26/3/24 στον αποκλεισμό στα πέναλτι από τη Γεωργία, στα πλέι-οφ για το Euro 2024.

Το πρώτο του ματς ήταν ένα ματς με τη Bόρειο Ιρλανδία στο Μπέλφαστ, όταν είχε μπει σαν αλλαγή στο τέλος του αγώνα. Έπειτα, μπαίνει βασικός με το Κόσοβο και ακολουθεί ματς στον Βόλο κόντρα στην Κύπρο, για πρώτη φορά μπροστά στους Έλληνες φιλάθλους.

YouTube thumbnail

Τότε «συστήθηκε» ποδοσφαιρικά στο ελληνικό κοινό και λίγο μετά, το έκανε και on camera, λέγοντας απλά «…το όνομά μου είναι Γιώργος».

Headlines:
Business
Κόκκαλης: Άνοιξε νέα εποχή για την Intralot

Κόκκαλης: Άνοιξε νέα εποχή για την Intralot

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μικροδουλειές που μας «τρώνε» τη μισή μέρα χωρίς να το καταλαβαίνουμε

Μικροδουλειές που μας «τρώνε» τη μισή μέρα χωρίς να το καταλαβαίνουμε

Green
ΔΕΗ: Στο 90% η κατασκευή των φωτοβολταϊκών ισχύος 2,13 GW στη Δ. Μακεδονία

ΔΕΗ: Στο 90% η κατασκευή των φωτοβολταϊκών ισχύος 2,13 GW στη Δ. Μακεδονία

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Euroleague 09.10.25

Μπαρτζώκας για Φουρνιέ: «Δύσκολα θα παίξει» – Τι είπε για τους πολλούς τραυματισμούς

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τις απουσίες του Ολυμπιακού απέναντι στη Ντουμπάι, την κατάσταση του Φουρνιέ και το τι περιμένει να δει φέτος από τις ομάδες της Ευρωλίγκας.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Είναι πολλά τα λεφτά, Ντιέγκο – Ο Σιμεόνε παίρνει 2,5 φορές πιο πολλά από τον προπονητή της Μπαρτσελόνα
On Field 09.10.25

Είναι πολλά τα λεφτά, Ντιέγκο – Ο Σιμεόνε παίρνει 2,5 φορές πιο πολλά από τον προπονητή της Μπαρτσελόνα

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε ξεπερνά τους πάντες στους πάγκους της Ευρώπης με τα 26.000.000 € που παίρνει κάθε χρόνο από την Ατλέτικο Μαδρίτης, την ώρα που ο Χάνσι Φιλ της Μπαρτσελόνα, παίρνει 2,5 λιγότερα. Προκαλεί σοκ ο αναλυτικός πίνακας της La Liga, αλλά και η... γεωμετρική άνοδος των αποδοχών του.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Η Άρσεναλ εμπνέεται από το «Μπερναμπέου» για τη μεγάλη ανακαίνιση του «Emirates»
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Η Άρσεναλ εμπνέεται από το «Μπερναμπέου» για τη μεγάλη ανακαίνιση του «Emirates»

Οι «Κανονιέρηδες» σχεδιάζουν να αυξήσουν τη χωρητικότητα του γηπέδου τους από 62.000 σε 80.000 θεατές και μελετούν το μοντέλο του νέου Σαντιάγο Μπερναμπέου ως παράδειγμα τεχνολογικής και εμπορικής μεταμόρφωσης.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο Λαπόρτα πανηγυρίζει για το ματς της Μπαρτσελόνα στο Μαϊάμι, αλλά οι παίκτες φωνάζουν: «Δεν είναι σωστό αυτό…»
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Ο Λαπόρτα πανηγυρίζει για το ματς της Μπαρτσελόνα στο Μαϊάμι, αλλά οι παίκτες φωνάζουν: «Δεν είναι σωστό αυτό…»

Η La Liga μεταφέρει το ματς Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ στις ΗΠΑ, με τον πρόεδρο των «μπλαουγκράνα», Ζοάν Λαπόρτα να κάνει λόγο για «μεγάλη ευκαιρία», αλλά τους ποδοσφαιριστές να εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια.

Σύνταξη
Ο επικεφαλής αθλητισμού στη Σαουδική Αραβία άναψε… φωτιές για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Ο επικεφαλής αθλητισμού στη Σαουδική Αραβία άναψε… φωτιές για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Τουρκί Αλ-Σέιχ, που είναι επικεφαλής αθλητισμού στη Σαουδική Αραβία άναψε… φωτιές για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, λέγοντας πως είναι πολύ κοντά σε συμφωνία για πώληση σε νέο επενδυτή…

Σύνταξη
Θλίψη στην Μπόκα Τζούνιορς: «Έφυγε» ο προπονητής της ομάδας Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο – Ποια ήταν η ασθένεια που έπασχε… (pics)
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Θλίψη στην Μπόκα Τζούνιορς: «Έφυγε» ο προπονητής της ομάδας Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο – Ποια ήταν η ασθένεια που έπασχε… (pics)

Ο σπουδαίος Αργεντινός τεχνικός της Μπόκα Τζούνιορς, Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο πέθανε στα 69 του χρόνια αφήνοντας πίσω του μια μεγάλη ποδοσφαιρική καριέρα.

Σύνταξη
Σκωτία – Ελλάδα: Κρίσιμο ματς για την Εθνική, ψάχνει διπλό για να παραμείνει ζωντανή για την πρωτιά
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Σκωτία – Ελλάδα: Κρίσιμο ματς για την Εθνική, ψάχνει διπλό για να παραμείνει ζωντανή για την πρωτιά

Η Εθνική μας ομάδα είναι στη Γλασκώβη, εκεί όπου απόψε (9/10, 21:45) θα κοντραριστεί με τη Σκωτία με στόχο να παραμείνει ζωντανή στο παιχνίδι της πρόκρισης στα τελικά του Μουντιάλ 2026.

Σύνταξη
Αντίο στο «Σαντιάγο»; Η συζήτηση που διχάζει τη Ρεάλ
Θέμα μάρκετινγκ 08.10.25

Αντίο στο «Σαντιάγο»; Η συζήτηση που διχάζει τη Ρεάλ

Η Ρεάλ Μαδρίτης επιλέγει να διατηρήσει μόνο το «Bernabéu» σε όλες τις επικοινωνίες και στην πρόσοψη του σταδίου, προκαλώντας αντιδράσεις για την απάλειψη του ονόματος του εμβληματικού προέδρου.

Γιώργος Μαζιάς
Κριστιάνο Ρονάλντο, ο «Μίδας» του ποδοσφαίρου – Από τα φτωχικά παιδικά χρόνια, στη μυθική περιουσία του 1,4 δισ. δολαρίων
Ποδόσφαιρο 08.10.25

Ρονάλντο, ο «Μίδας» του ποδοσφαίρου - Από τα φτωχικά παιδικά χρόνια, στη μυθική περιουσία του 1,4 δισ.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι πρώτος δισεκατομμυριούχος ποδοσφαιριστής στην ιστορία, με περιουσία που ξεπερνά πλέον τα 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Πώς την απέκτησε, ο άνθρωπος που τη διαχειρίζεται και η σύγκριση με τον Μέσι.

Αλέξανδρος Κωτάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μπαρτζώκας για Φουρνιέ: «Δύσκολα θα παίξει» – Τι είπε για τους πολλούς τραυματισμούς
Euroleague 09.10.25

Μπαρτζώκας για Φουρνιέ: «Δύσκολα θα παίξει» – Τι είπε για τους πολλούς τραυματισμούς

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τις απουσίες του Ολυμπιακού απέναντι στη Ντουμπάι, την κατάσταση του Φουρνιέ και το τι περιμένει να δει φέτος από τις ομάδες της Ευρωλίγκας.

Σύνταξη
Φιλορωσική στροφή; – Το μπλόκο των κρατών της ΕΕ που παρεκκλίνει
Νέες κυρώσεις 09.10.25

Φιλορωσική στροφή; – Το μπλόκο των κρατών της ΕΕ που παρεκκλίνει

Ουγγαρία, Αυστρία, Σλοβακία, αλλά και Ισπανία εκφράζουν με τον έναν ή άλλον τρόπο κάποιες διαφορετικές προσεγγίσεις στο πλαίσιο της ΕΕ έναντι του νέου πακέτου κυρώσεων στη Ρωσία

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Θεσσαλονίκη: Ταξί… με ξένες πινακίδες – Πρόστιμα 18.000 ευρώ για υποκλοπή μεταφορικού έργου από επιτήδειους
Στη Θεσσαλονίκη 09.10.25

Ταξί... με ξένες πινακίδες - Πρόστιμα 18.000 ευρώ για υποκλοπή μεταφορικού έργου από επιτήδειους

Συνολικά ελέγχθηκαν από την Τροχαία 13 οχήματα, βεβαιώθηκαν έξι παραβάσεις και επιβλήθηκαν υψηλά πρόστιμα σε οδηγούς που έκαναν τα Ι.Χ. τους «ταξί» χωρίς να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις

Σύνταξη
BHMA: Κυκλοφορεί την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 09.10.25

BHMA: Κυκλοφορεί την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 12 Οκτωβρίου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με τον Β’ τόμο του βιβλίου «Η Ελλάδα στη δεκαετία του 1980», το περιοδικό GRACE, η ΑΡΓΥΡΩ με 35 συνταγές για μακαρόνια και ζυμαρικά, και όπως πάντα, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
«Το πλοίο έχει σαλπάρει»: Η 20ετής κρυφή μάχη της Τζένιφερ Άνιστον για να κάνει παιδιά
«Δεν μετανιώνω» 09.10.25

«Το πλοίο έχει σαλπάρει»: Η 20ετής κρυφή μάχη της Τζένιφερ Άνιστον για να κάνει παιδιά

Για πρώτη φορά, η σταρ του Χόλιγουντ Τζένιφερ Άνιστον αποφάσισε να απαντήσει σε όσους έλεγαν ότι δεν ήθελε οικογένεια και μίλησε για την προσπάθειά της να κάνει παιδιά.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Είναι πολλά τα λεφτά, Ντιέγκο – Ο Σιμεόνε παίρνει 2,5 φορές πιο πολλά από τον προπονητή της Μπαρτσελόνα
On Field 09.10.25

Είναι πολλά τα λεφτά, Ντιέγκο – Ο Σιμεόνε παίρνει 2,5 φορές πιο πολλά από τον προπονητή της Μπαρτσελόνα

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε ξεπερνά τους πάντες στους πάγκους της Ευρώπης με τα 26.000.000 € που παίρνει κάθε χρόνο από την Ατλέτικο Μαδρίτης, την ώρα που ο Χάνσι Φιλ της Μπαρτσελόνα, παίρνει 2,5 λιγότερα. Προκαλεί σοκ ο αναλυτικός πίνακας της La Liga, αλλά και η... γεωμετρική άνοδος των αποδοχών του.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Μπορεί η Μόσχα να αναγνωρίσει τα κατεχόμενα; Πώς ερμηνεύονται οι δηλώσεις Ζαχάροβα
Διπλωματία 09.10.25

Μπορεί η Μόσχα να αναγνωρίσει τα κατεχόμενα; Πώς ερμηνεύονται οι δηλώσεις Ζαχάροβα

Οι δηλώσεις Ζαχάροβα δεν αποτελούν κεραυνό εν αιθρία για διπλωμάτες και ακαδημαϊκούς - Η σύγκρουση Ρωσίας - Ουκρανίας και η μεταβολή ρητορικής της Μόσχας για το Κυπριακό.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ηλίας Αποστολόπουλος: «117 Δήμοι της χώρας αντιμετωπίζουν δημογραφική διακινδύνευση»
Κίνδυνος ερημοποίησης 09.10.25

Ηλίας Αποστολόπουλος: «117 Δήμοι της χώρας αντιμετωπίζουν δημογραφική διακινδύνευση»

Μιλώντας σε συνεδριο, ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος παρουσίασε μελέτη που δείχνει ότι 117 δήμοι της χώρας αντιμετωπίζουν μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα.

Σύνταξη
Αντετοκούνμπο: «Αν μπορούσα να ζήσω παίζοντας για την Εθνική, θα το έκανα χωρίς δεύτερη σκέψη…» (vid)
Μπάσκετ 09.10.25

Αντετοκούνμπο: «Αν μπορούσα να ζήσω παίζοντας για την Εθνική, θα το έκανα χωρίς δεύτερη σκέψη…» (vid)

Την αγάπη του για την Εθνική ομάδα εξέφρασε για ακόμη μια φορά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος ενόψει της έναρξης της σεζόν στο ΝΒΑ, μίλησε για το καλοκαίρι με τη γαλανόλευκη και την επιτυχία του χάλκινου μεταλλίου.

Σύνταξη
Ναύπακτος: Πυροβόλησαν αδέσποτο σκύλο στο Κρυονέρι – Πολλά τα περιστατικά καταγγέλλουν φιλόζωοι
Στη Ναύπακτο 09.10.25

Πυροβόλησαν αδέσποτο σκύλο στη Ναύπακτο - Πολλά τα περιστατικά καταγγέλλουν φιλόζωοι

Ο σκύλος έφερε τραύματα από όπλο και μεταφέρθηκε σε κτηνίατρο όπου έλαβε την απαραίτητη φροντίδα - Το Κρυονέρι μετράει πολλά περιστατικά με κακοποιήσεις και φόλες σύμφωνα με τους φιλόζωους

Σύνταξη
«Από την παχουλή Posh στην κοκαλιάρα Posh» – Η Βικτόρια Μπέκαμ σπάει τη σιωπή της για τη διατροφική διαταραχή
Υπερβολή; 09.10.25

«Από την παχουλή Posh στην κοκαλιάρα Posh» - Η Βικτόρια Μπέκαμ σπάει τη σιωπή της για τη διατροφική διαταραχή

Στην ομώνυμη σειρά (Victoria Beckham) ντοκιμαντέρ του Netflix, η Μπέκαμ αποκαλύπτει πώς τα υπερβολικά σχόλια των μέσων ενημέρωσης για την εμφάνισή της επηρέασαν την «αίσθηση της πραγματικότητας» της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Άρσεναλ εμπνέεται από το «Μπερναμπέου» για τη μεγάλη ανακαίνιση του «Emirates»
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Η Άρσεναλ εμπνέεται από το «Μπερναμπέου» για τη μεγάλη ανακαίνιση του «Emirates»

Οι «Κανονιέρηδες» σχεδιάζουν να αυξήσουν τη χωρητικότητα του γηπέδου τους από 62.000 σε 80.000 θεατές και μελετούν το μοντέλο του νέου Σαντιάγο Μπερναμπέου ως παράδειγμα τεχνολογικής και εμπορικής μεταμόρφωσης.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Χρυσό» ρινικό σπρέι υπόσχεται επανάσταση ενάντια στις ψυχικές και τις νευροεκφυλιστικές διαταραχές
Επιστήμες 09.10.25

«Χρυσό» ρινικό σπρέι υπόσχεται επανάσταση ενάντια στις ψυχικές και τις νευροεκφυλιστικές διαταραχές

Ιταλοί ερευνητές ανέπτυξαν ένα ρινικό σπρέι που βασίζεται σε χρυσά νανοσωματίδια τα οποία μεταφέρουν μια στοχευμένη θεραπεία απευθείας στον εγκέφαλο - η προσέγγιση έχει ήδη κατοχυρωθεί με πατέντα.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Αλεξανδρούπολη: Άνοιξε πόρτα ασθενοφόρου και έπεσε η ασθενής στον δρόμο – «Τίποτα σημαντικό» λέει η εταιρεία
Στην Αλεξανδρούπολη 09.10.25 Upd: 12:13

Άνοιξε πόρτα ασθενοφόρου και η ασθενής κατέληξε στον δρόμο - «Τίποτα σημαντικό» η απάντηση της εταιρείας

«Ήταν δεμένη πάνω το φορείο και έπεσε με μηδενική ταχύτητα - Δεν κατάλαβε τίποτα...» δήλωσε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας ασθενοφόρων - ΕΔΕ διέταξε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στην Αλεξανδρούπολη

Σύνταξη
Must Read
Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο